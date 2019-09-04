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 Суспільство
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Все про:Київ (6445) Метрополітен (373) транспорт (384) електронна система (52)

 У Києві з 1 листопада припинять продаж паперових квитків у наземному транспорті і жетонів у метро

У столиці з 1 листопада планують припинити продаж паперових квитків у наземному транспорті, в метрополітені - жетонів і зелених безконтактних карт.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це журналістам повідомив директор департаменту інформаційно-комунікаційних технологій Юрій Назаров, коментуючи стан і етапи впровадження єдиного електронного квитка в Києві.

"У наших планах з 1 листопада у наземному громадському транспорті — ми відмовляємося повністю від паперових квитків, тобто від квитків. Тільки електронний квиток буде або картка киянина для пільговиків. У підземному транспорті всі станції метрополітену будуть приймати електронну картку, і всі станції будуть подавати тільки електронні картки. З 1 листопада у підземному транспорті ще будуть користуватись зеленими картками та жетонами, але вони будуть поступово виводитись. Тобто, з 1 листопада ми плануємо дати можливість пасажирам повністю скористатися е-квитком", - сказав Назаров.

За його даними, на обладнання для наземного транспорту для впровадження електронного квитка витрачено близько 360 млн грн, у Київському метрополітені на переобладнання було витрачено близько 5 млн, а на закупівлю програмно-технічних комплексів (терміналів) витратили 60 млн грн. Він повідомив, що наразі ведуться переговори з приватними перевізниками, які працюють на маршрутах столиці, щодо їх долучення до проєкту електронного квитка.

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"Зараз два приватн перевізники долучились. Ми тестуємо шість маршрутів", - повідомив Назаров і зазначив, що після тестування перевізники будуть приймати рішення, як переходити їм на електронний квиток.

Також Назаров повідомив, що кондукторів у наземному транспорті з 1 листопада не буде, оскільки не буде паперових квитків. За його словами, кондукторів перепрофілюють на контролерів, які перевірятимуть оплату переїзду за допомогою спеціальних пристроїв. Крім того, він додав, що з 1 листопада передбачається, що кияни зможуть сплачувати за проїзд у наземному транспорті за допомогою звичайної банківської картки. На сьогодні банківська картка тестується у системі.


Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146379
 
 
 Топ коментарі
 
У Тбілісі так уже років 7-8 мабуть... І я, коли був там, не відчув дискомфорту - просто картку придбав.
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наблюдая "прогресс" в ждиждитализации я совсем не уверен, что через год эту карточку не поменяют на что-нибудь другое... а старые "приниматься не будут"...
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вот жє ета і єсть вєснік конца епохі зубожіня
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Хуже. В Мацкве одноразовые билеты есть (ну или по крайней мере были, когда я там был последний раз в командировке лет 6 тому назад).
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По є-кратці їздити дешевше. Київ вже не той, бо з'явилося багато придурків.
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ПАНАЄХАВШИЄ?На Кацапії москалі,а як тепер Киян називати?
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У Тбілісі так уже років 7-8 мабуть... І я, коли був там, не відчув дискомфорту - просто картку придбав.
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Да хапанув Віталька бубла,а якою банківською карткою будуть платити діти?
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Бесплатно онлайн делаешь карту Монобанка, забираешь в ближайшем удобном месте, закидываешь туда необходимую сумму, даешь ребенку, и ни в чем себе не отказываешь.

