 Кабмін підтримав звільнення Кличка з посади голови КМДА

Про це повідомив екснардеп Сергій Лещенко, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні новий уряд Гончарука підтримав рішення про звільнення Віталія Кличка з посади голови Київської державної адміністрації. Рішення тепер за президентом Зеленським. Зустрічі з Джуліані не допомогли", - написав він.

Цю ж інформацію підтвердив нардеп від "Євросолідарності" Олексій Гончаренко.

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"Кабмін погодив звільнення Кличка з посади голови КМДА! Київське самоврядування - все", - повідомив він.

Як пізніше повідомило видання "Інтерфакс-Україна", прем'єр-міністр Олексій Гончарук на засіданні уряду в середу повідомив, що Кабмін направив президенту подання на звільнення Кличка з посади голови КМДА.

"Ми звернулися до Офісу президента щодо звільнення Кличка", - сказав прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що партія "Слуга народу" ініціює новий законопроєкт, який передбачає поділ посади мера і голови Київської міської державної адміністрації.

У відповідь мер Києва Віталій Кличко заявив, що в разі розподілу повноважень він буде ініціювати дострокові вибори київського міського голови, а також звернеться до Конституційного Суду.