 Українку вбили в Туреччині, - місцеві ЗМІ

Про вбивство повідомляє турецьке видання Yeni Alanya, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Жінку було знайдено за трансформаторною будкою в парку Муратпаша", - йдеться в повідомленні.

В ході розслідування було з’ясовано, що 42-річна українка познайомилася із громадянином Туреччини та розпивала з ним спиртні напої в парку, після чого пара усамітнилася за трансформаторною будкою. Пізніше жінку, яку підозрюють у занятті проституцією, було знайдено мертвою.

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Турецька поліція згодом затримала чоловіка, який перебував з українкою незадовго до її смерті. У нього знайшли прикраси жінки. Чоловіка затримали за обвинуваченням у вбивстві та пограбуванні.