Но, если ты по пояс деревянный, то тогда конечно беда.
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Чего ради все эти неудобства создавать?
А бабке из села тоже нужно делать карту, забирать где-то в удобном для кого-то месте вместо того, чтобы зайти в метро и просто взять жетон-билет, как это делается в нормальных странах?
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Це потрібно було давно зробити. Купуй картку і катайся на метро поки не зустрінеш придурка.
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Нащо це потрібно було зробити? Кому зручно купувати карту - тому ніхто не заважав купити карту. Кому зручно було жетон - той міг купити жетон - так було зручно і тим, і іншим. Зараз буде зручно тільки одній половині. Нащо вам робити так, щоб іншим людям було незручно? Чи ви за те, щоб усі ходили строєм так, як особисто вам зручно?
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С электронным билетом у хуцпоманов полная карта передвижений непокорных гоев.
С указанием времени.
Тотальная слежка, а не не "комфорт".
Они спросили у людей ? Они ставят перед фактом - хуцпа.
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А як це фіксується, якщо е-квиток не має особистих даних?
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ID карточки + теория пересечения множеств = маршрут интересуемого гоя (продублированный IMEI, sim-card)
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Електронний білет фіксує лише кількість поїздок. Якщо не поповняти його своєю банківською картою, то ніхто не дізнається навіть ім'я власника.
Зате махінації корупціонерів метрополітену з жетончиками (бо при їх продажу чеки не дають і обліку нема) це припинить аж бігом!
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Отследить можно только банковскую карту... Е билет имеет просто номер. Если его конечно будут продавть по пачпорту - тогда да. А так никак не отследишь. Тебя легче по твоему гугль аккаунту и мобиле отследить. Даже проще.)
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а те, кто приехал в столицу на один день, будут покупать ё-картку на две поездки в метро? а потом выбрасывать?
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А навіщо її викидать? Люди що раз в житті в Києві?

І да, таке рішення в багатьох країнах Європи...
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наблюдая "прогресс" в ждиждитализации я совсем не уверен, что через год эту карточку не поменяют на что-нибудь другое... а старые "приниматься не будут"...
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Не знаю, наскільки ви знайомі із київськимм транспортом, але у нас проїзні пластикові картки (з моменту їх введення) можна в будь-який момент здати назад і отримати за них назад гроші. ну або поміняти стару картку на нову! Не думаю, що електронний квиток щось змінить. У вас коли банківська карточка просрочена - вам ж безкоштовно дають нову, так і тут...
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В тому і справа,що тебе примусять купити картку,тоб то з тебе візьмуть грощі наперед,а зможеш ти їх використати чи ні,нікого не хвилює,грощі вже Віталька у кишеню поклав.
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Не знаю, як з електронним квитком буде, але зараз ти можеш прийти і здати пластикову картку-проїзний в метро і отримати за неї гроші назад...
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Вже повыдомили, що е-квиток здати буде неможливо на выдмыну выд карти. Тобто одноразова поъздка у метро коштуватиме 60 грн - трохи забагато, чи не так?
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не знаю, как везде, но коротко будучи в Германии, я мог купить себе билет на один день в автомате, и кататься по нему одному сколько хочешь... по сравнительной покупательной стоимости по отношению к зарплате стоит он как наша одна поездка...
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В Берліні - да, теж квитки купував на метро в автоматі
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І в Берліні, і в Токіо, і в Парижі купував. Але ж наші мерзотники "найрозумніші" та про людей взагалі не думають.
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У ціх країнах це не рушення, а можливість - а є й можливість при цьому оплати одноразової поїздки.
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У Тбілісі в метро точно така ж система... В Будапешті щось схоже (але там є одноденні картки).
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отож бо й воно! Є квитки на разову поїздку, або які діють протягом години з моменту активації, є на цілий день. Але нема такого, що для разової поїздки за 8 грн треба ще картку придбати за ті ж 8 грн.
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Можна заплатити банківською карткою, для цього є спеціальні турнікети.
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Неповнолітня дитина повинна бути поруч з дорослим.
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Дурня. У 14 років дитина не може без дорослого у метро проїхати? Звісно, що може, але картки у неї немає.
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У нас в Києві у школярів проїзд безкоштовний ж ніби...
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З чого б це? До 7 років безкоштовний.
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Ну раніше певний час був, бо пам'ятаю, що я купував учнівський проїзний, а молодший брат певний час ні... Значить я щось пропустив
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Тільки карткою с Паспеєм. Та й звідки така карта у бабусі із села?
Відвмова від можливості оплати ОДНОРАЗОВОЇ поїздки - це дурня та порушення прав людей.
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Віталька на цих картках бабло буде рубити.Не буде карток на дві поїздки,тобто у людей тупо будуть красти грощі.
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Если введут оплату по банковской карте или мастер пас не вижу проблем
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Для себя ессно не видишь. А для бабки из села? Откуда у нее такая карта? И почему вдруг забрали возможность оплаті одноразовой поездки без банковской карті?
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а у нас пенсионеры имеют право на бесплатный проезд в общественном транспорте только по месту прописки? допустим, пенсу из сум, решившему посмотреть лавру или музей второй мировой, таки надо покупать билет? карты киевлянина у него-то априори нет.. хотелось бы услышать внятное пояснение от уполномоченных на то.
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Це порушення Конституції,але всім пох,бабло руле.
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Яка ще прописка на пенсіонному посвідченні? В Киеве с 1 ноября прекратят продажу бумажных билетов в наземном транспорте и жетонов в метро - Цензор.НЕТ 5825
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У пенсіонера з Сум чи Хмельницька є "картка Киянина"?
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Что пенсионеру из Сум или Хмельницка делать в Киеве?
Почему киевляне должны оплачивать проезд пенсионера из Сум или Хмельницка?

