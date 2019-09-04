 Євросоюз призупинив імпорт українських овочів і фруктів

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це повідомила пресслужба аналітичної платформи Eastfruit.
"З 1 вересня 2019 року імпортери фруктів у країнах ЄС відмовляються від закупівель яблука і груші з України та інших країн, що не входять до Євросоюзу, у зв'язку з набуттям чинності директиви (EU) 2019/523", - сказано в повідомленні.
У пресслужбі зазначили, що ця директива була ухвалена 21 березня 2019 року. Вона передбачає посилення заходів захисту ЄС від карантинних шкідливих організмів і стосується поставок яблук, груш, томатів, баклажанів, перцю і деяких інших видів продукції.
Зокрема, в рамках директиви, з 1 вересня поточного року всі країни, що не входять до Євросоюзу, зобов'язані офіційно оголосити про відсутність у них випадків визначених карантинних організмів.
"З огляду на те, що Україна є країною, вільною від цих організмів, оскільки випадків їх виявлення не було, компетентний орган України (Державна служба з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів) вже офіційно запропонував Єврокомісії ухвалити рішення про безперешкодний імпорт цих товарів. Однак на цей момент офіційна відповідь Єврокомісії поки що не надійшла, а значить, постачати ці товари поки не можна", - підкреслили в пресслужбі.
Крім того, директор з розвитку української плодоовочевої асоціації (УПОА) Катерина Звєрєва зазначила, що підтвердження того, що українські яблука та томати з першого вересня не відправляються в ЄС, надійшло відразу від декількох експортерів і виробників.
За даними Eastfruit, на поточний момент українські виробники в спішному порядку самостійно займаються вирішенням цієї проблеми. Зокрема, експортери тепличних томатів і перцю на даний момент за власні кошти намагаються юридично оформити ввезення в зони чи регіони, вільні від шкідників, згідно з процедурами ЄС.
"Вони сподіваються, що це вийде зробити швидше, ніж отримати дозвіл Євросоюзу для всієї країни через державну систему, особливо на тлі ліквідації Міністерства аграрної політики і продовольства, в систему якого входив раніше компетентний орган. Також вони очікують, що зможуть розблокувати експорт ще до середини вересня, оскільки раніше вже стикалися з подібною проблемою", - пояснили в пресслужбі.
За словами економіста інвестиційного департаменту Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН (ФАО) Андрія Ярмака, Євросоюз є хоч і не головним, але важливим ринком збуту для українських виробників яблук преміальної якості.
"В сезоні 2018-2019 років (липень 2018 - червень 2019) близько 6 тис. тонн яблука преміальної якості було надіслано на ринки таких країн ЄС, як Швеція, Великобританія, Греція, Польща та ін. Також це важливий ринок збуту для промислового яблука з України, в тому числі і сертифікованого, як органічне - такого яблука було експортовано близько 5 тис. тонн за сезон", - зазначив Ярмак.
Таким чином, за словами експерта, якщо постачання не будуть розблоковані, то можливі втрати українських виробників яблука в новому сезоні становитимуть близько 4-5 млн доларів США, або близько 15% всієї експортної виручки.
Як повідомлялося, за даними Української плодоовочевої асоціації, урожай яблук в Україні в 2018 році збільшився на 35% - до рекордних 1,5 млн тонн.
ПЕШИ ИСЧО
Столько яблок разом - оно способствует, говорят.
Томаты 10 грн. Сейчас 25.
ЗЕбил, дальше продолжать?
давай весь спектр цен на овощи-фрукты, не ленись.
пс сёдня у жиночки памидоры па 10брал, в магазе 12, но таки да - в этом сезоне дороже.
но ты всё равно давай весь спектр
Цікаво скільки воно тої цибулі жерло, що її вартість так актуальна?
неурожай на картошку в июне засуха была или у тебя в этом тоже Зеленский виноват?
Здесь надо понять причину,а потом сравнивать
цены.
точняк
сам видел, бабки-торговки показывали
Представьте:
Вы садовод, у вас сады. Собрали урожай.
Естественно вам надо их продать, чтобы получить прибыль.
У вас два варианта:
1. Продать через агро-хабы на экспорт подороже и за валюту.
2. Продать внутренним оптовикам подешевле и за гривну.
Вы какой вариант выберете ?
И этот, как его, уксус.
Кстати если говорить не просто о продаже..., то самое выгодное производство: плодово-ягодных концентратов для дальнейшего восстановления и изготовления соков на заводах
Можна бути незалежною нейтральною країною і будувати відносини з іншими країнами на принципах економічної вигоди та доцільності.
клизмакарантин
Ой, не могу
Источник: https://censor.net.ua/n3146421
ЗЕбобики, вы на очереди следующие с безвизом.
Нет, скажите, неужто вы действительно - олигифрены в стадии дебильности?
читайте не только заголовок,но еще хотя бы пару ключевых фраз в любой статье
"С 1 сентября 2019 года импортеры фруктов в странах ЕС отказываются от закупок яблока и груши из Украины и других стран, не входящих в Евросоюз, в связи со вступлением в силу директивы (EU) 2019/523"
Директива вступает в силу относительно всех стран не членов ЕС независимо от фамилии президента в отдельно взятой Украине)))
Вы еще страны Африки вспомните, это же они от дохода от продажи плодовоягодных в украинскую казну деньги платят.
P.S. Не помог трейнинг в Трускавце, пей Нафтусю дома.
Люди, зацените😀
Но там олигофрены в комментарии выше на другие страны ссылаются, хотя пенсии из бюджета они получают в Украине. Чиста лахта, те тоже всегда ищут, а у кого еще "корова сдохла".
минулого року Китай на 90% зменшив експорт в гейропу
бо вона ******* (с)