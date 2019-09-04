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 Політика України
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Все про:Кабмін (3077) призначення (426)

 Кабмін 6 вересня планує призначити заступників міністрів

Кабінет Міністрів планує провести в п'ятницю, 6 вересня, засідання з питання призначення заступників міністрів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН", про це повідомив журналістам член фракції "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко в кулуарах уряду під час засідання Кабміну.

"Були пропозиції про призначення заступників міністрів. Але прем'єр сказав, що вони не погоджені з ним, і з цієї причини запропонував вирішувати це в п'ятницю, і в п'ятницю провести ще одне засідання Кабміну - вже щодо призначень", - сказав він.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146431
 
 
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Envoy, мордва. Кабмин 6 сентября планирует назначить заместителей министров - Цензор.НЕТ 3937
Російську мову придумали татаро-монголи для завойованих земель, додавши в українську мову своїх слів...
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Ты , урод , посети госпиталь в Днепре . Там многие бойцы говорят на русском .
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каким боком ти, мокшанська обізьяна до наших героїв?
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Уряд вирішив вдвічі підвищити податки для ІТ-галузі. Не дивуйтесь.

Факігн діджіталізейшн! Кабмін 6 вересня планує призначити заступників міністрів - Цензор.НЕТ 721
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Цікаво, а ИгорВалерьїчь знову прояве свої небувалі провидецькі здібності стосовно особистостей помічників міністрів? Бо з самими міністрами він прям Вангу, Нострадамуса і Мессінга за пояс заткнув.
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