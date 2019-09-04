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Все про:торгівля (239) урожай (28) Євросоюз (2593) фрукти (1)

 Євросоюз призупинив імпорт українських овочів і фруктів

Європейський Союз з 1 вересня припинив імпорт яблук, груш, а також інших овочів з України та інших країн, що не входять до Євросоюзу, у зв'язку з набуттям чинності директиви (EU) 2019/523, яка передбачає посилення заходів захисту ЄС від шкідливих карантинних організмів

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це повідомила пресслужба аналітичної платформи Eastfruit.

"З 1 вересня 2019 року імпортери фруктів у країнах ЄС відмовляються від закупівель яблука і груші з України та інших країн, що не входять до Євросоюзу, у зв'язку з набуттям чинності директиви (EU) 2019/523", - сказано в повідомленні.

У пресслужбі зазначили, що ця директива була ухвалена 21 березня 2019 року. Вона передбачає посилення заходів захисту ЄС від карантинних шкідливих організмів і стосується поставок яблук, груш, томатів, баклажанів, перцю і деяких інших видів продукції.

Зокрема, в рамках директиви, з 1 вересня поточного року всі країни, що не входять до Євросоюзу, зобов'язані офіційно оголосити про відсутність у них випадків визначених карантинних організмів.

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"З огляду на те, що Україна є країною, вільною від цих організмів, оскільки випадків їх виявлення не було, компетентний орган України (Державна служба з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів) вже офіційно запропонував Єврокомісії ухвалити рішення про безперешкодний імпорт цих товарів. Однак на цей момент офіційна відповідь Єврокомісії поки що не надійшла, а значить, постачати ці товари поки не можна", - підкреслили в пресслужбі.

Крім того, директор з розвитку української плодоовочевої асоціації (УПОА) Катерина Звєрєва зазначила, що підтвердження того, що українські яблука та томати з першого вересня не відправляються в ЄС, надійшло відразу від декількох експортерів і виробників.

За даними Eastfruit, на поточний момент українські виробники в спішному порядку самостійно займаються вирішенням цієї проблеми. Зокрема, експортери тепличних томатів і перцю на даний момент за власні кошти намагаються юридично оформити ввезення в зони чи регіони, вільні від шкідників, згідно з процедурами ЄС.

"Вони сподіваються, що це вийде зробити швидше, ніж отримати дозвіл Євросоюзу для всієї країни через державну систему, особливо на тлі ліквідації Міністерства аграрної політики і продовольства, в систему якого входив раніше компетентний орган. Також вони очікують, що зможуть розблокувати експорт ще до середини вересня, оскільки раніше вже стикалися з подібною проблемою", - пояснили в пресслужбі.

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За словами економіста інвестиційного департаменту Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН (ФАО) Андрія Ярмака, Євросоюз є хоч і не головним, але важливим ринком збуту для українських виробників яблук преміальної якості.

"В сезоні 2018-2019 років (липень 2018 - червень 2019) близько 6 тис. тонн яблука преміальної якості було надіслано на ринки таких країн ЄС, як Швеція, Великобританія, Греція, Польща та ін. Також це важливий ринок збуту для промислового яблука з України, в тому числі і сертифікованого, як органічне - такого яблука було експортовано близько 5 тис. тонн за сезон", - зазначив Ярмак.

Таким чином, за словами експерта, якщо постачання не будуть розблоковані, то можливі втрати українських виробників яблука в новому сезоні становитимуть близько 4-5 млн доларів США, або близько 15% всієї експортної виручки.

Як повідомлялося, за даними Української плодоовочевої асоціації, урожай яблук в Україні в 2018 році збільшився на 35% - до рекордних 1,5 млн тонн.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146421
 
   
 Топ коментарі
 
При Порошенко прошлой осенью картошка стоила - 5-7 грн. Сейчас 17.
Томаты 10 грн. Сейчас 25.
ЗЕбил, дальше продолжать?
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При мародере и барыге ЗЕбиле все намного дороже стало.
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Вот и хорошо . Картошка дороже бананов .
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Ну и ладно. Мы сами съедим. С удовольствием. Евросоюз приостановил импорт украинских овощей и фруктов - Цензор.НЕТ 9095
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правильно НАВЕЧНО А ТО НА БАЗАРАХ цены внутри Украины в разы выше чев Ежопе там рукожопы растут сами ничего не выращивают а еще пятачком крутят...
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не вижу вокруг рукожоков. яблоки, сливы, соки, орехи, овощи, все - местное, европейское, а часто региональное (мне даже больше нравится). исключение - бананы, чай, какао, кофе и экзотические фрукты. при этом можно купить и импорт. например, из Новой Зеландии, ЮАР или Сербии.
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"чев Ежопе там рукожопы растут сами ничего не выращивают а еще пятачком крутят.."
ПЕШИ ИСЧО
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Не проср*тесь только.
Столько яблок разом - оно способствует, говорят.
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Вот и хорошо . Картошка дороже бананов .
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При мародере и барыге ЗЕбиле все намного дороже стало.
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коментар відмічено як спам  
 
