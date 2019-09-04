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Все про:ВР (5583) законопроект (725) Конституція (296) Сюмар (152) Слуга народу (274)

 За те, щоб дозволити президенту призначати глав НАБУ і ДБР, в антикорупційному комітеті ВР голосували лише "слуги народу", - Сюмар

11 членів комітету з питань протидії та запобігання корупції від "Слуги народу" домоглися того, щоб той підтримав президентський законопроєкт. Члени інших фракцій були проти.

Про це написала на своїй сторінці у Facebook член комітету, депутат від партії "Європейська солідарність" Вікторія Сюмар, інформує Цензор.НЕТ.

"Переглянути попереднє рішення, де йшлося про корупційні ризики змін до Конституції, вирішили представники "Слуги народу". 7 представників з інших фракцій перегляд рішення не підтримали. Але оскільки ВСІ комітети Ради спеціально були сформовані так, щоб більшість у кожному була у Слуг (для цього і встановили граничну кількість), то розподіл голосів був 11 (за перегляд рішення), 7 не підтримали і лишилися при своїй думці", - написала вона.

На думку Сюмар, "фраза про "утворення Президентом НАБУ" несе в собі прямі ризики знищення незалежності органу і створення нового. Про регуляторні органи - це взагалі відкриває двері офісу президента керувати всією сферою економіки", - написала нардепка.

За те, щоб дозволити президенту призначати глав НАБУ і ДБР, в антикорупційному комітеті ВР голосували лише слуги народу, - Сюмар 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зміни до Конституції можуть дати початок невиправданій концентрації влади в руках президента, - Transparency International Ukraine

4 вересня комітет Верховної Ради з питань протидії та запобігання корупції дійшов висновку, що законопроєкт №1014, який наділяє Президента правом призначати глав НАБУ і ДБР, відповідає вимогам антикорупційного законодавства.

Верховна Рада на засіданні 3 вересня включила до порядку денного сесії законопроєкт №1014, згідно з яким повноваження президента призначати і звільняти глав Національного антикорупційного бюро України та Державного бюро розслідувань будуть закріплені в Конституції України. Депутати направили документ до Конституційного Суду України для одержання висновку щодо відповідності його вимогам Основного закону.

Водночас у Transparency International Ukraine вважають, що ці зміни до Конституції можуть дати початок невиправданій концентрації влади в руках президента.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146433
 
 
 Топ коментарі
 
патамушта это хорошая узурпация власти
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Ви уже никто. Ви все сбижали в растов ищё в апрели. Порохоботы вешайтесь, ми по вас идём...

А куда ето ви миня тащите? В смисле тилифон не зарегистрировал? В смисле нильзя такую картинку было шерить? Я жи ваш - я жи тожи приЗЕ!дент?
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ні. Тому і народ проголосував за Слугу народу, бо на інших вже немає надії та довіри до них.
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якраз голосуванням за СН, вбита надія і довіра, населення вибрало найтупіший варіант з можливих
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Так застрелитесь! Как раз, ник пригодится...
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толя ти дебіл? я ж пояснював з зе пехоттю не спілкуюсь
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а хто ж був кращим? для мене особисто була би Тимошенко, але і Зеленський показує дуже потужний старт і це надає країні перспектив.
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Лучше бы этот "народ" себе в голову выстрелил, чем так насрать на нашу страну.
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В нашей стране с узурпацией власти боролись, а не радовались ей.
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кака так ваша страна?
український народ розібрався хто кращий для нашої країни.
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Вот поэтому вам в этом говне теперь и жить.
Наша задача теперь либо покинуть ее, либо присоединиться к окучиванию вас Коломойским.
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да. Томущо концентрація президентом влади в своїх руках за злочинного сприяння слухняної та 100% керованої більшості (тобто вже 2 гілки, що теоретично мають бути незалежними злились в одну) і є узурпація.
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яка узурпація? це довіра народу, а узурпація, коли сам узурпатор те робить.
Народ дав довіру, бо набридло оце болото.
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патамушта это хорошая узурпация власти
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Шо и требовалось доказать - узурпация власти.
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А узурпатор то Порошенко, а Зеленский бубочка и хватит скаты ему мешать.
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Незалежність і неупередженість цих антикорупційних органів, бачу, скоро досягне небувалих висот. Десь на рівень рашки а може навіть Північної Инії можемо піднятися відразу.
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Ой....перекоцанную обезьяну не спросили и ещё Ирку Геращенко...Вы уже НИКТО! Отдыхай придворная учная макака Порошенко.
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Хоть зеленки попей трудяга) Скоро узеленского какать не смогут так им попи полируешь
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ты оглядывайся, санитары в пути , тупенькое ущербное.
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Ви уже никто. Ви все сбижали в растов ищё в апрели. Порохоботы вешайтесь, ми по вас идём...

