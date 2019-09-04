 Трамп привітав поляків із 80-річчям нападу нацистської Німеччини

Про це повідомляє The Washington Post, інформує Цензор.НЕТ.
Журналіст запитав, чи є у Трампа послання для Польщі у 80-ту річницю початку Другої світової війни.
"У мене є велике послання для Польщі, і в нас є Майк Пенс, наш віцепрезидент, він ось-ось там приземлиться. Він представляє там мене, а я сам сподіваюся незабаром там побувати. Поки я просто хочу привітати Польщу. Це чудова країна з чудовими людьми", - відповів Дональд Трамп.
Планувалося, що Дональд Трамп візьме участь у пам'ятних заходах у Варшаві 1 вересня. Очікувалося, що під час візиту до Польщі американський лідер зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським.
Але главі США довелося відкласти візит до Європи через наближення на його країну урагану. Трамп залишився у Вашингтоні, щоб координувати допомогу федерального уряду штатам, на які припаде удар стихії. Замість нього до Варшави вирушив віцепрезидент США Майкл Пенс.
Q: Mr. President, do you have a message for Poland on the 80th anniversary of the Second World War?
TRUMP: I do have a great message for Poland. And we have Mike Pence, our Vice President, is just about landing right now. And he is representing me. I look forward to being there soon.
But I just want to congratulate Poland. It's a great country with great people. We also have many Polish people in our country; it could be 8 million. We love our Polish friends. And I will be there soon.
- do you have a message for Poland on the 80th anniversary of the Second World War?
а ось ансве:
- I just want to congratulate Poland.