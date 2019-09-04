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Все про:бізнес (350) корупція (2529) СБУ (4684) реформи (1648)

 СБУ запропонує своє бачення ліквідації економічного підрозділу і управління "К": "Законопроєкт у парламент буде подавати президент"

Служба безпеки України працює над пропозиціями змін до закону про СБУ, які припускають можливість трансформації Департаменту контррозвідувального захисту економіки (ДКЗЕ) і управління з боротьби з корупцією та організованою злочинністю СБ України (ГУ "К") з урахуванням подальшого створення в Україні Служби фінансових розслідувань.

"У нас немає права законодавчої ініціативи, тому ми розробляємо пропозиції, а потім передаємо їх на розгляд в РНБО. Підготовлений законопроєкт, який передбачає внесення змін до закону про СБУ в частині трансформації департаменту економіки спецслужби і управління "К" подавати в парламент буде президент", - розповіли "Інтерфакс-Україна" в пресцентрі спецслужби в середу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми очікуємо, що СБУ слідом за МВС ліквідує управління з боротьби з економічною злочинністю, - Гончарук

Водночас в СБУ зазначили, що ДКЗЕ вже більше року переорієнтований на роботу із захисту критичної інфраструктури країни і, відповідно, підрозділ не здійснює "контролю" над бізнесом.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що СБУ необхідно ліквідувати департамент, який відповідає за протидію економічним злочинам.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146424
 
 
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У Зелёных небо будет в алмазах.Какая нах коррупция!
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А можно эту статью переписать , чтобы все поняли ?
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Так зрозуміло?

烏克蘭安全局正在擬訂修訂"烏克蘭安全局法"的提案，其中提出了改革經濟反間諜保護部（SCCE）和烏克蘭安全局打擊腐敗和有組織犯罪辦公室（GU"K"）的可能性，同時考慮到烏克蘭金融調查局的進一步設立。來源：
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так ликвидации или трансформации в названии одно в тексте другое а выйдет 3
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а проверить бывших на соответствие жизни и доходам по налоговому коду?
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возможность трансформации

Що Зебіки, вітаю з черговим порушенням передвиборчих обіцянок.
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Караул! От сиськи отрывают!
Как же они теперь харчеваться будут
По миру пойдут с протянутой рукой
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джипы на бабушек 1920-х годов записаны, маетки на тёщ..............
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Жавно пора...прямыми обязанностями. делами надо заниматься. А что с придворным упырём Демчиной? Только увольнение?
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Нє, то інше сбу, погане і крумповане, а це трансформоване.
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после оживления аркаши сбу сам черт -небрат
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Аваков ликвидировал ГАИ из-за коррупции, но ничего в замен не создал - аварийность на дорогах Украины увеличились возможно в разы. Теперь ликвидируют отдел "К" в СБУ и выбросы Миттал увеличатся в разы. Вот по чему во власть попадают только дубы?
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