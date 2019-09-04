 Найманці РФ посилюють свої позиції і встановлюють заборонені протипіхотні міни, - ГУР

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.
"За повідомленням Головного управління розвідки Міністерства оборони України, командування російських окупаційних військ протягом ротації передових підрозділів, яка триває з середини серпня ц.р., приховано посилює позиції з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ. Зокрема, на передову прибувають мотострілецькі підрозділи підсилені додатковим озброєння і технікою, у т.ч. танками, самохідними артилерійськими установками та мінометами. Для маскування техніки окупанти використовують будівлі цивільної інфраструктури", - йдеться в повідомленні.
"Крім того, як інформує Головне управління розвідки Міноборони України, прибулі за ротацією підрозділи противника інтенсивно проводять інженерні роботи у районах дислокації, у т.ч. встановлюють додаткові мінно-вибухові загородження з використанням заборонених міжнародним правом протипіхотних мін МОН-50 та ОЗМ-72", - додали у відомстві.
Ну а мы свои укрепления разбираем. "Главное перестать стрелять" (с)
По словам чиновника, в первую очередь Киев не устраивает требование провести местные выборы на неподконтрольных территориях, выдвинутое российской стороной на подготовительной встрече представителей стран «нормандской четверки» в Берлине 2 сентября
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Кроме того, Тука выступил решительно против дальнейшего разведения войск Киева и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) в районе населенных пунктов Петровское и Золотое, где отвод вооружений состоялся еще в 2016 году. Он указал, что аналогичные договоренности в районе Станицы Луганской, достигнутые только в 2019 году, уже нарушаются ополченцами, которые укрепляют свои оборонительные сооружения.
Наконец, по словам Туки, Киев негативно относится к «формуле Штайнмайера» - предложениям бывшего министра иностранных дел Германии, ныне президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера по закреплению за Донбассом особого статуса, а также возможной амнистии и проведения выборов на не подконтрольных Киеву территориях.
При этом ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко, участвовавший во встрече в Берлине, сообщил, что Киев намерен выполнить все достигнутые на переговорах договоренности, в том числе о разведении войск. «Есть определенный успех, на основе результатов которого мы собираемся базировать следующую встречу лидеров», - цитирует его «Укринформ». Известно, что о вопрос об обмене пленными на встрече не поднимался.
Еще со времен Ельцина тянется. За это и финансируюи местные элиты.
Ну типа гондурасы должны оставаться гондурасами. Число развитых стран - константа.