 Кабмін звільнив Супрун (оновлено)

Про це сьогодні повідомив журналістам депутат Верховної Ради Олексій Гончаренко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на lb.ua.
"Була звільнена Уляна Супрун і багато інших заступників", - сказав Гончаренко.
Пізніше цю інформацію на брифінгу підтвердив прем'єр-міністр Олексій Гончарук. Також він уточнив, що звільнено заступника міністра охорони здоров'я Олександра Лінчевського.
Прем'єр акцентував, що це не якесь політичне рішення, а звичайна практика, яка пов'язана з приходом нового уряду.
Его кто-то тормознул.
или чтоб не забывали?
Хто врятує націю безцінною порадою?
Не було сміливішого міністра ніж вона
Зебильные достижения за 106 дней
А на выборы ходить надо! Об этом пусть задумаются те, кто не ходил.
а может ну его нах такую медицину с нашей демографией..?
ПО-ЗДРА-ВЛЯ-ЮЮ!
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Сюрпрайз-Сюрпайз
Советник Богатыревой в команде нового министра Здравоохранения.
Новый министр здравоохранения Зоряна Скалецкая не видит конфликта интересов в том, что ее советниками стали совладелец фармацевтической компании Интерхим и бывший внештатный главспец Минздрава во время Раисы Богатыревой. Об этом она заявила сегодня на пресс-конференции.
"Если мы говорим об Александре Чумаке (совладелец Интерхима, - ред.), я скажу так. Его видение, как мы можем сформировать фармполитику в стране, политика - это не закон, это определенные подходы... Если он их подаст и мы сформируем и утвердим правительством - это будет не его желание или мое желание, а позиция правительства"
ЗЫ Но на цензор.нет. Точно "нет"?
З прививками покончено ! Фффффффуууууххххххх!
Наріт зітхнув спокійно !