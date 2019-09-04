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 Політика України
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 РФ намагається застосувати у Європі і США методи, які випробувала в Україні, - Тейлор

Випробувані в Україні методи Росія намагається застосовувати в Європі і США.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це тимчасовий повірений у справах Сполучених Штатів Америки в Україні Вільям Тейлор сказав на зустрічі в Дипломатичній академії при МЗС.

"Те, що росіяни випробували в Україні, вони намагаються перенести і застосувати в Європі, США. Один блискучий автор, історик Єльського університету зазначив, що якщо ми не зупинимо Кремль, то ми на шляху до несвободи. І цей шлях до несвободи пролягає через Україну, Східну Європу, Західну Європу і аж до американського континенту", - сказав дипломат.

Він підкреслив, що всім відома тактика РФ, яка полягає у поширенні дезінформації, кібератаках, гібридній війні тощо.

Тейлор нагадав, що анексія Росією Криму 2014 року стала першим намаганням після закінчення Другої світової війни збройним шляхом змінити кордони. І додав, що таким чином було порушено міжнародний порядок, усталений після 1945 року.

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Дипломат наголосив, що Україна бореться з агресією РФ "своїми вояками, санкціями і всім суспільством". У свою чергу, за його словами, європейська спільнота і канадці борються з російською агресією, застосовуючи санкції і надаючи військову підготовку, а США долучаються до боротьби, надаючи летальну зброю, вводячи санкції і проводячи військову підготовку.

"Ми маємо відновити міжнародну систему, яка базується на правилах. Україна є в епіцентрі і на передньому плані цієї битви. Україна дуже важлива для нас, і вона має перемогти", - підкреслив Тейлор.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146389
 
   
 Топ коментарі
 
Кушайтє ідіоти зелібобіки..ви це зробили разом суки...

Глава АП Богдан засвітився в офшорці, причетній до кредитної афери на 200 мільйонів РФ пытается применить в Европе и США методы, которые испробовала в Украине, - Тейлор - Цензор.НЕТ 8319

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РФ пытается применить в Европе и США методы, которые испробовала в Украине, - Тейлор - Цензор.НЕТ 2097
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ЗЕбіле, спешіал фо ю.
РФ пытается применить в Европе и США методы, которые испробовала в Украине, - Тейлор - Цензор.НЕТ 4818
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коментар відмічено як спам  
 
Кушайтє ідіоти зелібобіки..ви це зробили разом суки...

Глава АП Богдан засвітився в офшорці, причетній до кредитної афери на 200 мільйонів РФ пытается применить в Европе и США методы, которые испробовала в Украине, - Тейлор - Цензор.НЕТ 8319

https://bihus.info/glava-ap-bogdan-zasvitivsya-v-ofshorci-prichetniy-do-kreditnoi-aferi-na-200-milyoniv?fbclid=IwAR06jhbRtc0KxiB9JOWYz65-8AY4eeY2kH0BG4ljy-3_ofWtSTr1_Kk87Wc

РФ пытается применить в Европе и США методы, которые испробовала в Украине, - Тейлор - Цензор.НЕТ 2097
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Порошенко -паскудний підступний мародер і зрадник.
путін - *****.
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А ето исторический момент , когда Омерига поссорила два "братских" народа :
РФ намагається застосувати у Європі і США методи, які випробувала в Україні, - Тейлор - Цензор.НЕТ 1166
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сколько в Европе лояльных к Украине (уже молчу про украинские) каналов?
а сколько рашатудеев???
так откуда брать объективную информацию простому европейскому мирному обывателю, даже если он этим заинтересуется???
минсецьзвыздець даже не включился в этот вопрос...теоретически
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Объективная инфа - это когда не лоялен ни одному ни второму. Такое сейчас охренительная редкость.
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Давайте будем откровенны, избрание Трампа и есть один из результатов гибридной войны, которую Путен ведет против демократического мира. И хорошо что США - это не только Трамп. Как и Украина это не только зяблики...
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путєн вже гібридно завоював всю планету, вялічіє кремля нісамнєнно
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Призвища Орбан, Сальвіні, Штрахе, Земан зябліку про щось говорять?. чи то може новий склад "кварталу 95"?
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Мовою птахів наразі не володію, тому що Ви там бесідуєте із зябликами - не розберу. Політичні системи держав куди не кинь на глобусі - те ще лайно, проте шкодять людям рівно настільки наскільки ті згодні терпіти. А бредятина про америкоських "рознощиків свободи світу" просто нецікава.
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бо жадібні , не обов'язково до грошей . ***** діє за настановами лєніна-сифілітіка - задорого купує в них мотузку , на якій їх вішатиме.
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