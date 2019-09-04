 Українку вбили в Туреччині, - місцеві ЗМІ

Про вбивство повідомляє турецьке видання Yeni Alanya, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Жінку було знайдено за трансформаторною будкою в парку Муратпаша", - йдеться в повідомленні.
В ході розслідування було з’ясовано, що 42-річна українка познайомилася із громадянином Туреччини та розпивала з ним спиртні напої в парку, після чого пара усамітнилася за трансформаторною будкою. Пізніше жінку, яку підозрюють у занятті проституцією, було знайдено мертвою.
Турецька поліція згодом затримала чоловіка, який перебував з українкою незадовго до її смерті. У нього знайшли прикраси жінки. Чоловіка затримали за обвинуваченням у вбивстві та пограбуванні.
АфрикуТурцию гулять.
она там жила...нелегалила (и 42 года для проституции...как-то на любителя)
или все же приехала на отдых и искала приключения на свою... голову?
опять же - украшения... жрица (не дама бегущая на свидание) не стала бы на себя напяливать всё... чтоб ослепить и соблазнить...
турки во всем винят женщину...конечно же...
і взвгалі...багато раз казано, що турецькі чоловіки (молодь) дуже зневажливо ставляться до туристок, особливо самотніх... (але ж і туристки бувають всякі)
Секс в транс будке ..... Это как сэлфи идиотов с поездов и др подобное!
Шо.... До ближайших кустов не дотянули?