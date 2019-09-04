 Зеленський не став підписувати закон про держпідтримку "Пласту"

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на офіційний портал Верховної Ради.
У рядку "Статус документа" зазначено, що 4 вересня закон "Повернуто з пропозиціями Президента". Текст пропозицій не опублікований.
Нагадаємо, Верховна Рада проголосувала за закон про державне визнання і підтримку національної скаутської організації "Пласт" 30 травня. Документ передбачає внесення змін до Закону України "Про культуру" і Закону України "Про позашкільну освіту" з метою визначення формату державної підтримки "Пласту".
Скоро фсе хачики украинцев будут троллить!
Мы выбирали президента, а хачики протифф!
Да возвращайтесь в вашу хачиковию и орите там! Украина - украинцам. И тем, кто поддерживает народ, но не обзывает народ. Понаехали - уважайте обычаи и выбор украинского народа! Иначе - чешите в крысм, киргизию итд. Сколько бардака от вас! Цыганва!
*вах * , - украинец так не скажет . Нет в обиходе. Это кавказское.
Обійдуться. Чим вони кращі за інші подібні організації?
1. okupaczija organiv derzhavnoi vladi.
2. sabotazh rozvitku i stvorennja nesterpnih umov dlja ukrainskoi nacii.
3. skupvlja zemli.
4. katastrofichne czilesprjamovane zmenshennja kilkosti ukraincziv, po factu "tihiy genoczid".
5. pereselennja zhidiv na teritiriju Ukraini vprodovzh nastupnih 20-50 rokiv.
6. postupove zamishennja istorichno titulnoi nacii na zhidivsku.
7. Stvorennja novoi zhidivskoi derzhavi na teritirii kolishnjoi Ukraini.
Уж те то понимают важность вовлечения молодых неокрепших умов в молодежные организации....
Кстати Крым начинался имненно с большого колличества общественных пророссийских организаций, которых украинская власть (сбу) не трогали и давали спокойно работать....
Ну а потом "что выросло-- то выросло"
Владимир Зеленский LIGA.net
04.09.2019, 12:52
Авторы документа №0975 - депутаты парламента VIII созыва Артур Герасимов, Елена Сотник и Георгий Логвинский.
Долгоиграющий" законопроект об ужесточении уголовной ответственности за преступления на закупках оборонной продукции получил вето президента Владимира Зеленского. Сообщение об этом появилось в карточке документа на сайте Верховной Рады.
Ну и конечно ненавидеть все украинское, платить пенсии павстанцам Дамбаса, пенсионэрам Израиля и т.д. и т.д.