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Все про:Туреччина (912) вбивство (1890) українці (1080)

 Українку вбили в Туреччині, - місцеві ЗМІ

42-річну громадянку України знайшли мертвою в Анталії. Підозрюваного затримано.

Про вбивство повідомляє турецьке видання Yeni Alanya, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Жінку було знайдено за трансформаторною будкою в парку Муратпаша", - йдеться в повідомленні.

В ході розслідування було з’ясовано, що 42-річна українка познайомилася із громадянином Туреччини та розпивала з ним спиртні напої в парку, після чого пара усамітнилася за трансформаторною будкою. Пізніше жінку, яку підозрюють у занятті проституцією, було знайдено мертвою.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Поліцейські Запоріжжя знайшли мертвим зниклого безвісти перевізника: вбивці закопали тіло в полі, - Аброськін. ФОТО

Турецька поліція згодом затримала чоловіка, який перебував з українкою незадовго до її смерті. У нього знайшли прикраси жінки. Чоловіка затримали за обвинуваченням у вбивстві та пограбуванні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146409
 
 
 Топ коментарі
 
Не ходите деффки в Африку Турцию гулять. Украинку убили в Турции, - местные СМИ - Цензор.НЕТ 6159
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а чего сразу - проституцией?
она там жила...нелегалила (и 42 года для проституции...как-то на любителя)
или все же приехала на отдых и искала приключения на свою... голову?
опять же - украшения... жрица (не дама бегущая на свидание) не стала бы на себя напяливать всё... чтоб ослепить и соблазнить...
турки во всем винят женщину...конечно же...
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Не ходите деффки в Африку Турцию гулять.
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а чего сразу - проституцией?
она там жила...нелегалила (и 42 года для проституции...как-то на любителя)
или все же приехала на отдых и искала приключения на свою... голову?
опять же - украшения... жрица (не дама бегущая на свидание) не стала бы на себя напяливать всё... чтоб ослепить и соблазнить...
турки во всем винят женщину...конечно же...
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Можливо це був не турок. До того ж турки не звинувачують у всьому жінку.
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я про даний випадок (поліції так зручніше) і затримано громадянина Турції (по попередній версії він її бачив останнім і ії коштовності були в нього)
і взвгалі...багато раз казано, що турецькі чоловіки (молодь) дуже зневажливо ставляться до туристок, особливо самотніх... (але ж і туристки бувають всякі)
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тю, обвиняют мужчину в ограблении и убийстве
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Трансформатор 10киловольт... и влага не совместимы..
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Если она держалась за трансформатор а турок стоял сзади то его должно было током убить сначала. Українку вбили в Туреччині, - місцеві ЗМІ - Цензор.НЕТ 4992
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Экстремалы блин!
Секс в транс будке ..... Это как сэлфи идиотов с поездов и др подобное!
Шо.... До ближайших кустов не дотянули?
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