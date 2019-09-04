 Нардепку від "СН" Верещук планують призначити представником Кабміну в Раді

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчить порядок денний засідання уряду на середу, 4 вересня.

Верещук - колишня мерка міста Рава-Руська Львівської області, президентка Міжнародного центру Балтійсько-чорноморських досліджень і консенсусних практик. На виборах до Верховної Ради балотувалася за списком партії "Слуга народу" під №29.

На цей момент є членкинею комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

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