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 Суспільство
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Матеріали за темою:
Все про:Міноборони (2760) розвідка (1443) Донбас (12896) найманці РФ (865)

 Найманці РФ посилюють свої позиції і встановлюють заборонені протипіхотні міни, - ГУР

На передову прибувають мотострілецькі підрозділи найманців РФ, посилені додатковим озброєнням і технікою. Для маскування техніки окупанти використовують будівлі цивільної інфраструктури.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

"За повідомленням Головного управління розвідки Міністерства оборони України, командування російських окупаційних військ протягом ротації передових підрозділів, яка триває з середини серпня ц.р., приховано посилює позиції з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ. Зокрема, на передову прибувають мотострілецькі підрозділи підсилені додатковим озброєння і технікою, у т.ч. танками, самохідними артилерійськими установками та мінометами. Для маскування техніки окупанти використовують будівлі цивільної інфраструктури", - йдеться в повідомленні.

"Крім того, як інформує Головне управління розвідки Міноборони України, прибулі за ротацією підрозділи противника інтенсивно проводять інженерні роботи у районах дислокації, у т.ч. встановлюють додаткові мінно-вибухові загородження з використанням заборонених міжнародним правом протипіхотних мін МОН-50 та ОЗМ-72", - додали у відомстві.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146377
 
 
 Топ коментарі
 
"Кроме того, как передает Главное управление разведки Минобороны Украины, прибывшие по ротации подразделения противника интенсивно проводят инженерные работы в районах дислокации,Источник: https://censor.net.ua/n3146377

Ну а мы свои укрепления разбираем. "Главное перестать стрелять" (с)
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Честно говоря не понимаю, зачем вообще нужна встреча в формате, где хуйло и его двое союзников будут иметь клоуна по всем статьям? Тем более для того чтобы допустить клоуна к этой групповухе нужно еще выполнить ряд неприемлимых условий.
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Не у нас, а у главклоуна зельцмана, вот только армия ему мешает, но одностороннее перемирие как раз и направлено на решение этой задачи - чтобы из армии ушли последние патриоты, а остались только заробитчане и аватары.
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та то фигня ... главное, что наших заставляют свои разбирать - ото печалька...
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То не печалька. То таки щебвліщм головного мозку, навіяний постулатом:"хлавноє - прєкратіть стрєлять". От у Данилюка у віднайденому кабінеті не стріляють. Тому і розбирають укріплення. Данилюк чекає, поки будуть стріляти у нього в кабінеті, чи в крайньому, під кабінетом. Тоді буде барикадувати двері. Можливо. Хоча як на мене, він просто здасться у полон.
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"Кроме того, как передает Главное управление разведки Минобороны Украины, прибывшие по ротации подразделения противника интенсивно проводят инженерные работы в районах дислокации,Источник: https://censor.net.ua/n3146377

Ну а мы свои укрепления разбираем. "Главное перестать стрелять" (с)
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вижу мордва решила серьёзно,заняться ликвидацией ненужного контента
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Бібізяни роблять свою справу, а ви там перемирюйтесь.
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ТУКА ПРОТИВ ПРИСТАЙКО СДАЕТ УКРАИНУ ВОТ ИЗ СМИ МОРДОРА О СОГЛАСОВАНИИ НОРМАНДС ФОРМАТА Ряд требований, которые были выдвинуты Украине в рамках «нормандского формата» переговоров по Донбассу, категорически неприемлемы. Об этом заявил изданию «Обозреватель» заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.

По словам чиновника, в первую очередь Киев не устраивает требование провести местные выборы на неподконтрольных территориях, выдвинутое российской стороной на подготовительной встрече представителей стран «нормандской четверки» в Берлине 2 сентября
Зеленский задумал решить проблему Донбасса по-своему. Чего ждать России и Европе?
Кроме того, Тука выступил решительно против дальнейшего разведения войск Киева и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) в районе населенных пунктов Петровское и Золотое, где отвод вооружений состоялся еще в 2016 году. Он указал, что аналогичные договоренности в районе Станицы Луганской, достигнутые только в 2019 году, уже нарушаются ополченцами, которые укрепляют свои оборонительные сооружения.

Наконец, по словам Туки, Киев негативно относится к «формуле Штайнмайера» - предложениям бывшего министра иностранных дел Германии, ныне президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера по закреплению за Донбассом особого статуса, а также возможной амнистии и проведения выборов на не подконтрольных Киеву территориях.

При этом ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко, участвовавший во встрече в Берлине, сообщил, что Киев намерен выполнить все достигнутые на переговорах договоренности, в том числе о разведении войск. «Есть определенный успех, на основе результатов которого мы собираемся базировать следующую встречу лидеров», - цитирует его «Укринформ». Известно, что о вопрос об обмене пленными на встрече не поднимался.
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Честно говоря не понимаю, зачем вообще нужна встреча в формате, где ***** и его двое союзников будут иметь клоуна по всем статьям? Тем более для того чтобы допустить клоуна к этой групповухе нужно еще выполнить ряд неприемлимых условий.
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Чтоб сказать пацан сказал пацан сделал(зуб даю) своим избирателям что он типа исполняет то что обещал а какой ценой это как все поняли уже его не волнует
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Давний договорняк о разборе бывших республик ссср на "запчасти".
Еще со времен Ельцина тянется. За это и финансируюи местные элиты.
Ну типа гондурасы должны оставаться гондурасами. Число развитых стран - константа.
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так понял у нас с хйлом єсть договарьонасть атайті до граніц днєпрапєтровскай харпькавскай і запарожскай абластєй
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Не у нас, а у главклоуна зельцмана, вот только армия ему мешает, но одностороннее перемирие как раз и направлено на решение этой задачи - чтобы из армии ушли последние патриоты, а остались только заробитчане и аватары.
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а тебе за твои высеры сколько платят, козломордый?
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Кучма для минирования сепаратистам любезно предоставил перемиирие, чтоб война не заканчивалась.
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