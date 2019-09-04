 СБУ запропонує своє бачення ліквідації економічного підрозділу і управління "К": "Законопроєкт у парламент буде подавати президент"

"У нас немає права законодавчої ініціативи, тому ми розробляємо пропозиції, а потім передаємо їх на розгляд в РНБО. Підготовлений законопроєкт, який передбачає внесення змін до закону про СБУ в частині трансформації департаменту економіки спецслужби і управління "К" подавати в парламент буде президент", - розповіли "Інтерфакс-Україна" в пресцентрі спецслужби в середу.
Водночас в СБУ зазначили, що ДКЗЕ вже більше року переорієнтований на роботу із захисту критичної інфраструктури країни і, відповідно, підрозділ не здійснює "контролю" над бізнесом.
Як повідомлялося, прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що СБУ необхідно ліквідувати департамент, який відповідає за протидію економічним злочинам.
烏克蘭安全局正在擬訂修訂"烏克蘭安全局法"的提案，其中提出了改革經濟反間諜保護部（SCCE）和烏克蘭安全局打擊腐敗和有組織犯罪辦公室（GU"K"）的可能性，同時考慮到烏克蘭金融調查局的進一步設立。來源：
Що Зебіки, вітаю з черговим порушенням передвиборчих обіцянок.
Как же они теперь харчеваться будут
По миру пойдут с протянутой рукой