 У Росії знайшли тіла льотчиків штурмовика Су-25, що розбився напередодні

Інформацію про загибель пілотів підтвердила військова прокуратура з питань Південного федерального округу Росії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російський "Интерфакс".
Їхні тіла виявлено в розбитому літаку.
Про катастрофу Су-25 Цензор.НЕТ повідомляв напередодні, 3 вересня. Штурмовик розбився під час навчального польоту в Ставропольському краї. Літак був без боєкомплекту. Після падіння повітряне судно вибухнуло.
Відразу після аварії були розпочаті пошуки пілотів. Є повідомлення про те, що льотчики катапультувалися, знайдено місце їхнього приземлення і навіть що виявлено самих пілотів, але всі вони виявилися неправдивими.
Із 2000 року зі штурмовиками Су-25 російських збройних сил і морської авіації ВМФ Росії сталося дев'ять подій з повним руйнуванням літаків (без урахування інциденту, що стався 3 вересня 2019 р.). Серед них - п'ять катастроф із п'ятьма загиблими. Також у бойових діях російське військове відомство втратило 15 літаків цього типу, у підсумку загинули 10 льотчиків.
кызыл-орда рулит !
-Мьі потеряли отца, последнее что он делал, полез на грушу и упал .
-А под грушей не смотрели ?
Испанский диспетчер Карлос в своем репертуаре. Такой затейник!
утонули упалиуронились. С дубанеба. Бог пинком скинул сатанинское отродье на грешную землю.
Так что не бреши...за аналог....
А если какой то винторогий грохнется где нить в тайге...то он раньше подохнет чем его найдут...
Слава всевьішнему
767-х произведено 1155 (среди них знаменитый планер Гимли, такое вряд ли какой Су-25 повторит)
Су 25 произведено 1 320 Летают не так чтоб часто (по нескольку рейсов в день - только во время боевых действий).