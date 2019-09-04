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 Політика України
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Все про:КМДА (687) Кличко (687) Лещенко (346) Гончарук_Олексій (58)

 Кабмін підтримав звільнення Кличка з посади голови КМДА

В уряді є підтримка рішення про звільнення Володимира Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації.

Про це повідомив екснардеп Сергій Лещенко, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні новий уряд Гончарука підтримав рішення про звільнення Віталія Кличка з посади голови Київської державної адміністрації. Рішення тепер за президентом Зеленським. Зустрічі з Джуліані не допомогли", - написав він.

Цю ж інформацію підтвердив нардеп від "Євросолідарності" Олексій Гончаренко.

Читайте також: Я не маю персонального конфлікту. Я вважаю, що дуалізм нам не потрібен, - Кличко про розділення повноважень мера Києва і глави КМДА

"Кабмін погодив звільнення Кличка з посади голови КМДА! Київське самоврядування - все", - повідомив він.

Як пізніше повідомило видання "Інтерфакс-Україна", прем'єр-міністр Олексій Гончарук на засіданні уряду в середу повідомив, що Кабмін направив президенту подання на звільнення Кличка з посади голови КМДА.

"Ми звернулися до Офісу президента щодо звільнення Кличка", - сказав прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що партія "Слуга народу" ініціює новий законопроєкт, який передбачає поділ посади мера і голови Київської міської державної адміністрації.

У відповідь мер Києва Віталій Кличко заявив, що в разі розподілу повноважень він буде ініціювати дострокові вибори київського міського голови, а також звернеться до Конституційного Суду.

Кабмін підтримав звільнення Кличка з посади голови КМДА 01

Кабмін підтримав звільнення Кличка з посади голови КМДА 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146414
 
 
 Топ коментарі
 
Его не кабмин выбирал.Оборзели слуги Бени! Кабмин поддержал увольнение Кличко с поста главы КГГА - Цензор.НЕТ 6413
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Мэром избирают, главой КМДА назначают...в чём вопрос?
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Зеленский четко, быстро, профессионально убирает соевых воров.
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Та да, жалкое зрелище... Ловко они людей дурят
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Да уж...Страну дерибанили в Вене , "случайно" встре\тились в Вене с Фирташем, Поросенко, Лёвочкиным...больше 8 часов кофе пили. Когда его Соня Кошкина спросила о чём говорили...ОНО только глазами вертело и выдавло нечленораздельные гортанные звуки.
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"
02 сентяюря 2019 г.
30 августа 2019 года Канцлерский суд (Court of Chancery) штата Делавер в рамках рассмотрения иска "Приват-Банка" (2019-0377) к Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову, Мордехаю Корфу, Хаиму Шошету, Уриэлю Лейбергу и других пока не установленных лиц, по обвинению в мошенничестве с целью завладения активами в США стоимостью в 674.533 миллионов долларов путем присвоения и легализации поступлений от корпоративных кредитов, выданных «ПриватБанком» в период, когда он был подконтролен его прежним собственникам,
принял решение о назначении следующего заседания по слушанию дела 06 сентября 2019 года. "
отсюда: https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_5.html

Но можно и на сайт суда сходить (на английском), суд Делавэра не ховается.
"и других пока не установленных лиц" - торопиться не нужно. Как говорится, жернова Господа мелят медленно, но мелко.
" 674.533 миллионов долларо" какая, не побоюсь этого слова, красивая сумма. И, главное, все вобщек все в общак, все не о себе , а о других радеют бескорыстные служители денежным знакам. Патамушта это любовь. Недискриминационанная лбовь к очень. очень большим суммам денег.


