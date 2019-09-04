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 Політика України
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Все про:НАБУ (2088) ВР (5583) Зеленський (2615) комітет (206) Конституція (296) ДБР (463)

 Комітет ВР не побачив корупційних ризиків у праві президента призначати глав НАБУ і ДБР

Комітет Верховної Ради з питань протидії та запобігання корупції прийшов до висновку, що законопроєкт №1014, який наділяє президента правом призначати глав НАБУ і ДБР, відповідає вимогам антикорупційного законодавства.

За відповідне рішення проголосували 11 членів комітету, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укринформ".

"Визначити, що законопроєкт №1014 відповідає вимогам антикорупційного законодавства, не містить корупційних ризиків", - йдеться в рішенні комітету.

Члени антикорупційного комітету постановили, що немає підстав говорити, що призначення Президентом голів ДБР і НАБУ є корупційним ризиком, оскільки, за їхніми словами, про це йдеться у законах, які регулюють діяльність цих правоохоронних органів. Водночас внесення змін до Конституції лише усуває розбіжності в законодавстві, заявили в комітеті.

Як повідомлялося, напередодні, 3 вересня, Верховна Рада включила до порядку денного та направила до Конституційного суду для отримання висновку президентський законопроєкт №1014 "Про внесення змін до статті 106 Конституції України". Цей законопроєкт передбачає розширення повноважень Президента, надаючи йому право утворювати незалежні регуляторні органи, Національне антикорупційне бюро, призначати на посади та звільняти з посад директора Національного антикорупційного бюро і директора Державного бюро розслідувань.

Читайте також: Зміни до Конституції можуть дати початок невиправданій концентрації влади в руках президента, - Transparency International Ukraine

При цьому в Transparency International Ukraine вважають, що ці зміни в Конституцію можуть дати початок невиправданої концентрації влади в руках президента.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146406
 
 
 Топ коментарі
 
Уряд вирішив вдвічі підвищити податки для ІТ-галузі. Не дивуйтесь. От таке воно сурове це «лібертаріанство»... Підвищення податків для малого і середнього бізнесу... Ви точно за це голосували на виборах, ЗЕбіли?
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Зеленський:
Треба нарешті припинити тиск силовиків на бізнес.
Інвестиції бла бла бла.
СБУ: вдруге прийшло на Криворіжсталь, робота частково заблокована
НАБУ: провів обшук в SAP-Ukraine, українському офісі...
Комитет ВР не увидел коррупционных рисков в праве президента назначать глав НАБУ и ГБР - Цензор.НЕТ 1512
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А ОНИ НЕТОЛЬКО ГЛУХИЕ ГОРБАТЫЕ ДЕБИЛЬНЫЕ ОБРЕЗАННЫЕ ОНИ ЕЩЕ И СЛЕПЫЕ..Волька ты кого в жены то набрал.. "Гидрант ты таш полено-наполеоновско табуретный"... Комитет ВР не увидел коррупционных рисков в праве президента назначать глав НАБУ и ГБР - Цензор.НЕТ 8563
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це тільки зебіли можуть перднути "неприкасаемые". Бо насправді Верховна Рада має повноваження (по відповідній процедурі) висловити недовіру керівникам слідчих підрозділів ГПУ (якими є НАБУ і ДБР), а також САП. Їх також може "забанити" спеціальна кадрова комісія прокурорів ГПУ.
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хто би сумнівався в тому, що зебіли потакатимуть подальшій узупрації влади в одних руках. І тут же нагадаю, що однією з вимог Майдану Гідності була децентралізація влади і унезалежнення гілок влади одна від іншої.
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Зеленський:
Треба нарешті припинити тиск силовиків на бізнес.
Інвестиції бла бла бла.
СБУ: вдруге прийшло на Криворіжсталь, робота частково заблокована
НАБУ: провів обшук в SAP-Ukraine, українському офісі...
Комитет ВР не увидел коррупционных рисков в праве президента назначать глав НАБУ и ГБР - Цензор.НЕТ 1512
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Уряд вирішив вдвічі підвищити податки для ІТ-галузі. Не дивуйтесь. От таке воно сурове це «лібертаріанство»... Підвищення податків для малого і середнього бізнесу... Ви точно за це голосували на виборах, ЗЕбіли?
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Это еще не все. Свежие новости и свежая божья роса:

