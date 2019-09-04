 Кабмін 6 вересня планує призначити заступників міністрів

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН", про це повідомив журналістам член фракції "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко в кулуарах уряду під час засідання Кабміну.

"Були пропозиції про призначення заступників міністрів. Але прем'єр сказав, що вони не погоджені з ним, і з цієї причини запропонував вирішувати це в п'ятницю, і в п'ятницю провести ще одне засідання Кабміну - вже щодо призначень", - сказав він.

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