 Кабмін підтримав звільнення Кличка з посади голови КМДА

Про це повідомив екснардеп Сергій Лещенко, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні новий уряд Гончарука підтримав рішення про звільнення Віталія Кличка з посади голови Київської державної адміністрації. Рішення тепер за президентом Зеленським. Зустрічі з Джуліані не допомогли", - написав він.
Цю ж інформацію підтвердив нардеп від "Євросолідарності" Олексій Гончаренко.
"Кабмін погодив звільнення Кличка з посади голови КМДА! Київське самоврядування - все", - повідомив він.
Як пізніше повідомило видання "Інтерфакс-Україна", прем'єр-міністр Олексій Гончарук на засіданні уряду в середу повідомив, що Кабмін направив президенту подання на звільнення Кличка з посади голови КМДА.
"Ми звернулися до Офісу президента щодо звільнення Кличка", - сказав прем'єр-міністр Олексій Гончарук.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що партія "Слуга народу" ініціює новий законопроєкт, який передбачає поділ посади мера і голови Київської міської державної адміністрації.
У відповідь мер Києва Віталій Кличко заявив, що в разі розподілу повноважень він буде ініціювати дострокові вибори київського міського голови, а також звернеться до Конституційного Суду.
02 сентяюря 2019 г.
30 августа 2019 года Канцлерский суд (Court of Chancery) штата Делавер в рамках рассмотрения иска "Приват-Банка" (2019-0377) к Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову, Мордехаю Корфу, Хаиму Шошету, Уриэлю Лейбергу и других пока не установленных лиц, по обвинению в мошенничестве с целью завладения активами в США стоимостью в 674.533 миллионов долларов путем присвоения и легализации поступлений от корпоративных кредитов, выданных «ПриватБанком» в период, когда он был подконтролен его прежним собственникам,
принял решение о назначении следующего заседания по слушанию дела 06 сентября 2019 года. "
отсюда: https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_5.html
Но можно и на сайт суда сходить (на английском), суд Делавэра не ховается.
"и других пока не установленных лиц" - торопиться не нужно. Как говорится, жернова Господа мелят медленно, но мелко.
" 674.533 миллионов долларо" какая, не побоюсь этого слова, красивая сумма. И, главное, все вобщек все в общак, все не о себе , а о других радеют бескорыстные служители денежным знакам. Патамушта это любовь. Недискриминационанная лбовь к очень. очень большим суммам денег.
Билет в один конец - и спи-отдыхай, ешь баклаву (пахлаву) в Герцлии, под пальмой, рядом с обителью Бени.
Я не голосував за Віталю і мій улюблений мер - Омеля, але якщо Зе хоче убрати Віталю, то хай діє по закону - оголошує нові вибори мера.
Если бы Киев голосовал, то киевляне выбрали бы Виталю.
А кандидатуры от Зе ужжасные!!!
1) Відремонтував купу доріг, які по затвердженому плану мав зробити ще його папєрєднік Жопов до Євро-2012. Проспект Перемоги, наприклад, його до Євро ніхто не ремонтував, хоча мали б. Частину Кільцевої відремонтував, проспект Паладіна закінчують робити, нові розв'язки на Поштовій, Лепса і Колібрісі, Набережна відремонтована.
2) Шулявський міст новий будують, хоча його теж мали побудувати до Євро-2012 при Янику.
3) Нарешті відновилося будівництво мосту на Троєщину, який з часів Омелі ніхто не будував - от уже арка готова
4) Облагороджено купа парків - Наталка, Шевченка, Котляревського, Партизанської слави, парк з дитячою злізницею (і саму залізницю реставрували).
5) В Києві чудово провели фінал Ліги чемпіонів
6) Кличко - перший мер, при якому в Києві хоч трішки велодоріжок появилося. Дуже мало, звичайно, але раніше їх взагалі не було ніде.
7) Разом з УЗ пустили експрес до аеропорту
8) Вперше за 30 років у Києві відкрили новий театр (він на любителя, але однак)
9) От за що вдячний, так це за GPS-маячки в громадському транспорті і додаток easyway - тепер бачу, скільки мені тролейбуса чи автобуса чекати і на карті видно, де він їде.
Учитесь, порохоботы. Наглядный пример: как надо вести дискуссию. А подавляющее большинство от вас только обезьянничать и умеет. Потому Пэдро и пролетел.
Хтось за Гончарука голосував? Цей песик на самокаті у зеленої шмарклі ніхто та звати його ніяк. За Кличка голосували кияни, їм і вирішувати хто буде головою столиці. А зебілні песики, блазні та й взагалі ЗеБіли всіх кольорів нехай йдуть лісом.
Одним правом стало меньше. Куда мы идем?
Приколы от Зебила
Опущенный (и теперь невъездной в США) пролетун Серлещ радовается будто ему шото за это простили.
Олександр Ткаченко (гендиректор холдингу "1+1 Media" Ігоря Коломойського) і
· Андрій Холодов (бізнесмен і кум дружини Віктора Медведчука Оксани Марченко)
????
ЗеЛю будем гнать на ростов.дело времени
Но зилёные кефали уходят на нерест без него.....