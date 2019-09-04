 Євросоюз призупинив імпорт українських овочів і фруктів

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це повідомила пресслужба аналітичної платформи Eastfruit.

"З 1 вересня 2019 року імпортери фруктів у країнах ЄС відмовляються від закупівель яблука і груші з України та інших країн, що не входять до Євросоюзу, у зв'язку з набуттям чинності директиви (EU) 2019/523", - сказано в повідомленні.

У пресслужбі зазначили, що ця директива була ухвалена 21 березня 2019 року. Вона передбачає посилення заходів захисту ЄС від карантинних шкідливих організмів і стосується поставок яблук, груш, томатів, баклажанів, перцю і деяких інших видів продукції.

Зокрема, в рамках директиви, з 1 вересня поточного року всі країни, що не входять до Євросоюзу, зобов'язані офіційно оголосити про відсутність у них випадків визначених карантинних організмів.

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"З огляду на те, що Україна є країною, вільною від цих організмів, оскільки випадків їх виявлення не було, компетентний орган України (Державна служба з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів) вже офіційно запропонував Єврокомісії ухвалити рішення про безперешкодний імпорт цих товарів. Однак на цей момент офіційна відповідь Єврокомісії поки що не надійшла, а значить, постачати ці товари поки не можна", - підкреслили в пресслужбі.

Крім того, директор з розвитку української плодоовочевої асоціації (УПОА) Катерина Звєрєва зазначила, що підтвердження того, що українські яблука та томати з першого вересня не відправляються в ЄС, надійшло відразу від декількох експортерів і виробників.

За даними Eastfruit, на поточний момент українські виробники в спішному порядку самостійно займаються вирішенням цієї проблеми. Зокрема, експортери тепличних томатів і перцю на даний момент за власні кошти намагаються юридично оформити ввезення в зони чи регіони, вільні від шкідників, згідно з процедурами ЄС.

"Вони сподіваються, що це вийде зробити швидше, ніж отримати дозвіл Євросоюзу для всієї країни через державну систему, особливо на тлі ліквідації Міністерства аграрної політики і продовольства, в систему якого входив раніше компетентний орган. Також вони очікують, що зможуть розблокувати експорт ще до середини вересня, оскільки раніше вже стикалися з подібною проблемою", - пояснили в пресслужбі.

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За словами економіста інвестиційного департаменту Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН (ФАО) Андрія Ярмака, Євросоюз є хоч і не головним, але важливим ринком збуту для українських виробників яблук преміальної якості.

"В сезоні 2018-2019 років (липень 2018 - червень 2019) близько 6 тис. тонн яблука преміальної якості було надіслано на ринки таких країн ЄС, як Швеція, Великобританія, Греція, Польща та ін. Також це важливий ринок збуту для промислового яблука з України, в тому числі і сертифікованого, як органічне - такого яблука було експортовано близько 5 тис. тонн за сезон", - зазначив Ярмак.

Таким чином, за словами експерта, якщо постачання не будуть розблоковані, то можливі втрати українських виробників яблука в новому сезоні становитимуть близько 4-5 млн доларів США, або близько 15% всієї експортної виручки.

Як повідомлялося, за даними Української плодоовочевої асоціації, урожай яблук в Україні в 2018 році збільшився на 35% - до рекордних 1,5 млн тонн.