 За те, щоб дозволити президенту призначати глав НАБУ і ДБР, в антикорупційному комітеті ВР голосували лише "слуги народу", - Сюмар

Про це написала на своїй сторінці у Facebook член комітету, депутат від партії "Європейська солідарність" Вікторія Сюмар, інформує Цензор.НЕТ.

"Переглянути попереднє рішення, де йшлося про корупційні ризики змін до Конституції, вирішили представники "Слуги народу". 7 представників з інших фракцій перегляд рішення не підтримали. Але оскільки ВСІ комітети Ради спеціально були сформовані так, щоб більшість у кожному була у Слуг (для цього і встановили граничну кількість), то розподіл голосів був 11 (за перегляд рішення), 7 не підтримали і лишилися при своїй думці", - написала вона.

На думку Сюмар, "фраза про "утворення Президентом НАБУ" несе в собі прямі ризики знищення незалежності органу і створення нового. Про регуляторні органи - це взагалі відкриває двері офісу президента керувати всією сферою економіки", - написала нардепка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зміни до Конституції можуть дати початок невиправданій концентрації влади в руках президента, - Transparency International Ukraine

4 вересня комітет Верховної Ради з питань протидії та запобігання корупції дійшов висновку, що законопроєкт №1014, який наділяє Президента правом призначати глав НАБУ і ДБР, відповідає вимогам антикорупційного законодавства.

Верховна Рада на засіданні 3 вересня включила до порядку денного сесії законопроєкт №1014, згідно з яким повноваження президента призначати і звільняти глав Національного антикорупційного бюро України та Державного бюро розслідувань будуть закріплені в Конституції України. Депутати направили документ до Конституційного Суду України для одержання висновку щодо відповідності його вимогам Основного закону.

Водночас у Transparency International Ukraine вважають, що ці зміни до Конституції можуть дати початок невиправданій концентрації влади в руках президента.