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А если "неустановленное лицо" полетит на встречу с коллегой Президентом США Трампом и не вернётся?
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Я только "за".
Билет в один конец - и спи-отдыхай, ешь баклаву (пахлаву) в Герцлии, под пальмой, рядом с обителью Бени.
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из за этой тупой мрази был утерян крым- по указанию фирташа, эта гнида не голосовала, пока не распределили все схемы воровства
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Этим клоунам надо все и сразу , а меня вопрос - а не подавятся ??
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Киявляне так не считает. Так считает куча говна зеленого, никчемного
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А вы говорите только за себя. Многие киевляне согласны с предыдущим постом.
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Так и ты говори за себя , а не за "многих" киевлян. Многие не согласны с предыдущим постом.
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А ви В Києві давно були??? Віталя - не ідеал і говорить смішно, але при ньому вже відремонтували доріг більше, ніж при папєрєдніках Космосі і Жопові разом взятих. Шулявський міст новий будують (хоча його по плану мав ще Космос збудувати в 2011), навіть відновили будівництво мосту на Троєщину (його теж Космос мав здати до Євро-2012).

Я не голосував за Віталю і мій улюблений мер - Омеля, але якщо Зе хоче убрати Віталю, то хай діє по закону - оголошує нові вибори мера.
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Хозяевам позарез нужно, чтобы и Киевом правила какая-то безмозглая зелёная обезьяна. Типа нынешнего президента.
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Гниды! Виталик много сделал для Киева. При нем Киев начал менятся к лучшему!
Если бы Киев голосовал, то киевляне выбрали бы Виталю.
А кандидатуры от Зе ужжасные!!!
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Что он сделал для Киева? По пунктам пожалуйста. Кабмін підтримав звільнення Кличка з посади голови КМДА - Цензор.НЕТ 6674
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Тебе какая разница, иди на помойку, может что то подвезли, поковыряйся.
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Люди туде кидают, а зелибобики питаются-жрут
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Ну так ты пожрал? Нажрался? Сходи еще пожри, может попустит.
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застроил рынок на Харьковском, во благодать, за отвёрткой теперь к гереге))
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По пунктах:Нарешті

1) Відремонтував купу доріг, які по затвердженому плану мав зробити ще його папєрєднік Жопов до Євро-2012. Проспект Перемоги, наприклад, його до Євро ніхто не ремонтував, хоча мали б. Частину Кільцевої відремонтував, проспект Паладіна закінчують робити, нові розв'язки на Поштовій, Лепса і Колібрісі, Набережна відремонтована.
2) Шулявський міст новий будують, хоча його теж мали побудувати до Євро-2012 при Янику.
3) Нарешті відновилося будівництво мосту на Троєщину, який з часів Омелі ніхто не будував - от уже арка готова
4) Облагороджено купа парків - Наталка, Шевченка, Котляревського, Партизанської слави, парк з дитячою злізницею (і саму залізницю реставрували).

5) В Києві чудово провели фінал Ліги чемпіонів
6) Кличко - перший мер, при якому в Києві хоч трішки велодоріжок появилося. Дуже мало, звичайно, але раніше їх взагалі не було ніде.

