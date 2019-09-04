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Все про:Мінздоров'я (942) Зоряна Скалецька (5)

 Це все плітки, на посту глави МОЗ я не тимчасово, - Скалецька

Міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька заявила, що жодних домовленостей про її тимчасове перебування на цій посаді не було, і називає подібні розмови чутками.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це Скалецька сказала на пресконференції, коментуючи інформацію про те, що вона обіймає посаду нібито тимчасово, а потім міністерство очолить Михайло Радуцький.

"Для мене, як для юриста є очевидним - нічого іншого не звучало поза тим, що є звичайна подача на кандидата, є звичайне затвердження, і жодної іншої інформації щодо домовленостей я ніколи не отримувала", - заявила Скалецька.

Вона зауважила, що спілкувалася з Михайлом Радуцьким, якого називали одним із претендентів на посаду міністра охорони здоров’я, лише на телеефірах і лише на медичну тематику.

"У якийсь певний момент сказали, що шукають (кандидата) на вакансію, запропонували надіслати своє резюме. Нічого більше, ніж подати своє резюме, не відбувалося. Все решта є плітками. Мені справді було цікаво чути різні версії того, що відбувалося", - сказала Скалецька.

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Як додав на пресконференції радник міністра охорони здоров’я Дмитро Раімов, "є завдання Кабміну та Президента, є консолідація з профільним комітетом Верхової Ради, і немає розмов, що хтось на посаді тимчасово".

Нагадаємо, раніше голова фракції "Слуги народу" Давид Арахамія заявив, що кандидатура Зоряни Скалецької розглядалася на посаду першого заступника міністра охорони здоров'я і згодом відбудеться ротація, і МОЗ очолить Михайло Радуцький. Сам Радуцький заявив, що планує працювати у Верховній Раді.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146415
 
 
 Топ коментарі
 
а на хрена ему что бы малороссийские дети становились украинцами...?
Так ими управлять будет тяжелее...








Віктор Шишкін наш Президент

@fjfghfg

·8 мин

Зеленський не став підписувати закон про держпідтримку "Пласту"...
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Это все слухи, на посту главы Минздрава я не временно, - все на цьому Світі тимчасово. А зебіли зараз як непорозуміння просто недовго.
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Эта Гапка з дюльою на голове и ширпотребовскими бранзолетками в ушах теперь будет заниматься вашим здравохранением, зебилы!
Большинство санитарок выглядит гораздо цивильнее.
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Ну это дело такое. Не загадывай. будем посмотреть. тут может весь кабмин на год...да и Рада может до следующей осени.
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Это все слухи, на посту главы Минздрава я не временно, - все на цьому Світі тимчасово. А зебіли зараз як непорозуміння просто недовго.
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ОТУТ ТИ ПРАВИЙ. ОТАК І ПАРАШОНКА МРІЯВ ШО НАЗАВЖДИ, А ВИЯВИЛОСЬ ШО ,,ВРЕМЄННО". 😂😅😂
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Х в Ж и будешь на постоянке востребована.
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Ти не базікай, а роби медичну реформу по запровадженню страхової медицини!
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а на хрена ему что бы малороссийские дети становились украинцами...?
Так ими управлять будет тяжелее...








Віктор Шишкін наш Президент

@fjfghfg

·8 мин

Зеленський не став підписувати закон про держпідтримку "Пласту"...
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Зеленский ветировал законопроект о наказании за нарушения в ОПК

Владимир Зеленский LIGA.net

04.09.2019, 12:52


Авторы документа №0975 - депутаты парламента VIII созыва Артур Герасимов, Елена Сотник и Георгий Логвинский.
Долгоиграющий" законопроект об ужесточении уголовной ответственности за преступления на закупках оборонной продукции получил вето президента Владимира Зеленского. Сообщение об этом появилось в карточке документа на сайте Верховной Рады.
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Не переживайте.Вы там все временные и досрочные.
Не ровен час,трепещите как наложницы в гареме! Это все слухи, на посту главы Минздрава я не временно, - Скалецкая - Цензор.НЕТ 694
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Временно. Чтобы она там ни говорила.
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ВРЕМЕНЩИК - ВРЕМЕНЩИК, а, муж. (устар.). Человек, получивший высокое положение по воле стоящего у власти покровителя. Всесильный в. | прил. временщицкий, ая, ое. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949 1992 … Толковый словарь Ожегова
временщик - а, м. Человек, достигший высокого положения в государстве, благодаря личной близости к монарху; фаворит, оказавшийся на время у власти по воле покровителя. ► Надменный временщик и подлый и коварный: Монарха хитрый льстец и друг… …
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Цензор, де новини?
Уряд вирішив вдвічі підвищити податки для ІТ-галузі.СБУ: вдруге прийшло на Криворіжсталь, робота частково заблокована
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Робота заблокована на тривалий час.
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зато є оце: у бабки Горпини коза Зорька окотилась. Два цапочки і кізонька. Батько - цап Будулай устроїв в хліві попойку по цьому поводу
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Страховую давай. Ишь, избаловались при Супрун: за первичку платит государство.
Нефиг. С каждого пенсионера - половину пенсии на страховую медицину.
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Я бы с удовольствием сделал исключение для всех кто голосовал за Петра Алексеевича.
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Эта Гапка з дюльою на голове и ширпотребовскими бранзолетками в ушах теперь будет заниматься вашим здравохранением, зебилы!
Большинство санитарок выглядит гораздо цивильнее.
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Временно, г-жа Скалацкая. Все в этом мире временно. Да и за его пределами тоже. Вон папередница Богатырева не единожды хватала Б-га за бороду и думала, что так будет вечно. Ан нет, не получилось. Оказалось, что все временно. Хотя, может не там хватала? Кто знает...У времени и истории свое понимание ситуации и того, что мы думаем. За секунду можно оказаться не там, где хотелось бы. И взлететь туда, куда не надо. А пока - надо работать. Там жизнь покажет.
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та работай... а там видно будет... что-то целый день оправдывается
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Як лікарі наживаються на онкохворих людях і чому держава не контролює цей процес пустивши на самотьок?
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Це вже ця чувіха даремно так каже... Один черговий медогляд в сантехніка-гінеколога і вуа-ля. Там вже їй і її "страхова медицина" не допоможе , коли за справу береться "слуга народу" дядя Вова з ЖЕКу 😕
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та да... ось і я ніяк не можу зрозуміти - чи ви безстрашні? чи безмертні?
мабуть усе простіше - тупі.
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Дмитро Корчинський Dmytro Korchynskyi
· 5 год ·



Майже всі радники, яких призначила собі нова міністр охорони здоров'я, є лобістами фармацевтичної мафії.

Попередня міністр - Супрун - була не дуже добрим організатором, проте, завдала кілька ударів фарм.мафії, перешкодила кільком багатомільярдним схемам розкрадання медичного бюджету Країни.

Нині всі ці схеми повернуться. Повернеться вимагання грошей в батьків онкохворих дітей в ОХМАТДИТ.

Раніше таке вимагання вдалося припинити, а тих, хто вимагав вигнати.
Але серед нових радників міністра є їхні подільники.

До Супрун десятками років розкрадалося п'ятдесят-шістдесят відсотків медичного бюджету країни.

Зусиллями Супрун і волонтерів цю цифру вдалося суттєво знизити.
Нині фарм.мафія захоче компенсувати свої втрати.
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она беременна - и это временно, с кем не бывает
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