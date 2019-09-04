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Все про:ПАРЄ (576) Росія (19568) Рада Європи (211) Ягланд (69)

 Росія виплатила свій борг перед Радою Європи, - Ягланд

Росія виплатила Раді Європи заборгованість за 2017-2018 роки за внесками до бюджету організації.

Про це заявив генсек Ради Європи Турбйорн Ягланд, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

"Росія щойно повністю виплатила свої невиплачені внески. Це тішить", - сказав Ягланд.

Він наголосив, що ці виплати не були причиною, з якої в організації прагнули повернути Росію як повноправного члена.

"Ми хотіли знову мати можливість відстоювати інтереси російських громадян у Росії", - заявив генсек.

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Офіційний представник генерального секретаря Ради Європи Даніель Хольтген підтвердив ТАСС виплату майже всієї суми заборгованості.

"Я можу підтвердити, що гроші за 2018 і 2017 року (€54,7 млн) були на 97% перераховані станом на сьогоднішній ранок", - сказав він.

Нагадаємо, 25 червня ПАРЄ ухвалила резолюцію про зміну характеру санкції механізму, в якій запросила Росію повернутися до роботи в ПАРЄ без обмежень права голосу.Незважаючи на нічне голосування, явка депутатів була вищою за звичайну. За резолюцію проголосували 118 депутатів, 62 проти, 10 утрималися.

На знак протесту і солідарності з Києвом делегації шести держав: Польщі, Естонії, Литви, Латвії, України, Грузії і частина словацьких парламентаріїв залишили засідання.

2 липня в Україну прилетіла делегація Парламентської асамблеї Ради Європи, яка мала оцінювати хід передвиборчої кампанії в Україні.

Цього ж дня стало відомо, що голова Верховної Ради Андрій Парубій скасував запрошення для Парламентської асамблеї Ради Європи здійснювати спостереження за достроковими парламентськими виборами в Україні.

"Серед міжнародних спостерігачів не може бути представників країни-агресора - Росії, які будуть не спостерігачами, а агентами гібридної війни Путіна. Вплив Росії на українські вибори - будь-яким чином - неприпустимий", - зазначив Парубій.

3 липня президент ПАРЄ Ліліан Марі Паск'є заявила, що Україна має зобов'язання запрошувати Асамблею для спостереження за виборами.

Після цього делегація ПАРЄ заявила, що достроково завершує роботу в Україні і залишає країну.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146407
 
 
 Топ коментарі
 
Проститутке заплатили, она довольна.
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04.09.19 14:32 Россия заплатила свой долг перед Советом Европы, - а тепер поцілуйте її у дупу, бо далі росія знайде як вас принизити.
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04.09.19 14:32 Россия заплатила свой долг перед Советом Европы, - а тепер поцілуйте її у дупу, бо далі росія знайде як вас принизити.
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Получили, что хотели? Теперь рашу опять нафиг. Или слабо?
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Проститутке заплатили, она довольна.
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тєпєрь можна пінка пад зад дать Россия заплатила свой долг перед Советом Европы, - Ягланд - Цензор.НЕТ 494 до слєдуєщева раза
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Без подтекста -ходу действий поучиться нашим клоунам. Спокойно, без суеты, карлик вова делает свое дело.
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как сказал великий беня, долги платят тока трусы, поэтому украина всем все прощает. а долг мвф, так то це була взятка святого пети
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Задолженность.
Долг убийцам детей и МН17 свой не выплатить никогда.
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мы - МВФ, русские в СЕ.. и фсе при деле))))
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История продажных яглундов ничему не учит...
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Радуют его деньги мокшанские,вы и жопу путину за рубль подставите.
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