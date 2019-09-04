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Все про:авіакатастрофа (323) Росія (19568)

 У Росії знайшли тіла льотчиків штурмовика Су-25, що розбився напередодні

Обидва пілоти навчального штурмовика Су-25, що зазнав катастрофи напередодні на Ставропіллі, загинули.

Інформацію про загибель пілотів підтвердила військова прокуратура з питань Південного федерального округу Росії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російський "Интерфакс".

Їхні тіла виявлено в розбитому літаку.

Про катастрофу Су-25 Цензор.НЕТ повідомляв напередодні, 3 вересня. Штурмовик розбився під час навчального польоту в Ставропольському краї. Літак був без боєкомплекту. Після падіння повітряне судно вибухнуло.

Відразу після аварії були розпочаті пошуки пілотів. Є повідомлення про те, що льотчики катапультувалися, знайдено місце їхнього приземлення і навіть що виявлено самих пілотів, але всі вони виявилися неправдивими.

Також читайте: У Росії розбився штурмовик Су-25, льотчиків шукають

Із 2000 року зі штурмовиками Су-25 російських збройних сил і морської авіації ВМФ Росії сталося дев'ять подій з повним руйнуванням літаків (без урахування інциденту, що стався 3 вересня 2019 р.). Серед них - п'ять катастроф із п'ятьма загиблими. Також у бойових діях російське військове відомство втратило 15 літаків цього типу, у підсумку загинули 10 льотчиків.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146376
 
   
 Топ коментарі
 
ну слава Богу что тела) хотя можна и фрагменты
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ну слава Богу что тела) хотя можна и фрагменты
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целые сутки искали тела летчиков не в тундре. не в джунглях, а под Ростовом !
кызыл-орда рулит !
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А потом кто-то, самьій умньій, решил в кабину заглянуть? А там пилотьі.
-Мьі потеряли отца, последнее что он делал, полез на грушу и упал .
-А под грушей не смотрели ?
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Тіла вже написали заяви на звільнення, бо їх там не було.
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Саме "чокаючись" і з веселими піснями і танцями !Дай Бог , не останні.
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А де правило парних випадків? Потрібен ще військовий літачок.
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потім дві пари до пари ; Бог не дурак , любить п"ятак ...
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Очікуєм з невеликим інтервалом ,закон має працювати
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Ахаха))) А я вже засумував, думав, що катапультувалися. Але все добре! Горіть в пеклі, тварі)
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Шо, катапультировались вниз головами?
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И головы катапультировались на 5 секунд раньше. В России нашли тела летчиков разбившегося накануне штурмовика Су-25 - Цензор.НЕТ 2475
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Вообще, зачем сруцкому голова? Поесть гавна и жопой можно!
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Как говаривал один пигмей, - "Вы держитесь здесь. Хорошего настроения.."
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"Сразу после крушения были начаты поиски пилотов. Появлялись сообщения о том, что летчики катапультировались, найдено место их приземления и даже что обнаружены сами пилоты, но все они оказались ложными" Источник: https://censor.net.ua/n3146376

Испанский диспетчер Карлос в своем репертуаре. Такой затейник!
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Ну и х*** с ними. На два врага меньше в Украину приедет воевать
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картинки нефтему.Народ,это же не крысяне! Эти картинки постим исключительно в радосных темах о крысянах. У Росії знайшли тіла льотчиків штурмовика Су-25, що розбився напередодні - Цензор.НЕТ 9812
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Морячка этого ряженого всю жизнь буду помнить наверное...
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Ну по слухам морячек ужо тожа фсьо. Так шо скорее всего он их в пекле и встретит таким образом.
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тела уже допрашивают? а может у них после падения был умысел на побег? такие себе "ньюбеленко бес самалёта" )
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слыш,неполноценный,тебя плохо видно,давай по новой,дегенерат..
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Для лишнехромосомного Серге Шампун напоминаю момент , когда Омерига посорила два братскх народа :
В России нашли тела летчиков разбившегося накануне штурмовика Су-25 - Цензор.НЕТ 5112
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Ага, катапультируйся, у кацапов ниЗЗЯ, потом дети и внуки будут за сАмАлЙОт всю жизнь выплачивать В России нашли тела летчиков разбившегося накануне штурмовика Су-25 - Цензор.НЕТ 4510
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Они утонули упали уронились. С дуба неба. Бог пинком скинул сатанинское отродье на грешную землю.
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сдох кудим,да и х#й с ним,жаль шо только 2 свинособаки зажмурилось
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испортил некрофилам праздник В России нашли тела летчиков разбившегося накануне штурмовика Су-25 - Цензор.НЕТ 5938
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С самолетами такое случается. Навскидку первые три строчки в гугле за 2019-й год.