При Падлошенко точнее
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При Порошенко прошлой осенью картошка стоила - 5-7 грн. Сейчас 17.
Томаты 10 грн. Сейчас 25.
ЗЕбил, дальше продолжать?
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ЗЕбил, сходи в любой супермаркет или на рынок и прифуей.
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неа, хочу всю правду от порохососа узнать.
давай весь спектр цен на овощи-фрукты, не ленись.

пс сёдня у жиночки памидоры па 10брал, в магазе 12, но таки да - в этом сезоне дороже.

но ты всё равно давай весь спектр
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воно в рублях мало на увазі
Цікаво скільки воно тої цибулі жерло, що її вартість так актуальна?
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Говорят Зеленский лично объехал все рынки с требованием поднять цены на картошку и помидоры!
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Не ври цены выросли еще зимой а особенно весной при Порошенко.
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А что ты осень сравниваешь, ты сравни весну с прошлым годов, а рост цен именно тогда рванул.
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картошку успели посадить еще при пети,так что мародер виноват как не крути Євросоюз призупинив імпорт українських овочів і фруктів - Цензор.НЕТ 5587
неурожай на картошку в июне засуха была или у тебя в этом тоже Зеленский виноват?
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петя за 5 лет потужных реформ порохоботов уже обеспечил,какие претензии зубожилый?
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А какие цены были до мародера?
Здесь надо понять причину,а потом сравнивать
цены.
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есть тайное распоряжение от зе всем торговцам картохой и пр. - поднять цену
точняк
сам видел, бабки-торговки показывали
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Не заметил вашего комментария. Значит таки правда 😲.
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Ты определись , кто барыга . Евросоюз приостановил импорт украинских овощей и фруктов - Цензор.НЕТ 2412 Забудь петю , у вас , слабоумных есть новая цель . Евросоюз приостановил импорт украинских овощей и фруктов - Цензор.НЕТ 2412
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надо добавлять приставку "нью" или "зе". зебарыга, земародер, а так все верно. Євросоюз призупинив імпорт українських овочів і фруктів - Цензор.НЕТ 1029
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Замечательно, значит перенаситится внутренний рынок, а значит цена наконец-то упадет.
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Наивный. О сговоре ЗЕбилов не додумался подумать, да?
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Кто о чем.
Представьте:
Вы садовод, у вас сады. Собрали урожай.
Естественно вам надо их продать, чтобы получить прибыль.
У вас два варианта:
1. Продать через агро-хабы на экспорт подороже и за валюту.
2. Продать внутренним оптовикам подешевле и за гривну.