Льготный проезд - это вобще анахронизм.
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На тролейбус купувати не треба (посвідчення покаже - і все), а метро платне для пенсіонерів не з Києва уже дуже і дуже давно...

За законом метро має особливий статус, а тому в мерії найшли лазєйку, щоб пільговим був лише наземний транспорт.

Некрасиво, так, згоден.
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Так что приехал в Киев - в первую очередь карточку покупай. А у меня жетоны остались. В Киеве с 1 ноября прекратят продажу бумажных билетов в наземном транспорте и жетонов в метро - Цензор.НЕТ 3273 Не потраченные.
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Так жетони міняють раз на кілька років, сенс їх копити?
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Вони мінялися з синіх на зелені і навпаки. Я якось випадково в себе знайшов сині жетони в зимовій куртці (щоб у черзі не стояти кожного разу купив штук 30, проїзні стали невигідні коли з 50 копійок підвищили проїзд до 1,70) коли ввели зелені. Думав, що все, тринда їм, але ж ні - потім поміняли знов на сині під час чергового підвищення.
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Не знаю які зараз, бо вже давно користувався карткою, а тепер Смарт карткою. Але якщо зараз сині, то можна буде ще деякий час користуватися і після 1 листопада.
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Их не выбрасывают. То синие, то зеленые, они просто менялись.
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"То есть, с 1 ноября мы планируем дать возможность пассажирам полностью воспользоваться е-билетом"

Что за чушь? Они не дать возможность планируют, они ЗАБРАТЬ возможность планируют. Забрать возможность оплаты ОДНОРАЗОВОЙ поездки, навязав покупку ненужного так называемого многоразового электронного билета, который, кстати, стоит в несколько раз дороже зеленой карты метро и не подлежит возврату (нонсенс).
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А может быть, будут однодневные карточки. В Киев куча народу приезжает в одлнодневные командировки.
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Вот и вопрос- а будут ли? А почему просто не оставить возможность оплаты одноразовой поездки?
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Я б волів, щоб було як у Празі, наприклад. одноразова поїздка там суттєво дорожча, ніж у нас, алде при цьому місячний проїзний дає більшу пільгу і навіть трохи дешевший, ніж в Києві.
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Так, це зрозуміло, що ти волів би так, як краще для тебе особисто.
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во немцы придурки в Берлине чому то пользуют бомажные билеты
срочно им туды кличка чтобы и у них попилил бюджет сделав оплату проезда максимально неудобно
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ясно, государство в смартфоне, а не в старенькой нокии.
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