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американцев жалко, люди, а цапов даже к животным не отнесешь - насекомые
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Еще 21 мая 2019-го разбился штурмовик Harrier морской пехоты США. То есть американский аналог Су-25.
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Это су25 аналог...причем дерьмовый аналог....
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Аналог это значит что у них одни задачи. А так Harrier выпущен в 1966-м, а Су-25 в 1977-м.
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Задача списа і ядерної боєголовки вбити, це аналоги?
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Поправка в 1975-м.
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Харриер в 1967 это уже серийный выпыск....а сссу..в 1975 .впервые поднялся в воздух.... в эксплуатации с 1981-го...

Так что не бреши...за аналог....
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Харриер...самолет с вертикальным взлетом и посадкой.....сссу...там и рядом не валялся.... У Росії знайшли тіла льотчиків штурмовика Су-25, що розбився напередодні - Цензор.НЕТ 2892
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Сутки искали...сутки в Ставропольском крае....!!! С населением почти 3 миллиона и плотность населения 42,25 чел./км²..... У Росії знайшли тіла льотчиків штурмовика Су-25, що розбився напередодні - Цензор.НЕТ 2412
А если какой то винторогий грохнется где нить в тайге...то он раньше подохнет чем его найдут...
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та ну...сразу нашли,30км от приморско-ахтарского аэродрома.просто низзя кацапобыдлу сразу горькую правду вываливать.должны быть предварительные ласки.типа а може не самолет ,а може не упал,а може катапультировались и т д.а на все это нужно время У Росії знайшли тіла льотчиків штурмовика Су-25, що розбився напередодні - Цензор.НЕТ 3606
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Ну,дай Боже,щоб не останні! Це тост я такий виголосив...
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ждем "ту самую картошку" удобренную зажмуренными цапами

У Росії знайшли тіла льотчиків штурмовика Су-25, що розбився напередодні - Цензор.НЕТ 9964
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Логично. После посадки самолета та кукуруза получила рекордное количество органических удобрений!
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Курячий фельдмаршал теж голосно співав.
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негоже радоваться чей-то смерти, но блин ничего не могу поделать, от одного заголовка--арфа на душе поет. допрыгались кацапорылые?
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Минус два водятла и летак. Это - хорошо. Но... маловато будет!
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Ну я же сразу сказал,что им пистец ,нехера было и шукать ...
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Сколько детей в Сирии не станут жертвами кацапавианалета.
Слава всевьішнему
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Да Боинг 737 произведено 10557 и каждый день по несколько рейсов.
767-х произведено 1155 (среди них знаменитый планер Гимли, такое вряд ли какой Су-25 повторит)

Су 25 произведено 1 320 Летают не так чтоб часто (по нескольку рейсов в день - только во время боевых действий).
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Йэх! Жилезный шайтан-арба, однако! Тяжелый, тяжелей воздуха... А летчики герои! Только дохлые. Не бомбить им мирные народы, а гнить в могиле. И это правильно!
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В следующей жизни будут пилотками на рф...а трупы в крым отправить. На оздоровление.
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Прикмета така: як накриєшся пєлоткою, то так і проведеш наступне життя.
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А вот так-ОЙ был сценарий крушения скотокацапского гавнолёта: У Росії знайшли тіла льотчиків штурмовика Су-25, що розбився напередодні - Цензор.НЕТ 7179




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