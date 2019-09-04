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Все про:наркотики (825) Одеська область (1064) військовослужбовці (2502) Військова прокуратура (565)

 Військовослужбовець обміняв 100 г амфетаміну на 10 пістолетів Макарова на Одещині, - військова прокуратура

В Одеській області затримали військовослужбовця, який збував наркотики в обмін на вогнепальну зброю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба військової прокуратури Південного регіону України.

За процесуального керівництва Військової прокуратури Одеського гарнізону Південного регіону України, спільно з підрозділом детективів СУ ГУ Нацполіції України та оперативними співробітниками ГУ військової контррозвідки ДКР СБ України, задокументовано незаконну діяльність військовослужбовця ЗС України.

Встановлено, що 03.09.2019 старший матрос Ш., незаконно придбав для себе 10 пістолетів Макарова, розрахувавшись за них сильнодіючою наркотичною речовиною "амфетамін" загальною масою 100 грамів.

Військовослужбовець обміняв 100 г амфетаміну на 10 пістолетів Макарова на Одещині, - військова прокуратура 01
Фото: сайт військової прокуратури Південного регіону України

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Правоохоронці вилучили в дилерів у Павлограді велику партію наркотиків на пів мільйона гривень, - поліція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Одразу після скоєння злочину покупця зброї затримали правоохоронці в порядку ст. 208 КПК України.

Нині слідчі і прокурори проводять першочергові слідчі дії.

Військова прокуратура готує затриманому повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 307 КК України, а також звернення до суду з клопотанням про обранням запобіжного заходу та відсторонення від посади.

Досудове розслідування триває.

Застереження. Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146408
 
 
 Топ коментарі
 
3000 гривен за ствол? Шара. Дайте два! Военнослужащий обменял 100 г амфетамина на 10 пистолетов Макарова на Одесчине, - военная прокуратура - Цензор.НЕТ 3824
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10г за пистолет? Оружие все сильнее дешевеет в Украине.
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На путч собрался? Маленький зеленый брат уже следит за тобой.
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300 грн. за грам? Тьфу, мля. В баби Олі це або 10 пляшок поганої самогонки, або 7 доброї. Военнослужащий обменял 100 г амфетамина на 10 пистолетов Макарова на Одесчине, - военная прокуратура - Цензор.НЕТ 1982
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чувак скупал оружие, снижал, так сказать, криминальный фон региона, и за это в кутузку?!
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т.е. это была контрольная закупка у спецов...
(я так понял что они продавали пестики за амфетамин...или я что-то протупил?)
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10г за пистолет? Оружие все сильнее дешевеет в Украине.
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ну макаров это не оружие, а скорее инструмент для суицида
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пару лет назад в одной части наркомана-военнослужащего поймали при продаже гранат. целый ящик был. продавал по 50 грн. за штуку Ф-1
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а на скока грамм амфетамина вывесит сайгак дачный или он бесценен?
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я еще бы понял если б задержали за то что оружие на наркоту менял, а тут прям универсальный солдат, пол дня у плиты простоял и 10 человек вооружил Военнослужащий обменял 100 г амфетамина на 10 пистолетов Макарова на Одесчине, - военная прокуратура - Цензор.НЕТ 2098
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"... который сбывал наркотики в обмен на огнестрельное оружие"................ дивно що не навпаки.
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Ой дурак ,100 грамм движа мог замастырить и сам ,без всякого палива с волынами ... Військовослужбовець обміняв 100 г амфетаміну на 10 пістолетів Макарова на Одещині, - військова прокуратура - Цензор.НЕТ 2679
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