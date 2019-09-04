 МОЗ і профільний комітет ВР створять єдиний інформаційний хаб, - Раімов

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив радник міністра охорони здоров'я Дмитро Раімов.

"Президент дав два роки на імплементацію реформи. Цей інформаційний хаб буде містити всю інформацію щодо реформи", - заявив Раімов.

За його словами, хаб в режимі 24х7 надаватиме журналістам всю необхідну інформацію про хід реформи.

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Нагадаємо, колишня керівниця Міністерства охорони здоров'я Уляна Супрун 29 серпня написала заяву про звільнення на ім'я нового прем'єр-міністра Олексія Гончарука. Разом з нею заяви написали її заступники Павло Ковтонюк і Олександр Лінчевський.

Після звільнення Супрун зазначила, що планує і далі працювати в сфері медицини. За її словами, в планах написати книгу про досвід роботи в Україні, а також відкрити і розвивати аналітичний центр.

Супрун також повідомила, що поспілкувалася зі своєю наступницею на посаді - Зоряною Скалецькою, яка, за словами Супрун, підтримує зміни в медицині, які відбулися за останні кілька років і збирається продовжувати реформи