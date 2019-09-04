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 Політика України
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Все про:Кабмін (3077) звільнення (630) Гончаренко (192) Супрун Уляна (523)

 Кабмін звільнив Супрун (оновлено)

Кабінет Міністрів України на засіданні в середу звільнив з посади першого заступника міністра охорони здоров'я Уляну Супрун.

Про це сьогодні повідомив журналістам депутат Верховної Ради Олексій Гончаренко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на lb.ua.

"Була звільнена Уляна Супрун і багато інших заступників", - сказав Гончаренко.

Дивіться на "Цензор.НЕТ": Кабмін підтримав звільнення Кличка з посади голови КМДА

Пізніше цю інформацію на брифінгу підтвердив прем'єр-міністр Олексій Гончарук. Також він уточнив, що звільнено заступника міністра охорони здоров'я Олександра Лінчевського.

Прем'єр акцентував, що це не якесь політичне рішення, а звичайна практика, яка пов'язана з приходом нового уряду.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146426
 
   
 Топ коментарі
 
Дякую пані Уляні за розпочату реформу.
Не було сміливішого міністра ніж вона
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Це якийсь пістец... Як тепер їсти сало, із грейпфрутом чи із авокадо?
Хто врятує націю безцінною порадою?
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Пусть едет и хиппует где угодно, лишь бы подальше от Украины.
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не путайте теплое с мягким,уезжает человек при должности и приезжает человек,которому больше грозит уголовное преследование,чем должность
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Нарешті позбулись цієї ненависної "доктор смерть"...........
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На айсітіві прямо зараз навчають українців, як можна дешево вдягнутись: рекламують секонд-хенд. Ага, епоха зубожіння скінчилась... Розпочалася епоха стильного секонду! Кабмин уволил Супрун - Цензор.НЕТ 4016
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Вообще-то она она и не заканчивалась.
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То то мне с утра хреново Кабмин уволил Супрун, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 4379 Лепят дурилок каротонных в замен Кабмин уволил Супрун, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 4379
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Зелебобики, вы так этого хотели !
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Головне що цього так не хотіли порохосмоктики..............
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Да ви ж назло порохосмоктикам уже полгода жрёте говно, но с гордым видом, что вам вкусно.
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Да мы предупреждали остальных: теперь опять со своей зелёнкой в травмопункт ходить будете. Удачи.
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было было..и про доллар по 100 грн предупреждали..
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Беня прямо обещал дефолт. Кабмін звільнив Супрун - Цензор.НЕТ 951
Его кто-то тормознул.
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А останні роки начебто все було дуже безкоштовно.
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Чего так нервничаешь? Тебе Супрун обещала лишнюю хромосому удалить?
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Этот травмпункт ещё найти надо. Но пусть петикам повезёт...
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гончаренко - рупор перемен )))
или чтоб не забывали?
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Просто он сам когда был намечен на эту должность, да не выгорело.
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Це якийсь пістец... Як тепер їсти сало, із грейпфрутом чи із авокадо?
Хто врятує націю безцінною порадою?
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Тепер від МОЗ одна безцінна порада " х...й вам в жопу".
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Чувак просто сказал про то, что супрун прятала за своими перлами и за своими реформами. Понимать: экспериментами.
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Не переживай, скоро Богомолец подтянется...
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Слишком много мрази Гончаренко сегодня, решил попиарится чтоб не забыли.
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Супрун цыркнит зубом,сплюнет и уедет в Вашингтон Кабмин уволил Супрун, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 1969 Останется только Зелёнка в аптечках украинцев. Кабмин уволил Супрун, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 1969
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Кто ж теперь будет пересичным объяснять что хорошо, а что плохо?
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Дякую пані Уляні за розпочату реформу.
Не було сміливішого міністра ніж вона
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Полностью с Вами согласен Ксения. За время независимости Украины Ульяна была самым эффективным министром здравохранения. Только ей оказалось под силу разворошить насиженное годами корумпированое кодло.
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я все же думаю,что через полгода признание,что голосовал за Зеленского будет равносильно тому,что ипал Порошенко,Кононенко,Свинарчука и дальше по списку
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Если есть деньги , можно всё , в том числе и здоровье . Запомните .
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Не в деньгах счастье,а в голообородько)))))
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бред...маячня...знаю купу багатіїв, які хворіють...здоров'я за гроші не купиш
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https://ze.live
Зебильные достижения за 106 дней
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Каждый народ достоин ... На выборы надо ходить !
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Зебилы к народу не имеют никакого отношения.
А на выборы ходить надо! Об этом пусть задумаются те, кто не ходил.
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наконец-то эта кислая рентген лаборантка на букву *б* полечит свою депрессию!
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Умная жена скажет мужу *конечно так*,а сделает по-своему.
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ЗЕпід@р теж обіцяв з фопів податки зняти Кабмін звільнив Супрун - Цензор.НЕТ 4869
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Вот с зебилами больше 100 дней именно так и поступают.
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не беспокойся, пэпку уже поджидает за углом песец.
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дивно, а чому ж тоді Супрун їх не продовжила? Якщо вони недолугі, то тоді зрозуміло навіщо новий міністр, а якщо такі гарні, що слід продовжувати то нафіга міняли? Не може ж бути справа у грошових потоках, що йдуть через МОЗ? ні, ні в якому разі!
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Добре, що з цим у "х...й їй в жопу" Зоряни проблем немає. Бо зовсім відсутній диплом лікаря.
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это их право , но это никак не говорит о повороте на 180 градусов. супрун хорошо вышибла таблеточников, остальные ее деяния многим нашим непонятны, но тут срабатывает разная ментальность и сомнение в адекватности будущего. никто не поинтересовался, что в канаде, которую многие боготворят--именно такая медицина. по скорой--тебе окажут помощь, к врачу можешь 3 месяца ждать в очереди.
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"к врачу можешь 3 месяца ждать в очереди."

