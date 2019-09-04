 Трамп привітав поляків із 80-річчям нападу нацистської Німеччини

Про це повідомляє The Washington Post, інформує Цензор.НЕТ.

Журналіст запитав, чи є у Трампа послання для Польщі у 80-ту річницю початку Другої світової війни.

"У мене є велике послання для Польщі, і в нас є Майк Пенс, наш віцепрезидент, він ось-ось там приземлиться. Він представляє там мене, а я сам сподіваюся незабаром там побувати. Поки я просто хочу привітати Польщу. Це чудова країна з чудовими людьми", - відповів Дональд Трамп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МЗС Болгарії попросило Росію не називати прихід радянської армії в 1944 році "звільненням"

Планувалося, що Дональд Трамп візьме участь у пам'ятних заходах у Варшаві 1 вересня. Очікувалося, що під час візиту до Польщі американський лідер зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським.

Але главі США довелося відкласти візит до Європи через наближення на його країну урагану. Трамп залишився у Вашингтоні, щоб координувати допомогу федерального уряду штатам, на які припаде удар стихії. Замість нього до Варшави вирушив віцепрезидент США Майкл Пенс.