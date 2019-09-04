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 Політика України
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Все про:МЗС (1872) членство в ЄС (138) Зеленко (34)

 Мета України - повноцінне членство в ЄС, а не "особливий статус", - речниця МЗС Зеленко щодо пропозиції президента Словенії

Цивілізаційним вибором українського народу і стратегічною метою України є повноцінне членство в ЄС, заради чого країна продовжує активно працювати.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це повідомила речниця МЗС України Катерина Зеленко, коментуючи пропозицію президента Словенії про надання Євросоюзом "особливого статусу" Україні й Туреччині.

"Стратегічна мета України - це повноцінне членство в ЄС, що також закріплено в Конституції нашої держави. Це цивілізаційний вибір українського народу, заради якого ми продовжуємо активно працювати, зокрема у рамках реалізації Угоди про асоціацію з ЄС", - зазначила Зеленко.

Вона додала, що посол України в Республіці Словенія проводить зустрічі з офіційними представниками Любляни з метою інформування про здобутки України на шляху реалізації нашої стратегічної мети - набуття членства в ЄС і НАТО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президент Словенії запропонував ЄС надати Україні й Туреччині "особливий статус"

Зі свого боку ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко на своїй сторінці у Twitter заявив, що Україна не є країною другого сорту, тому не потребує будь-яких "особливих статусів".

"Зважаючи на її величину, населення, економічний потенціал, стратегічне розташування, дозволю собі зауважити, що вона є не меш важливою для ЄС, ніж, наприклад, Словенія", - акцентував він.

Як повідомлялося, у виступі під час панельної дискусії щодо майбутнього ЄС на 14-му Стратегічному форумі президент Словенії Борут Пахор запропонував Європейському Союзу надати "особливий статус" Україні й Туреччині, а країнам Західних Балкан - повноцінне членство в ЄС.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146411
 
 
 Топ коментарі
 
проникнуть в европу через мышиный лаз можна тока превратившись в мышь Стратегическая цель Украины - это полноценное членство в ЕС, а не "особый статус", - спикер МИД Зеленко - Цензор.НЕТ 2576
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А я не хочу в ЕС. В НАТО хочу - в ЕС нет. Я самостийнык и если власти забыли, что Украина самостийна, то надо властям это напомнить, бо зачем мы уходили из под машквы, чтоб лечь про брусель?
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Підтримую.
Потрібне повноцінне членство а не якийсь там "особливий статус".
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хотим все и сразу))) предложение словении было очень хорошим,но популистским)) никто в ближайшем будущем расширять ес не будет.
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проникнуть в европу через мышиный лаз можна тока превратившись в мышь Стратегическая цель Украины - это полноценное членство в ЕС, а не "особый статус", - спикер МИД Зеленко - Цензор.НЕТ 2576
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Украина достойна и заслужила полноправное место в ЕС.
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я бы не торопил события. а то вдруг вы сегодня станете полноправным членом, а завтра окажется что вы хотите договориться с рашей "где-то посередине" да еще и продление санкций заблокируете. где гарантии, что этого не произойдет?
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А я не хочу в ЕС. В НАТО хочу - в ЕС нет. Я самостийнык и если власти забыли, что Украина самостийна, то надо властям это напомнить, бо зачем мы уходили из под машквы, чтоб лечь про брусель?
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а вы не пробовали работать, вместо того чтобы сразу в койку?
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Татаромордву забыли спросить ,вернее забыли послать нахутор...
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Тебя дурака никто не спрашивает, в Конституции все написано.
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А какая разница? Уже ассоциацию подписали, что-то поменялось?)
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правильно, а то барыга все выл- мы идем в ес, а пришли в жопу,
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В жопе,это вы- кацапченки васи, причем выхода наружу у вас не предвидится...
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Так, нам подачок не потрібно!
Не те щоби ми були такі пихаті, але ***** проти...
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Если ЕС будет таким же, как ассоциация, то он и даром не нужен.
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а чего конкретно вы ждете от вступления в ЕС?
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Это качапченок вася,он тут гадит и сеет сомнения о ненужности ЕС...
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ну, пусть уже хоть какую-то мысль нагадит. а то одни понты и те дешевые Мета України - повноцінне членство в ЄС, а не "особливий статус", - речниця МЗС Зеленко щодо пропозиції президента Словенії - Цензор.НЕТ 7033
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скажіть свинохряку мародеру пєтьку щоб повернув вкрадене у народа і тоді будете членами
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