 Комітет ВР не побачив корупційних ризиків у праві президента призначати глав НАБУ і ДБР

За відповідне рішення проголосували 11 членів комітету, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укринформ".
"Визначити, що законопроєкт №1014 відповідає вимогам антикорупційного законодавства, не містить корупційних ризиків", - йдеться в рішенні комітету.
Члени антикорупційного комітету постановили, що немає підстав говорити, що призначення Президентом голів ДБР і НАБУ є корупційним ризиком, оскільки, за їхніми словами, про це йдеться у законах, які регулюють діяльність цих правоохоронних органів. Водночас внесення змін до Конституції лише усуває розбіжності в законодавстві, заявили в комітеті.
Як повідомлялося, напередодні, 3 вересня, Верховна Рада включила до порядку денного та направила до Конституційного суду для отримання висновку президентський законопроєкт №1014 "Про внесення змін до статті 106 Конституції України". Цей законопроєкт передбачає розширення повноважень Президента, надаючи йому право утворювати незалежні регуляторні органи, Національне антикорупційне бюро, призначати на посади та звільняти з посад директора Національного антикорупційного бюро і директора Державного бюро розслідувань.
При цьому в Transparency International Ukraine вважають, що ці зміни в Конституцію можуть дати початок невиправданої концентрації влади в руках президента.
Треба нарешті припинити тиск силовиків на бізнес.
Інвестиції бла бла бла.
СБУ: вдруге прийшло на Криворіжсталь, робота частково заблокована
НАБУ: провів обшук в SAP-Ukraine, українському офісі...
Податкова виставила претензії до «АрселорМіттал» на 9 млрд грн за користування надрами.
та да))))
Написали уже, шо ЗЕ сам свои решения не считает чем-то незаконным.
Председатель комитета - Анастасия Красносельская (Слуга народа)
Первый заместитель - Ярослав Юрчишин (Голос)
Заместители - Елена Мошенец (Слуга народа), Галина Янченко (Слуга народа)
Секретарь - Владимир Кабаченко (Батькивщина)
Кто-то сомневается, что это будет постоянный "одобрямс", всего чего бы Зеля не придумал?
Председатель комитета - Анастасия Красносельская (Слуга народа) і т.д.
Цікаво, чим славетні ці люди? Юристи-інтелектуали, нє?
Наприклад, заступник - "Елена Мошенец сотрудничала с соратником беглого президента Виктора Януковича - экс-главой НБУ Сергеем Арбузовым. Об этом сообщают журналисты программы «Схемы: коррупция в деталях»."
Ray
@Ray_net_ua
Зеленский проиграл контрабандистам на таможне. Публично уволенный Зеленским начальник Закарпатской таможни ГФС Балуев вернулся на должность отгуляв отпуск и восстановил на работе всех уволенных за это время сотрудников контрабандистов-взяточников.