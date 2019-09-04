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 Політика України
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Все про:газові переговори (90) Шефчович Марош (62) Олексій Оржель (3)

 Делегація України готова до тристоронніх газових переговорів уже у вересні, - Оржель

Українська делегація, яку очолить міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель, готова до тристоронніх переговорів про транзит російського газу в форматі Україна-ЄС-РФ вже у вересні.

Про це повідомила пресслужба профільного міністерства з посиланням на слова глави відомства, передає Цензор.НЕТ.

"Українська делегація, яку я очолю, готова взяти участь у тристоронніх газових переговорах вже у цьому місяці", - цитує пресслужба слова Оржеля.

Відповідну заяву міністр зробив під час телефонної розмови з віцепрезидентом Європейської комісії Марошем Шефчовичем. В ході дискусії сторони серед іншого обговорили також процес анбандлінгу "Нафтогазу" і необхідність його якнайшвидшого завершення.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Дату тристоронніх переговорів щодо газу буде узгоджено найближчим часом, - Новак

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146413
 
 
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Интересно.Что в замен?.Вода для Крыма или памятник Моторыле в Киеве? Делегация Украины готова к трехсторонним газовым переговорам уже в сентябре, - Оржель - Цензор.НЕТ 2657
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это уже зимой, пока что только выдача свидетеля по mh17
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Никаких или. Только через запятую: федерализация лугандонии, амнистия опочленцам, восстановление разрушенной гражданской инфраструктуры ( пресс-секретарь ЗЕторчка Юлия Мандель) подтвердит что ВСУ обстреливало, выборы...
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Жаль что без запятой.Придется чистить пулемет Делегация Украины готова к трехсторонним газовым переговорам уже в сентябре, - Оржель - Цензор.НЕТ 4811
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порохоботы опять в комментах скулят про зраду.
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Не ссы! Тебя уже купили.но продадут дороже ,даже не спросив
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Я не ссу соя.Просто вам туполобым объяснять ,что транзит газа ,это хорошо для экономики Украины равносильно ,что разговаривать с троллейбусом. Делегация Украины готова к трехсторонним газовым переговорам уже в сентябре, - Оржель - Цензор.НЕТ 3359 Делегация Украины готова к трехсторонним газовым переговорам уже в сентябре, - Оржель - Цензор.НЕТ 3359
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После СП2, транзит мало кому буден интересен, так, поддержание штанов на зиму и ПЕРИОДИЧЕСКАЯ работа при форсмажорах.
А затрати на содержание не уменьшатся(
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Только переговоры вести с отвращением и негодованием.
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