7) Разом з УЗ пустили експрес до аеропорту
8) Вперше за 30 років у Києві відкрили новий театр (він на любителя, але однак)
9) От за що вдячний, так це за GPS-маячки в громадському транспорті і додаток easyway - тепер бачу, скільки мені тролейбуса чи автобуса чекати і на карті видно, де він їде.
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Расширено и понятно. Спасибо. Кабмін підтримав звільнення Кличка з посади голови КМДА - Цензор.НЕТ 2491
Учитесь, порохоботы. Наглядный пример: как надо вести дискуссию. А подавляющее большинство от вас только обезьянничать и умеет. Потому Пэдро и пролетел. Кабмін підтримав звільнення Кличка з посади голови КМДА - Цензор.НЕТ 6364
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24 - е пихатих слуг нічогому не навчили. Ну що ж чекаємо на озеленення Майдану. З задоволенням приєднаюсь до цього процесу.
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Клык оказался говном , что и не удивительно .
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Госадминистрации необходимо убрать,ввести должность префекта счисто контрольными фцнкциями.Власть на местах должна быть у выборных органов
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Хто такий Гончарук? Блазень, недолуге непорозуміння в зеленої шмарклі?
Хтось за Гончарука голосував? Цей песик на самокаті у зеленої шмарклі ніхто та звати його ніяк. За Кличка голосували кияни, їм і вирішувати хто буде головою столиці. А зебілні песики, блазні та й взагалі ЗеБіли всіх кольорів нехай йдуть лісом.
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Мне не нравится Кличко как мэр, но мне непонятно,почему кучка каких то недоумков вне зависимости от партийной принадлежности , должны назначать киевлянам мэра вместо выборов?!
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Сегодня нас лишили права выбора. Мы отошли от демократических ценностей Запада и приблизились к совковому тоталитаризму.
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так его с должности мэра никто и не снимал. учи матчасть
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Сегодня 5 млн киевлян были ущемлены в их правах, выбирать себе самостоятельно главу города. Того кто не просто формально разрезает ленточку и представляет Киев среди городов побратимов, но и того кто реально руководит всем городом, распоряжается его ресурсами, думает о киевлянах и напрямую подотчетен им. Теперь по-существу городом будет управлять назначенный Кабмином человек, который подотчетен Кабмину. Теперь у киевлян больше не будет права самостоятельно влиять на главу Киева.
Одним правом стало меньше. Куда мы идем?
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Авторитаризм Путина начинался тоже с того времени, когда губернаторов стали не выбирать, а назначать из центра. Мы что хотим повторить путь России (за железный занавес и постоянное ущемление прав народа)?
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к тому, што виталя тоже будет свидетелем))
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А кого назначил? ведь надо же сразу назначить... или не надо? или боятся показать и будут пока ждать реакцию киевлян...
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Квартирный аферист Лещ в унисон с Зелеными Клопами. Знаково.
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KLycko vet byl mer goroda.Vet liudi ego vybrali na golosovanyji ili net?Kakoje pravo imejet kto to ego ubrat?
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Киевлянам надо думать. Крепко думать! Как в известном анекдоте о двух "аликах", собравшихся бросать пить и Ваня говорит напарнику: "Думай, Федя, думай!"
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а ведь нельзя не согласиться, что удары в голову на протяжении двадцати лет не дали преференций витале , в плане интеллектуального содержания.
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Воно-то так, але Зе і в голову ніби не отримував, але не те, щоб професор, навіть на фоні Віталі...
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ЗЕкабмин подал ЗЕпрезу представление. Демократия чо.

Опущенный (и теперь невъездной в США) пролетун Серлещ радовается будто ему шото за это простили.
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Даже у киевлян не спросят ? Это беспредел! Я не за Кличко, я за свободный выбор. Только киевляне на выборах могут выбрать мера.!
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Кличка выбрали КИЕВЛЯНЕ и им решать, кто им нужен. А не этой нахрапистой плесени
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не все, я за этого идиота не голосовал)) ну, и не только и не столько идиота....
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это оне зря, променять виталю, одного из лучших философов и самого умного мэра в мире, на какого то лысого, это все равно, что окрасить себя в цвета,в которые ты сам себя окрасил
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Ну кто из киевлян может голосовать за
Олександр Ткаченко (гендиректор холдингу "1+1 Media" Ігоря Коломойського) і
· Андрій Холодов (бізнесмен і кум дружини Віктора Медведчука Оксани Марченко)

????
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мальчики вы читайте внимательней. с мэра его никто не толкал. его с госадминистрации столичной поперли.
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мрази зеЛеные.
ЗеЛю будем гнать на ростов.дело времени
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Лещ - Разаблачитель ещё что есть силы бъёт плавниками об лёд....
Но зилёные кефали уходят на нерест без него.....
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я вообще не могу понять, каким образом могли быть объединены выборная и назначаемая должности в одну? какой логикой, кроме коррупционной, руководствовались те, кто соединил мух и котлеты?
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