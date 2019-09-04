 Це все плітки, на посту глави МОЗ я не тимчасово, - Скалецька

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це Скалецька сказала на пресконференції, коментуючи інформацію про те, що вона обіймає посаду нібито тимчасово, а потім міністерство очолить Михайло Радуцький.
"Для мене, як для юриста є очевидним - нічого іншого не звучало поза тим, що є звичайна подача на кандидата, є звичайне затвердження, і жодної іншої інформації щодо домовленостей я ніколи не отримувала", - заявила Скалецька.
Вона зауважила, що спілкувалася з Михайлом Радуцьким, якого називали одним із претендентів на посаду міністра охорони здоров’я, лише на телеефірах і лише на медичну тематику.
"У якийсь певний момент сказали, що шукають (кандидата) на вакансію, запропонували надіслати своє резюме. Нічого більше, ніж подати своє резюме, не відбувалося. Все решта є плітками. Мені справді було цікаво чути різні версії того, що відбувалося", - сказала Скалецька.
Як додав на пресконференції радник міністра охорони здоров’я Дмитро Раімов, "є завдання Кабміну та Президента, є консолідація з профільним комітетом Верхової Ради, і немає розмов, що хтось на посаді тимчасово".
Нагадаємо, раніше голова фракції "Слуги народу" Давид Арахамія заявив, що кандидатура Зоряни Скалецької розглядалася на посаду першого заступника міністра охорони здоров'я і згодом відбудеться ротація, і МОЗ очолить Михайло Радуцький. Сам Радуцький заявив, що планує працювати у Верховній Раді.
Так ими управлять будет тяжелее...
Віктор Шишкін наш Президент
@fjfghfg
·8 мин
Зеленський не став підписувати закон про держпідтримку "Пласту"...
Владимир Зеленский LIGA.net
04.09.2019, 12:52
Авторы документа №0975 - депутаты парламента VIII созыва Артур Герасимов, Елена Сотник и Георгий Логвинский.
Долгоиграющий" законопроект об ужесточении уголовной ответственности за преступления на закупках оборонной продукции получил вето президента Владимира Зеленского. Сообщение об этом появилось в карточке документа на сайте Верховной Рады.
Не ровен час,трепещите как наложницы в гареме!
временщик - а, м. Человек, достигший высокого положения в государстве, благодаря личной близости к монарху; фаворит, оказавшийся на время у власти по воле покровителя. ► Надменный временщик и подлый и коварный: Монарха хитрый льстец и друг… …
Зеленський заветував законопроєкт про хімічну кастрацію педофілів
Уряд вирішив вдвічі підвищити податки для ІТ-галузі.СБУ: вдруге прийшло на Криворіжсталь, робота частково заблокована
НАБУ: провів обшук в SAP-Ukraine, українському офісі міжнародної компанії, яка, до речі, займалася інтеграційними рішеннями для Нафтогазу.
Робота заблокована на тривалий час.
Нефиг. С каждого пенсионера - половину пенсии на страховую медицину.
Большинство санитарок выглядит гораздо цивильнее.
мабуть усе простіше - тупі.
· 5 год ·
Майже всі радники, яких призначила собі нова міністр охорони здоров'я, є лобістами фармацевтичної мафії.
Попередня міністр - Супрун - була не дуже добрим організатором, проте, завдала кілька ударів фарм.мафії, перешкодила кільком багатомільярдним схемам розкрадання медичного бюджету Країни.
Нині всі ці схеми повернуться. Повернеться вимагання грошей в батьків онкохворих дітей в ОХМАТДИТ.
Раніше таке вимагання вдалося припинити, а тих, хто вимагав вигнати.
Але серед нових радників міністра є їхні подільники.
До Супрун десятками років розкрадалося п'ятдесят-шістдесят відсотків медичного бюджету країни.
Зусиллями Супрун і волонтерів цю цифру вдалося суттєво знизити.
Нині фарм.мафія захоче компенсувати свої втрати.