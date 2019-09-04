 Делегація України готова до тристоронніх газових переговорів уже у вересні, - Оржель

Про це повідомила пресслужба профільного міністерства з посиланням на слова глави відомства, передає Цензор.НЕТ.

"Українська делегація, яку я очолю, готова взяти участь у тристоронніх газових переговорах вже у цьому місяці", - цитує пресслужба слова Оржеля.

Відповідну заяву міністр зробив під час телефонної розмови з віцепрезидентом Європейської комісії Марошем Шефчовичем. В ході дискусії сторони серед іншого обговорили також процес анбандлінгу "Нафтогазу" і необхідність його якнайшвидшого завершення.

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