А куда ето ви миня тащите? В смисле тилифон не зарегистрировал? В смисле нильзя такую картинку было шерить? Я жи ваш - я жи тожи приЗЕ!дент?
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Скажите товарищу Сталину Зеленскому, произошла чудовищная Ошибка!!!

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та то кацап.
Превратили засраху в тоталитарную помойку теперь и молоросам помагают.
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Ну, что поделать...
Теперь так будет во всем. Что Коломойский скажет - то и будут делать.
Но 5 лет надо как-то продержаться.
Правда, потом до фига времени уйдет, чтоб весь этот кошмар как-то нейтрализовать.
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через 5 лет они незахотят уходить =) Глаза уже откройте)
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Зе-билы, не забывайте: "Ви зробили це разом!"
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А что такое коалиция Сюмар знает? Кто тебе мешал тоже проголосовать?
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то как было раньше по любому неприемлемо. Сейчас может будет лучше, а может и нет... но есть шанс. а при этих чудаках (предыдущих президентах) у нас шансов не было
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Чем эти методы лучше того, что делал Янукович?
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Может, наверное, а вдруг - слова паразиты.
Выхода нет и не будет. ИМХО.
Только реинкарнация дедушки Пиночета (вся свора на одном стадионе), сам пришел, сам ушел и в остатке заработал 32 ляма зелени.
Жаль нет ни условий для дедушки, ни реинкареация невозможна.
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Э нееее... Не только свора, но и капитальные чистки населения. И первыми в расход пошли тушки с социалистическими взглядами. А это какраз и есть 73% населения Украины.
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Там было, что чистить. Но результат был скромен - 2к убитых, 40к в тюрьмах и пару сотен пропало. У нас на текущий момент на порядок, а то 2 больше! И это на ровном месте.
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По данным ББС:
общее количество граждан страны, подвергшихся преследованиям и пыткам, превысило 40 тысяч человек.

При населении около 10 миллионов.
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40к, я так и написал без подглядывания в гуглю, ты мне открыл глаза? А на сколько уменьшилось население нашей страныь с 1991 года? Без учета потери крыма и даунбасса?
Ты сопоставлял цифры? Задайся вопросом! А потом сравни и почитай в гугле про геноцид.
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Моя страна потеряла на ПОРЯДОК более чем 200к человек. И кто понес ответственность?
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Чтли не стала Венесуэллой, пусть в ножки кланяется диктатору.
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Так я с этим и не спорю.

Наоборот - в Украине совковый быдляк надо пилить и пилить еще.
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Пилить не нада, а вот с с запретом на комсомолько-комунистическое-выборное опоздали на на... навсегда( не учились у поляков(
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сходи в казино, там у тебя есть шанс рабогатеть 1 к 36
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Что хорошего сделало НАБУ под управлением Сытника ? А сколько денег налогоплательщиков оно сьело ?
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САП и НАБУ были независимыми? Да это всё слуги Банковой. За 4 года куча потраченных миллиардов и НОЛЬ посалок и 15 тысяч долларов в бюджет за прошлый год вернули. Охренеть работнички.....
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Так если это слуги банковой, зачем их делать еще более зависимыми от банковой.
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Это их природное состояние. В случае чего прикидыватся шлангами. Пример.За те, щоб дозволити президенту призначати глав НАБУ і ДБР, в антикорупційному комітеті ВР голосували лише "слуги народу", - Сюмар - Цензор.НЕТ 1300
Это избератель зеленского, которого попросили комментарий относительного того, что слуга народа глава ВР Разумков это глава молодежного крыла Партии Регионов.

ЗЫ они всегда такие.
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Нужно соглашаться и смотреть, у Вити Овоща тоже была вся власть,просто когда он стал уходить в сторону,то украинский народ потеснил его...
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лизать бумеранг или шоколадку це не равнозначные вещи
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Но узурпатор Петя. Смотри не перепутай!
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Еще один афоризм Геринга по поводу Мильха: "В своем штабе я сам буду решать, кто у меня еврей, а кто нет!"
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У своєму штабі я сам буду вирішувати, хто у мене корупціонер, а хто не є таким! За то, чтобы разрешить президенту назначать глав НАБУ и ГБР, в антикоррупционном комитете ВР голосовали только "Слуги народа", - Сюмар - Цензор.НЕТ 6481
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профанация демократии, когда большинство везде у партии зеленых обезьян управляемых командами. да ещё уничтожается принцип разделения власти, когда директоров можно шантажировать увольнением и назначать без обсуждения себе подконтрольных
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рекетмени 90х це діти в порівнняні з бандою голобородьків
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".....это вообще открывает двери офиса президента управлять всей сферой экономики"

