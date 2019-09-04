 За те, щоб дозволити президенту призначати глав НАБУ і ДБР, в антикорупційному комітеті ВР голосували лише "слуги народу", - Сюмар

Про це написала на своїй сторінці у Facebook член комітету, депутат від партії "Європейська солідарність" Вікторія Сюмар, інформує Цензор.НЕТ.
"Переглянути попереднє рішення, де йшлося про корупційні ризики змін до Конституції, вирішили представники "Слуги народу". 7 представників з інших фракцій перегляд рішення не підтримали. Але оскільки ВСІ комітети Ради спеціально були сформовані так, щоб більшість у кожному була у Слуг (для цього і встановили граничну кількість), то розподіл голосів був 11 (за перегляд рішення), 7 не підтримали і лишилися при своїй думці", - написала вона.
На думку Сюмар, "фраза про "утворення Президентом НАБУ" несе в собі прямі ризики знищення незалежності органу і створення нового. Про регуляторні органи - це взагалі відкриває двері офісу президента керувати всією сферою економіки", - написала нардепка.
4 вересня комітет Верховної Ради з питань протидії та запобігання корупції дійшов висновку, що законопроєкт №1014, який наділяє Президента правом призначати глав НАБУ і ДБР, відповідає вимогам антикорупційного законодавства.
Верховна Рада на засіданні 3 вересня включила до порядку денного сесії законопроєкт №1014, згідно з яким повноваження президента призначати і звільняти глав Національного антикорупційного бюро України та Державного бюро розслідувань будуть закріплені в Конституції України. Депутати направили документ до Конституційного Суду України для одержання висновку щодо відповідності його вимогам Основного закону.
Водночас у Transparency International Ukraine вважають, що ці зміни до Конституції можуть дати початок невиправданій концентрації влади в руках президента.
український народ розібрався хто кращий для нашої країни.
Наша задача теперь либо покинуть ее, либо присоединиться к окучиванию вас Коломойским.
Народ дав довіру, бо набридло оце болото.
А куда ето ви миня тащите? В смисле тилифон не зарегистрировал? В смисле нильзя такую картинку было шерить? Я жи ваш - я жи тожи приЗЕ!дент?
СталинуЗеленскому, произошла чудовищная Ошибка!!!
Превратили засраху в тоталитарную помойку теперь и молоросам помагают.
Теперь так будет во всем. Что Коломойский скажет - то и будут делать.
Но 5 лет надо как-то продержаться.
Правда, потом до фига времени уйдет, чтоб весь этот кошмар как-то нейтрализовать.
Получите Бокассу!!!
Выхода нет и не будет. ИМХО.
Только реинкарнация дедушки Пиночета (вся свора на одном стадионе), сам пришел, сам ушел и в остатке заработал 32 ляма зелени.
Жаль нет ни условий для дедушки, ни реинкареация невозможна.
общее количество граждан страны, подвергшихся преследованиям и пыткам, превысило 40 тысяч человек.
При населении около 10 миллионов.
Ты сопоставлял цифры? Задайся вопросом! А потом сравни и почитай в гугле про геноцид.
Наоборот - в Украине совковый быдляк надо пилить и пилить еще.
Это избератель зеленского, которого попросили комментарий относительного того, что слуга народа глава ВР Разумков это глава молодежного крыла Партии Регионов.
ЗЫ они всегда такие.
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У своєму штабі я сам буду вирішувати, хто у мене корупціонер, а хто не є таким!
Объясните этой козе дранной, что антикоррупционный и бюро расследовний - не совсем связаны с управлением экономики. Это контролирующие органы.
Привыкли твари, что контроль=бабки и даже тут не палятся
Уря тагаріщи "вєрним путьйом ідьйотє" !!!
В киевском офисе SAP обыски второй день. Гончарук: мне жаль
Причины пока установить не удалось. Представители компании SAP жалуются премьеру
Отметим, что программное обеспечение SAP в Украине используют многие крупные предприятия, холдинги и некоторые структуры власти для контроля бизнес-процессов.
SAP - крупная немецкая корпорация, производитель программного обеспечения для организаций. Штаб-квартира расположена в Вальдорфе.
Ваши вопросы не по теме новости, и не относятся к написанному мной. Будет тема про увольнение президента или что вам еще придумается, тогда может отвечу.
Если президент вор то кто будет расследовать воровство?
Виросла у Вінницькій області.1994-1999 навчалась на історичному факультеті Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, який закінчила з дипломом з відзнакою та науково-кваліфікаційним ступенем магістра історії.
2010-2014 член наглядової ради фонду «Відродження».
2013 ведуча політичних програм «5 канал».
В 2014 році на парламентських виборах забезпечувала кампанію «Народного фронту», як політтехнолог.
В 2015 році на місцевих виборах була заступником керівника штабу для Блоку Петра Порошенка «Солідарність» і вела політично-технологічну та інформаційну частину роботи.
В 2016 році була керівніком кампанії у переможця по 27 мажоритарному округу - Тетяни Ричкової.