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 Політика України
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Все про:Кабмін (3077) Слуга народу (274) Верещук (1)

 Нардепку від "СН" Верещук планують призначити представником Кабміну в Раді

Народного депутата України від фракції "Слуга народу" Ірину Верещук планують призначити постійним представником Кабінету Міністрів в парламенті.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчить порядок денний засідання уряду на середу, 4 вересня.

Верещук - колишня мерка міста Рава-Руська Львівської області, президентка Міжнародного центру Балтійсько-чорноморських досліджень і консенсусних практик. На виборах до Верховної Ради балотувалася за списком партії "Слуга народу" під №29.

На цей момент є членкинею комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Це радянщина - роздають стоси паперу! - нардеп від СН Верещук наполягає на реформуванні апарату Ради

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146398
 
   
 Топ коментарі
 
Прихильники Зеленського та партії "Слуга народу", а дозвольте запитати?

Ви пам"ятаєте, як в період передвиборних обіцянок деякий актор розважального шоу, якого ви потім обрали президентом, говорив, що всі важливі для країни рішення будуть прийматися шляхом загальнонаціонального референдуму? Пам"ятаєте?

Так от питання. Сьогодні в ВР "випускники Трускавця" без відпочинку голосують за якісь зміни в Конституції. Так от я не розумію... Зміни в Конституцію - то не важливе для країни питання, чи я проспав загальнонаціональний референдум?

Дякую за відповідь.
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З програми ЗЕ.

"Те, що я презентую, - це не просто моя програма. Це мої цінності. Це те, у що я вірю і чому готовий служити.
Народовладдя через референдуми."

Таки да, нахвалявся.
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женщина третьего тясячелетия с иркой на пару тоже дуже гарно верещали
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да фамилия подходит ВЕРЕЩАТЬ БУДЕТ ДАЛЕКО И ГРОМКО....
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Прихильники Зеленського та партії "Слуга народу", а дозвольте запитати?

Ви пам"ятаєте, як в період передвиборних обіцянок деякий актор розважального шоу, якого ви потім обрали президентом, говорив, що всі важливі для країни рішення будуть прийматися шляхом загальнонаціонального референдуму? Пам"ятаєте?

Так от питання. Сьогодні в ВР "випускники Трускавця" без відпочинку голосують за якісь зміни в Конституції. Так от я не розумію... Зміни в Конституцію - то не важливе для країни питання, чи я проспав загальнонаціональний референдум?

Дякую за відповідь.
 показати весь коментар
 
 
З програми ЗЕ.

"Те, що я презентую, - це не просто моя програма. Це мої цінності. Це те, у що я вірю і чому готовий служити.
Народовладдя через референдуми."

Таки да, нахвалявся.
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Зе не особа і навіть не спосіб, це - явище. Звісно, негативне...
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рефрендум у клоуна оно когдла у туалет по большой нужде бегат там сразу и референдум проводит.... Нардепку від "СН" Верещук планують призначити представником Кабміну в Раді - Цензор.НЕТ 1906
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актор розважального шоу вперше за 28 років тотальної брехні та дерибану виконує свої обіцянки і має 70 відсотків довіри
Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект об изменениях в статью 93 Конституции Украины. Им гарант предлагает предоставить народу право законодательной инициативы.
Соответствующий законопроект №1015, зарегистрирован на сайте Верховной Рады Украины.
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Та я уявляю, як будуть виживати сисадміни ВР, якщо 73% почнуть подавати законопроекти.
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Цю Верещук депутати Рава-Руської міськради ледве здихались з посади мера... Скандалістка.
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