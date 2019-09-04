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 Політика України
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Все про:вето (63) Зеленський (2615) Пласт (13)

 Зеленський не став підписувати закон про держпідтримку "Пласту"

Президент України Володимир Зеленський повернув Верховній Раді із зауваженнями закон про державне визнання і підтримку національної скаутської організації "Пласт".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на офіційний портал Верховної Ради.

У рядку "Статус документа" зазначено, що 4 вересня закон "Повернуто з пропозиціями Президента". Текст пропозицій не опублікований.

Нагадаємо, Верховна Рада проголосувала за закон про державне визнання і підтримку національної скаутської організації "Пласт" 30 травня. Документ передбачає внесення змін до Закону України "Про культуру" і Закону України "Про позашкільну освіту" з метою визначення формату державної підтримки "Пласту".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рада ухвалила закон про держпідтримку "Пласту"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146396
 
 
 Топ коментарі
 
А зачем нам патриотическое воспитание?
То ли дело "повстанцы" из дэнээрии и параши, так ЗЕбилы?

Зеленский не стал подписывать закон о господдержке "Пласта" - Цензор.НЕТ 5326
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Теперь Закон " О Юных Пионерах" на повестке дня!
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Це незаконно, бо час на ветування давно сплинув...а ще обдурив, бо обіцяв, що підпише...але "узеленського" і "обдурив" - це майже синоніми
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Зе требует изменить название на "Сват", а то пластуны, скауты какие-то, нарид же в этом ни бельмеса...
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предлагает поменять цвет галстука на красный наверное ))
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За какое бабло покупать кутасики? Зеленский не стал подписывать закон о господдержке "Пласта" - Цензор.НЕТ 6493 Зеленский не стал подписывать закон о господдержке "Пласта" - Цензор.НЕТ 6340
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перспектива пластунів - "ми це зробили разом"," " зробимо "зе " ще раз
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Вы как маленькие, ну нафига евреям ваш пласт...
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Это не меня зовут * салаутдин* ргг. саид, али, янгол.
Скоро фсе хачики украинцев будут троллить!
Мы выбирали президента, а хачики протифф!
Да возвращайтесь в вашу хачиковию и орите там! Украина - украинцам. И тем, кто поддерживает народ, но не обзывает народ. Понаехали - уважайте обычаи и выбор украинского народа! Иначе - чешите в крысм, киргизию итд. Сколько бардака от вас! Цыганва!
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Оно и видно, как банишь. Банить - удел слабыл и испотишочникофф.
*вах * , - украинец так не скажет . Нет в обиходе. Это кавказское.
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Не слышали такого. Итальянцы даже не представляют, кто такой Зе, им бы в собственной политике разобраться.
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Єврейський хлопчик не може підтримувати закони, спрямовані на реалізацію національної української реконкісти ! Зеленомізкий чоловічок-українофоб планує ліпити з дітей гомосовєтикусів ?
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Ну чо,може готується відновлення "Всісаюзнай піанєрскай арганізациі".***,прям "піанєрская зорька" в голові зазвучала...
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у малоросов больная тема все украинское, их дидов нквдистов гоняли и в хвост и в гриву, отсюда попаболь...
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Нічого страшного.
Обійдуться. Чим вони кращі за інші подібні організації?
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Дійсно, шоб наш Зельц не пи.донув, "то усьо правільно"...
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И это правильно...а то финансировали через СБУ всякие титушкинские типа С14....есть сторонники, самофинансирование, взносы.....
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Zhidi majut osoblivi rahunki shodo Ukraini:
1. okupaczija organiv derzhavnoi vladi.
2. sabotazh rozvitku i stvorennja nesterpnih umov dlja ukrainskoi nacii.
3. skupvlja zemli.
4. katastrofichne czilesprjamovane zmenshennja kilkosti ukraincziv, po factu "tihiy genoczid".
5. pereselennja zhidiv na teritiriju Ukraini vprodovzh nastupnih 20-50 rokiv.
6. postupove zamishennja istorichno titulnoi nacii na zhidivsku.
7. Stvorennja novoi zhidivskoi derzhavi na teritirii kolishnjoi Ukraini.
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Где-то была картинка Зели в пионерском галстуке. Какой там пласт?
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То наверное из фильма для взрослых. Где Зе готов принять с любой стороны. Он себе любовь к Родине примерно так представляет.
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ну ничего,... что не профинансирует УКРАИНА, с удовольствием профинансирует Кремль.
Уж те то понимают важность вовлечения молодых неокрепших умов в молодежные организации....
Кстати Крым начинался имненно с большого колличества общественных пророссийских организаций, которых украинская власть (сбу) не трогали и давали спокойно работать....

Ну а потом "что выросло-- то выросло"
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Ну звісно, нащо шмарклі Пласт, він вчить дітей любити Україну. І це президент - державник? Це невиправний українофоб.
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Шо, путлєр добро недомірку не дав? Впевнений що ПЛАСТ і без підпису шмарклі справиться, як справлявся до цього 107 років. Але приємно шо Цензор на теренах інету знайшов саме цю фотку. Знайомтесь - НСОУ ПЛАСТ Станиця Житомир!!!
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От сьогодні новина про Ройтбурда.У мене язик не повернеться(скоріше я його відкушу) назвати цю людину на літеру "ж".А це дрібне смердяче жиденя ну відверто напрошується.
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Что за хєрню ви мені підсунули? Який пласт? Де піонери, де галсту, бараба я вас спрашиваю бляха где? І що це за чорт у американській хформє? Ні, усьо, с меня доста, званю Баканову!
Зеленський не став підписувати закон про держпідтримку "Пласту" - Цензор.НЕТ 7204
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Вефліємський вогонь будуть приносити піонєри? Зеленський не став підписувати закон про держпідтримку "Пласту" - Цензор.НЕТ 1664
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Шо жить надоело твари сепарские? Вова 73% быдла не спасут! Историю творят 5-10% активных граждан(пассионариев)!!!!
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Зеленский ветировал законопроект о наказании за нарушения в ОПК

Владимир Зеленский LIGA.net

04.09.2019, 12:52


Авторы документа №0975 - депутаты парламента VIII созыва Артур Герасимов, Елена Сотник и Георгий Логвинский.
Долгоиграющий" законопроект об ужесточении уголовной ответственности за преступления на закупках оборонной продукции получил вето президента Владимира Зеленского. Сообщение об этом появилось в карточке документа на сайте Верховной Рады.
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Зебил-Выбор Олигофренов играет с огнем! Путчу быть!
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Vzagali ne jasno chim keruvalis viborci koli priymali rishennja viddati sviy golos za ce chmo...
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Гражданам Украины (советские люди) чуждо организация Пласт, для советских людей пионеры ближе ,а для украинского народа независимого от Московии государства Украина, организация Пласт ближе.И это может быть из за животного страха перед МосковиейЗеленський не став підписувати закон про держпідтримку "Пласту" - Цензор.НЕТ 9156.
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Я, криворожский коксохимик-малорос Вова, вступая в ряды Всееврейской пионерской организации имени Игоря Валерьевича Каломойского, перед лицом своих зетоварищей торжественно обещаю: горячо любить и беречь свой Израиль, жить, как завещал великий Беня, как учат партии Ликуд и Слуга Урода, как требуют Законы пионеров Земли обетованной.
Ну и конечно ненавидеть все украинское, платить пенсии павстанцам Дамбаса, пенсионэрам Израиля и т.д. и т.д.
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правильно сделал для Украины хватит даух главных пластунов пєти-мародера и парубия-логопеда
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