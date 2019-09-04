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Все про:Друга світова війна (115) конфуз (7) Польща (1918) Трамп (1942)

 Трамп привітав поляків із 80-річчям нападу нацистської Німеччини

Коли у президента США Дональда Трампа запитали, чи хоче він щось сказати Польщі у зв'язку з річницею німецького вторгнення, той відповів, що хоче її привітати.

Про це повідомляє The Washington Post, інформує Цензор.НЕТ.

Журналіст запитав, чи є у Трампа послання для Польщі у 80-ту річницю початку Другої світової війни.

"У мене є велике послання для Польщі, і в нас є Майк Пенс, наш віцепрезидент, він ось-ось там приземлиться. Він представляє там мене, а я сам сподіваюся незабаром там побувати. Поки я просто хочу привітати Польщу. Це чудова країна з чудовими людьми", - відповів Дональд Трамп.

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Планувалося, що Дональд Трамп візьме участь у пам'ятних заходах у Варшаві 1 вересня. Очікувалося, що під час візиту до Польщі американський лідер зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським.

Але главі США довелося відкласти візит до Європи через наближення на його країну урагану. Трамп залишився у Вашингтоні, щоб координувати допомогу федерального уряду штатам, на які припаде удар стихії. Замість нього до Варшави вирушив віцепрезидент США Майкл Пенс.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146422
 
 
 Топ коментарі
 
Ну и придурок, он так скоро к примеру начнет евреев с Холокостом поздравлять.
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З колекції фейспалмів обрав оцей - влучно немов стрілою з цибулі:

Трамп поздравил поляков с 80-летием нападения нацистской Германии - Цензор.НЕТ 5088
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Дебіли це лібероідні журналісти.

Q: Mr. President, do you have a message for Poland on the 80th anniversary of the Second World War?

TRUMP: I do have a great message for Poland. And we have Mike Pence, our Vice President, is just about landing right now. And he is representing me. I look forward to being there soon.

But I just want to congratulate Poland. It's a great country with great people. We also have many Polish people in our country; it could be 8 million. We love our Polish friends. And I will be there soon.
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ось тобі квещн:

- do you have a message for Poland on the 80th anniversary of the Second World War?
а ось ансве:

- I just want to congratulate Poland.
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Скоро Дональд всех евреев с ХОЛОКОСТОМ поздравит???)))))))))
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