Вы какой вариант выберете ?
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Плодово-ягодное вино гнать можно!
И этот, как его, уксус.
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Да многое чего можно....
Кстати если говорить не просто о продаже..., то самое выгодное производство: плодово-ягодных концентратов для дальнейшего восстановления и изготовления соков на заводах
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Значит цены в Украине должны стать меньше.
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так, але нормальні люди турбуються щоби прибутки українців ставали більше, а ненормальні, щоби видатки...
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Нормальные люди беспокоятся, чтобы хуже не было, а ненормальные рассказывают бесконечные басни про покращення.
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ненормальні сидять на дупі і чекають, а нормальні будують для себе покращення
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"которая предполагает усиление мер защиты ЕС от вредных карантинных организмов". За последнее время у нас появился один вредный организм, а чуть позже еще 254. Зеленые клопы.
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Да, но директива была издана в марте, когда в Украине вовсю ещё свирепствовали клопы соевые...
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Продуманные, от болезней работают на упреждение! Клопов давят."...была принята 21 марта 2019 года" 18 марта 2019 "За Владимира Зеленского на выборах президента Украины готовы проголосовать 34% украинцев, которые определились со своим выбором. Опрос проводили 16-17 марта."
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Это только повод. Вот тк нас ждут в ЕС..."партнёры".........
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Запрет касается всех стран не входящих в ЕС, с чего они должны были делать для одной страны исключение.
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Як раз вчасно... доповнення до мрій деяких неадекватів про мега аграрну Україну, що Голандію переплюне...
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А чому обов'язково кудись йти?
Можна бути незалежною нейтральною країною і будувати відносини з іншими країнами на принципах економічної вигоди та доцільності.
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и на хрена так ласково с ними обращаться, надо предъявлять ультиматум: или берут фрукты, или украина за себя не отвечает
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она и так не отвечает. сама ведет переговоры с ****** напрямую, сама не готовит никаких акций против оккупанта, сама разрушает свои государственные институты вместо того чтобы их поэтапно реформировать. смотрите, а то ЕС тоже может ультиматум поставить. как Британии, например.
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"Усиление мер защиты ЕС от вредных карантинных организмов" - троллинг 80го уровня.
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То-то я дивлюся, що помідори подешевшали🙂 Ще б курятину з яйцями заборонили до ЕС ввозити🙂
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Ничего, ничего. Наши "организмы" ещё себя покажут!
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Зебобика не берет ни одна клизма карантин
Ой, не могу Євросоюз призупинив імпорт українських овочів і фруктів - Цензор.НЕТ 9492
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"которая предполагает усиление мер защиты ЕС от вредных карантинных организмов"
Источник: https://censor.net.ua/n3146421
Євросоюз призупинив імпорт українських овочів і фруктів - Цензор.НЕТ 5092

ЗЕбобики, вы на очереди следующие с безвизом. Євросоюз призупинив імпорт українських овочів і фруктів - Цензор.НЕТ 5092
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Скажите, а Вы ожидали что-то иное от ЕС, после "экоцида" Арселор-Миттал?
Нет, скажите, неужто вы действительно - олигифрены в стадии дебильности?
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Скажу:
читайте не только заголовок,но еще хотя бы пару ключевых фраз в любой статье

"С 1 сентября 2019 года импортеры фруктов в странах ЕС отказываются от закупок яблока и груши из Украины и других стран, не входящих в Евросоюз, в связи со вступлением в силу директивы (EU) 2019/523"

Директива вступает в силу относительно всех стран не членов ЕС независимо от фамилии президента в отдельно взятой Украине)))
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Точно, олигофрен.
Вы еще страны Африки вспомните, это же они от дохода от продажи плодовоягодных в украинскую казну деньги платят. Євросоюз призупинив імпорт українських овочів і фруктів - Цензор.НЕТ 3668

P.S. Не помог трейнинг в Трускавце, пей Нафтусю дома.
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"В пресс-службе отметили, что эта директива была принята 21 марта 2019 года" - як гарно вміти читати
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Вот уровень пэидиотов.
Люди, зацените😀
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Я тоже так думаю. Это одна из первых ласточек по результатам остановки евроинтеграции. Просто кто-то думает, что можно просто нажать на паузу в вопросе евроинтеграции, а потом когда-нибудь включить опять где-то перед следующими выборами, но так это не работает.
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щас позвонил ю.в., она сказала--картельна змова.
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Ага.
Но там олигофрены в комментарии выше на другие страны ссылаются, хотя пенсии из бюджета они получают в Украине. Чиста лахта, те тоже всегда ищут, а у кого еще "корова сдохла".
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казалось бы мы должны радоваться что наша продукция идёт на запад и этим пополняется бюджет страны! но не в нашем случае. когда в стране нет овощехранилищ, нет хозяина. фермеры и алигархи из за своей ненасатной сучей жадности не вкладывают свои миллионы на очистные сооружения своих заводов отходов. трубы дымовые. а также хранилища овощей и фруктов. всё гниёт и пропадает.всё что вырастили мрязи вывезли куда только в мире кому можно было втулить свой товар. УКРАИНЦАМ БОЛТ! оставили крохи с барского плеча мрази по заоблачным ценам. жрите не подавитесь...да и много жрать вредно ведь... беспокоятся за наше здоровье...а как же внутренний рынок по народным ценам своему населению! конечно казна страны и собственные карманы дороже каких то людишек...пофиг..поэтому ну и чудненько...уценят твари нам что то по нормальной цене как бывает вот иногда...что не удалось сбагрить за бугор..то нам предлагают...(( дай волю вывернут наизнанку все супермаркеты и вывезут заради своей наживы..
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гейросоюз задовбав уже всіх: Америку, Британію, тепер Україну
минулого року Китай на 90% зменшив експорт в гейропу
бо вона ******* (с)
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