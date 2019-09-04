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 Політика України, Суспільство, Здоров'я
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Все про:медицина (782) Мінздоров'я (942) реформи (1648) Раімов Дмитро (1)

 МОЗ і профільний комітет ВР створять єдиний інформаційний хаб, - Раімов

Міністерство охорони здоров'я України та профільний парламентський комітет створять єдиний інформаційний хаб, за допомогою якого будуть інформувати про хід реформування системи охорони здоров'я.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив радник міністра охорони здоров'я Дмитро Раімов.

"Президент дав два роки на імплементацію реформи. Цей інформаційний хаб буде містити всю інформацію щодо реформи", - заявив Раімов.

За його словами, хаб в режимі 24х7 надаватиме журналістам всю необхідну інформацію про хід реформи.

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Нагадаємо, колишня керівниця Міністерства охорони здоров'я Уляна Супрун 29 серпня написала заяву про звільнення на ім'я нового прем'єр-міністра Олексія Гончарука. Разом з нею заяви написали її заступники Павло Ковтонюк і Олександр Лінчевський.

Після звільнення Супрун зазначила, що планує і далі працювати в сфері медицини. За її словами, в планах написати книгу про досвід роботи в Україні, а також відкрити і розвивати аналітичний центр.

Супрун також повідомила, що поспілкувалася зі своєю наступницею на посаді - Зоряною Скалецькою, яка, за словами Супрун, підтримує зміни в медицині, які відбулися за останні кілька років і збирається продовжувати реформи

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146390
 
 
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Все население кашляет. У него все отваливается. Все рвутся к пирогу, не считаясь с потерями среди мирного населения.
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"с помощью которого будут информировать о ходе реформирования системы здравоохранения" Кого реформировать? Зубожилых зрителей цирка ЗЮзя и Ко ? Для них нужен сериал!
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хаб это круто, и радует то, шо все больные так сразу излечатся
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Ну, не ФАПы же модернизировать, ну сами то прикиньте.
Это же неинтересно, работа тяжелая, с пациентами, а тут - чистенько, виртуально, и никаких тебе,слава труду, больных ЗЕбобиков.
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Больных место лечения будут информировать! ОФИГЕННЫЙ ПОДХОД К МЕДОБСЛУЖИВАНИЮ! МИРОВОЕ НОУХАО!!
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