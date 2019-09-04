 Медреформа вторинної ланки почнеться не з 1 січня, а приблизно з 1 квітня, - Скалецька

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua, про це на пресконференції в середу розповіла міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька.

Міністерка розповіла, що вона ознайомилася з рівнем готовності Національної служби здоров'я до запуску реформи. За її словами, проведена чимала робота, але медичні установи ще не до кінця готові до автономізації. "Для того, щоб запустити в наступному році повністю вторинку через НСЗУ, договори, відповідно до передбаченого законодавством гарантованого пакету, ще не зроблено достатньо багато", - розповіла очільниця МОЗ.

Скалецька повідомила, що реформа буде запущена в тому ж вигляді, в якому її планував попередній Кабмін. Зокрема, буде збережено пропорцію 60 на 40, тобто з початком реформи лікарні та установи вторинної медичної допомоги отримуватимуть 60% від того фінансування, яке вони мали раніше, а 40% - за надані послуги.

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За її словами, реформа не зможе розпочатися 1 січня, якщо тільки не буде змінене бюджетне законодавство. Тому міністр прогнозує, що запуск реформи відбудеться не раніше ніж 1 квітня.

Нагадаємо, з 1 січня 2020 року, відповідно до закону про державні фінансові гарантії медичного обслуговування, всі види медичних послуг повинна оплачувати Національна служба здоров'я України. Пацієнт зможе вільно вибирати лікаря і заклад, отримувати послугу, за яку платитиме Нацслужби здоров'я.

До кінця 2019 року всі установи повинні підписати договори зі службою, але підписання почнеться тільки після того, як буде затверджено державний бюджет і разом з ним додаток, який описує програму медичних гарантій, за якою здійснюватимуться виплати. Потім окремо повинні бути випущені кабмінівський порядок використання грошей і накази МОЗ.

Також до кінця цього року має бути затверджено тариф для кожної послуги, що надається в наших медичних установах. Вартість послуг потрібно знати, щоб НСЗУ могла розрахуватися з закладами.

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