Объясните этой козе дранной, что антикоррупционный и бюро расследовний - не совсем связаны с управлением экономики. Это контролирующие органы.
Привыкли твари, что контроль=бабки и даже тут не палятся
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Дай угадаю -Трускавецкая школа ыканомики?
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Объективности ради - до этого для контроля за правопорядком Президент лично назначал Генпрокурора. Сейчас в этой сфере появились новые органы контроля за правопорядком - НАБУ и ГБР. Так почему по той же самой логике Президент не должен назначать и их тоже? Вопрос из области простой логики, без привязки к личностям, партиям и проч.
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зелебобы 73% процента совершают классическую ошибку "меня это не коснется" это все против порохоботов...
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Поступова узурпація влади!!!
Уря тагаріщи "вєрним путьйом ідьйотє" !!!
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сюмар сидит уже второй срок... первый срок это губастое чучело в основном помалкивало... сейчас открыло рот... значит, скоро выгонят из Рады...
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Пошло "улучшение инвестиционного климата" от зебилов

В киевском офисе SAP обыски второй день. Гончарук: мне жаль
Причины пока установить не удалось. Представители компании SAP жалуются премьеру За те, щоб дозволити президенту призначати глав НАБУ і ДБР, в антикорупційному комітеті ВР голосували лише "слуги народу", - Сюмар - Цензор.НЕТ 4195
Отметим, что программное обеспечение SAP в Украине используют многие крупные предприятия, холдинги и некоторые структуры власти для контроля бизнес-процессов.
SAP - крупная немецкая корпорация, производитель программного обеспечения для организаций. Штаб-квартира расположена в Вальдорфе.
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Порохоботы, а то что гримчак в КПЗ и никто денег на залог не дает, это не узурпация?
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Отличница, все видит. А что президент уволить никого не может, нормально для нее .
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А если надо уволить президента? Или президент вор? Кто будет расследовать - он сам?
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Вам в какой форме приготовить ответы ?

Ваши вопросы не по теме новости, и не относятся к написанному мной. Будет тема про увольнение президента или что вам еще придумается, тогда может отвечу.
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как раз прямое отношение к теме новости)
Если президент вор то кто будет расследовать воровство?
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народ уволит если надо а порохоботы геть! За те, щоб дозволити президенту призначати глав НАБУ і ДБР, в антикорупційному комітеті ВР голосували лише "слуги народу", - Сюмар - Цензор.НЕТ 5386
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не у нас народ не может без царей,ну не как не может - хороший царь - бояре плохие - вы зебилы не ужели цапии вам мало ,ну как примера - и как противоположного - Польши - где нам парадигму с детства рассказывали - какие поляки - одни поляк - один гетман и как это типа плохо - как живут поляки и цапы сейчас - а вы опять нас всех обратно - ну да демократия это не быстро и сложно - диктатура лучше - только хороших декораторов не бывает
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И шо она теперь будет делать? За те, щоб дозволити президенту призначати глав НАБУ і ДБР, в антикорупційному комітеті ВР голосували лише "слуги народу", - Сюмар - Цензор.НЕТ 28

Виросла у Вінницькій області.1994-1999 навчалась на історичному факультеті Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, який закінчила з дипломом з відзнакою та науково-кваліфікаційним ступенем магістра історії.

2010-2014 член наглядової ради фонду «Відродження».

2013 ведуча політичних програм «5 канал».

В 2014 році на парламентських виборах забезпечувала кампанію «Народного фронту», як політтехнолог.
В 2015 році на місцевих виборах була заступником керівника штабу для Блоку Петра Порошенка «Солідарність» і вела політично-технологічну та інформаційну частину роботи.
В 2016 році була керівніком кампанії у переможця по 27 мажоритарному округу - Тетяни Ричкової.
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на ее шефа завели еще одно интересное уголовное дело. оказывается еще в 1913г на петю завели дело о попытке отжать санаторий слепых в конче. ну петька там санаторий у работников своей фабрики забрал и построил домишко но товарищу захотелось еще. по соседству там санаторий для слепых. вот петюня и решил слепым он зачем коль тут я есть такой. дело насчитывает около 15 томов документов . в 2014 его закрыли при пете президенте. теперь активисты подали в прокуратуру запрос. пока там был юрик прокуратура была как бы в отказе но времена меняются . вот и закукарекали петькины прихлебатели мол спасите грабят. а что не так? это же надо быть таким жлобом что бы отбирать санаторий у слепых.
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Хватит ли смелости украинцам признать однажды признать свою недальновидность и ошибку за выбор Зеленского президентом? Так беларусы выбрали Лукадрыща, а потом гордыня мешала признать в этом свою ошибку, а когда это осознание пришло, было уже поздно - вся власть в руках диктатора.
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