Податкова виставила претензії до «АрселорМіттал» на 9 млрд грн за користування надрами.
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А ОНИ НЕТОЛЬКО ГЛУХИЕ ГОРБАТЫЕ ДЕБИЛЬНЫЕ ОБРЕЗАННЫЕ ОНИ ЕЩЕ И СЛЕПЫЕ..Волька ты кого в жены то набрал.. "Гидрант ты таш полено-наполеоновско табуретный"... Комитет ВР не увидел коррупционных рисков в праве президента назначать глав НАБУ и ГБР - Цензор.НЕТ 8563
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комитет из слуг урода? не удивительно что ниче не увидел. зелесвины и обстрелы не видят
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ПетРылло тоскливо курит бамбук в сторонке...
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Т.е. в том, что независимого органа сделать орган, фактически подчиненный преЗЮденту - нет коррупционных рисков? Зелебобики, вы это сделали вместе!
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Зепутаты зеленского поддержали узурпацию власти зеленским. Как неожиданно...
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А из кого комитет ВР нынче состоит?

Написали уже, шо ЗЕ сам свои решения не считает чем-то незаконным.
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Тре було очі розплющити... А будуть так ходити, можуть лоба собі порозбивати, невдовзі...
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удівєтєльна, откуда ж їм то взятса Комитет ВР не увидел коррупционных рисков в праве президента назначать глав НАБУ и ГБР - Цензор.НЕТ 5285 в цьому комітеті всі свої, і всіх міцно тримають за бейцели. тож най спробують шось вякнути
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До речі, зміна чинного законодавства стосовно узалежнення НАБУ, САП і ДБР від волі однієї посадової особи прямо суперечить зобовязанням України, які вона брала під час піписання Асоціації з ЄС. Тому такі зміни можуть призвести (теоретично) до скасування безвізу. А практично - як мінімум, до "незадоволення" від ради міністрів ЄС. Як мінімум... бо максимум - важко зпрогнозувати.
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Комитет по вопросам антикоррупционной политики, руководство:

Председатель комитета - Анастасия Красносельская (Слуга народа)

Первый заместитель - Ярослав Юрчишин (Голос)
Заместители - Елена Мошенец (Слуга народа), Галина Янченко (Слуга народа)

Секретарь - Владимир Кабаченко (Батькивщина)

Кто-то сомневается, что это будет постоянный "одобрямс", всего чего бы Зеля не придумал?
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Комитет по вопросам антикоррупционной политики, руководство:
Председатель комитета - Анастасия Красносельская (Слуга народа) і т.д.
Цікаво, чим славетні ці люди? Юристи-інтелектуали, нє?

Наприклад, заступник - "Елена Мошенец сотрудничала с соратником беглого президента Виктора Януковича - экс-главой НБУ Сергеем Арбузовым. Об этом сообщают журналисты программы «Схемы: коррупция в деталях»."
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і дуже добре, і нехай придумує, бо придумує пока нормально. на жаль, швидше ніж у такий спосіб поміняти тих двох клоунів(Ситника і Трубу) можливостей нема, а час іде, і на часі запускати антикорупційний суд. ще б і третього клоуна змінити, ну которий Холодницький, та найближчим часом стане зрозуміло шо з ним робити.
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Боже, какая святая простота! Вас пример с Аваковым ничему не научил? Вам в бошку вдолбили "все-козлы", и под этим соусом продвигают новый козлов, но уже своих.
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в тому то і справа, виявляється не всі козли. треба трохи в людях розбиратись.
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как ты думаешь, подчиненные зеленского будут расследовать коррупцию зеленского ?
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Звісно не угледів, комітет то блаЗені складають
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Началась эпоха: "А мы не видим... А вы видите? А где? А мы ничего не видим!"
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Ray

@Ray_net_ua

Зеленский проиграл контрабандистам на таможне. Публично уволенный Зеленским начальник Закарпатской таможни ГФС Балуев вернулся на должность отгуляв отпуск и восстановил на работе всех уволенных за это время сотрудников контрабандистов-взяточников.
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