а может ну его нах такую медицину с нашей демографией..?


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может и так. не знаю, просто там это обычное явление. простудился--пей чай, никаких антибиотиков. организм должен сам бороться. а если дохтур прописал какие-то таблетки--в аптеке вы получите не кратно пачке ,или пластине, а именно столько колес, сколько прописал доктор. 2,3,7 . ни у кого нет домашней аптеки в холодильниках.
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Ну, по большому счёту да: если больничный не нужен то х...й с ним с тем доктором.
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больничный он как бы не очень приветствуется работодателем. дело в другом, если Вы действительно плохо почувствовали, что иногда бывает, вы просто можете остаться на денек дома, без никакого больничного. предупредите и вам поверят. а теперь подумайте ,как это будет выглядеть у нас?
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велика вдячність Уляні за її простоту, самовідданість, мужність, послідовність і чесність...дуже шкода...
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ульянке в знак траура остается постричься наголо, доктор смерть в таком обличье не приходила еще ни к одному украинцу, фото на фейсбуке обязательно
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Ну як там довбойоби?!?! Яка там епоха закінчилась?!!? Тримайте епоху яку ви заслужили!!!! Тепер професійний ********-тренер з кунілінгусу буде радником міністра охорони здоров'я
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Раньше ж Порошенко тренировал , а сейчас .что Раимов уже?
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наконец то избавились от засланного козачка
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Когда уже новые лица лекарства на шару зебилам выдавать начнут? Хотя бы зеленку.
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Оказывается, в Украине всё ещё нет менингококковых вакцин. В то время как в Италии это обязательная прививка детям. Уже не говорим про вакцины от Virus Herpes Zoster.
Здесь абсолютно все обязательные и рекомендованные прививки бесплатные!
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Супрун, реформи якої є успішними, звільняють, а Аваков, заваливший реформу поліції, залишається... Ось це і є справжнє лице зєкаМанди...
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А я ведь говорил голосовавшим за Зе, тем кто типа патриоты, что Супрун турнут, а богатыреву вернут.
Сюрпрайз-Сюрпайз Кабмін звільнив Супрун - Цензор.НЕТ 4763


Советник Богатыревой в команде нового министра Здравоохранения.
Новый министр здравоохранения Зоряна Скалецкая не видит конфликта интересов в том, что ее советниками стали совладелец фармацевтической компании Интерхим и бывший внештатный главспец Минздрава во время Раисы Богатыревой. Об этом она заявила сегодня на пресс-конференции.
"Если мы говорим об Александре Чумаке (совладелец Интерхима, - ред.), я скажу так. Его видение, как мы можем сформировать фармполитику в стране, политика - это не закон, это определенные подходы... Если он их подаст и мы сформируем и утвердим правительством - это будет не его желание или мое желание, а позиция правительства"

ЗЫ Но на цензор.нет. Точно "нет"?
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уволили Супрун назначили мафиозное жулье от богатирьовой. Миленько
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УРРРРРРРРЯЯЯЯ !
З прививками покончено ! Фффффффуууууххххххх!
Наріт зітхнув спокійно !


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Одна из немногих честных министров , я без обсуждения реформ и тд , просто как человек.
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