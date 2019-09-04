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Все про:Київська область (996) ПДВ (96) митниця (559) ДФС (2313) Варченко Ольга (44) ДБР (463)

 Підприємство незаконно отримало понад 5 млн грн відшкодування ПДВ, - ДБР

Підприємство в Київській області вивозило за кордон цинкові відходи. Ці речовини оподатковуються нульовою ставкою ПДВ. Але підприємці провезли вантаж за фальшивими документам, подали на відшкодування ПДВ і отримали понад 5 млн гривень.

Незаконну схему викрило Державне бюро розслідувань. Про це написала в Facebook заступник директора ДБР Ольга Варченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Припускаємо, що у можливій змові із митниками службові особи підприємства приховали справжній вміст вантажу під час митного контролю й провезли його за підробними документами, вказавши в них товар, за який передбачено повернення ПДВ", - написала Варченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За 20 років із держбюджету за схемою відмивання ПДВ вкрадено мінімум $240 млрд. Електронне відшкодування, і все, це вже історія, - Коломойський

Зараз слідчі ДБР проводять обшуки в офісі підприємства і за місцем проживання його керівників.

"Санкція ч. 2 статті 364 (зловживання владою) та ч. 5 ст. 191 (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем) передбачають покарання у вигляді позбавленням волі на строк до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна", - додала Варченко.

Підприємство незаконно отримало понад 5 млн грн відшкодування ПДВ, - ДБР 01

Підприємство незаконно отримало понад 5 млн грн відшкодування ПДВ, - ДБР 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146382
 
 
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боюсь показаться некомпетентным, но разве 0%-ая ставка не получает возмещение? если я правильно помню, пролетают экспортирующие "освобожденные от ндс" товары?
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Чи не достижение, 5 лямов украденных нашли. Таких контор "Рога и копыта" тысячи процветают
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Супер подробиці) "...одного з підприємств..." А що, як це "одно з підприємств" дуже близьке до "одного з посадовців виконавчої влади", який, чомусь)), дуже воліє знищити УБЕЗ.
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"незаконно получило" - было судебное решение?
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