 У Києві з 1 листопада припинять продаж паперових квитків у наземному транспорті і жетонів у метро

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це журналістам повідомив директор департаменту інформаційно-комунікаційних технологій Юрій Назаров, коментуючи стан і етапи впровадження єдиного електронного квитка в Києві.
"У наших планах з 1 листопада у наземному громадському транспорті — ми відмовляємося повністю від паперових квитків, тобто від квитків. Тільки електронний квиток буде або картка киянина для пільговиків. У підземному транспорті всі станції метрополітену будуть приймати електронну картку, і всі станції будуть подавати тільки електронні картки. З 1 листопада у підземному транспорті ще будуть користуватись зеленими картками та жетонами, але вони будуть поступово виводитись. Тобто, з 1 листопада ми плануємо дати можливість пасажирам повністю скористатися е-квитком", - сказав Назаров.
За його даними, на обладнання для наземного транспорту для впровадження електронного квитка витрачено близько 360 млн грн, у Київському метрополітені на переобладнання було витрачено близько 5 млн, а на закупівлю програмно-технічних комплексів (терміналів) витратили 60 млн грн. Він повідомив, що наразі ведуться переговори з приватними перевізниками, які працюють на маршрутах столиці, щодо їх долучення до проєкту електронного квитка.
"Зараз два приватн перевізники долучились. Ми тестуємо шість маршрутів", - повідомив Назаров і зазначив, що після тестування перевізники будуть приймати рішення, як переходити їм на електронний квиток.
Також Назаров повідомив, що кондукторів у наземному транспорті з 1 листопада не буде, оскільки не буде паперових квитків. За його словами, кондукторів перепрофілюють на контролерів, які перевірятимуть оплату переїзду за допомогою спеціальних пристроїв. Крім того, він додав, що з 1 листопада передбачається, що кияни зможуть сплачувати за проїзд у наземному транспорті за допомогою звичайної банківської картки. На сьогодні банківська картка тестується у системі.
Но, если ты по пояс деревянный, то тогда конечно беда.
А бабке из села тоже нужно делать карту, забирать где-то в удобном для кого-то месте вместо того, чтобы зайти в метро и просто взять жетон-билет, как это делается в нормальных странах?
С указанием времени.
Тотальная слежка, а не не "комфорт".
Они спросили у людей ? Они ставят перед фактом - хуцпа.
Зате махінації корупціонерів метрополітену з жетончиками (бо при їх продажу чеки не дають і обліку нема) це припинить аж бігом!
І да, таке рішення в багатьох країнах Європи...
Відвмова від можливості оплати ОДНОРАЗОВОЇ поїздки - це дурня та порушення прав людей.
Почему киевляне должны оплачивать проезд пенсионера из Сум или Хмельницка?
Льготный проезд - это вобще анахронизм.
За законом метро має особливий статус, а тому в мерії найшли лазєйку, щоб пільговим був лише наземний транспорт.
Некрасиво, так, згоден.
Что за чушь? Они не дать возможность планируют, они ЗАБРАТЬ возможность планируют. Забрать возможность оплаты ОДНОРАЗОВОЙ поездки, навязав покупку ненужного так называемого многоразового электронного билета, который, кстати, стоит в несколько раз дороже зеленой карты метро и не подлежит возврату (нонсенс).
срочно им туды кличка чтобы и у них попилил бюджет сделав оплату проезда максимально неудобно