EN|RU|UK
Теми дня: Нова Рада Українські заручники в РФ Агресія Росії проти України Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо
 Політика України
  969  29
Все про:легалізація наркотиків (13) Мінздоров'я (942) марихуана (68) Зоряна Скалецька (5)

 Питання легалізації медичної марихуани потребує додаткового обговорення, - Скалецька

У Скалецької "є багато запитань" до поданого в Раду законопроєкту про легалізацію медичного канабісу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ТСН".

"Що стосується позиції Авакова щодо канабісу... ми переговорили в парламенті. Дійсно, є питання, але це не означає, що воно категоричне. Ми маємо просто опрацювати цей момент більш детально, з максимальним обґрунтуванням питання медичного застосування. Якщо ми обґрунтуємо, я думаю, у нас може бути конструктивна розмова. Якщо ми говоримо про законопроєкт, який був у Раді, то щодо нього багато запитань...", - зазначила Скалецька.

Очільниця МОЗ додала, що в депутатів "Слуги народу" є свої ідеї щодо цього питання і, можливо, ми побачимо ще один законопроєкт у цій сфері.

Нагадаємо, в березні 2019 року петиція на сайті Верховної Ради з вимогою узаконити використання канабісу в медичних цілях набрала необхідні 25 тисяч підписів.

15 травня комітет Верховної Ради з питань прав людини, нацменшин і міжнаціональних відносин одноголосно підтримав законопроєкт про використання марихуани в медичних цілях.

20 травня Законопроєкт про легалізацію медичного канабісу було зареєстровано в Раді.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Акція за легалізацію медичного канабісу відбулась біля Верховної Ради. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146375
 
 
 Топ коментарі
 
конечно аваков против..такую ментовскую кормуху прикрыть..
 показати весь коментар
 
А что там обсуждать? Барыши и рынки хотите поделить? Разве легализация марихуаны в десятках цивилизованный стран сделала что то плохое? Зато поверьте, половину мусоров которые на планокурах только и пасутся можно будет смело увольнять или они займутся настоящими преступниками.
 показати весь коментар
 
Які можуть бути питання? Подивіться на поведінку узеленьского у ВР, та зробіть висновки. Треба негайно легазувати, а то ще президента пов'яжуть.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
В кацапів водяру для свого бидла здешавлюють, а у нас для служок канабіс будуть роздавать, свій електорат знають Вопрос легализации медицинской марихуаны требует дополнительного обсуждения, - Скалецкая - Цензор.НЕТ 8339
 показати весь коментар
 
Які можуть бути питання? Подивіться на поведінку узеленьского у ВР, та зробіть висновки. Треба негайно легазувати, а то ще президента пов'яжуть.
 показати весь коментар
 
 
від маріхуани так людей не корчить, там явно щось по тяжче
 показати весь коментар
 
 
Им надо спешить. Не ровен час всплывут результаты Зелиных анализов. А так - закон обратной силы не имеет. Вопрос легализации медицинской марихуаны требует дополнительного обсуждения, - Скалецкая - Цензор.НЕТ 8342
 показати весь коментар
 
 
Простите, вы понимаете, что написали? "Обратная сила закона" - это как раз была бы попытка оправдания зелиных анализов принятым законом.
 показати весь коментар
 
 
Задача была просто навалить кучу соевого говна и логикой при этом не заморачиваться.
 показати весь коментар
 
 
Простите, вы на вкус определили, что говно соевое?
 показати весь коментар
 
К сожалению, для некоторых больных - да.
 показати весь коментар
 
 
а пачему депутаты с гарантом нанюханные а народу - низзя?
 показати весь коментар
 
 
конечно аваков против..такую ментовскую кормуху прикрыть..
 показати весь коментар
 
 
Теперь Борис - официальная сеть по медобеспечению гей-парадов в Украине. Спецмассаж в подарок! Питання легалізації медичної марихуани потребує додаткового обговорення, - Скалецька - Цензор.НЕТ 5680
 показати весь коментар
 
 
"Что касается позиции Авакова относительно каннабиса ... мы перекурили в парламенте. Действительно, есть вопросы, но это не означает, что они категоричные.." Источник: https://censor.net.ua/n3146375
 показати весь коментар
 
Вопрос легализации медицинской марихуаны требует дополнительного обсуждения,

================
судя по постам, народ уже давно обсудил этот вопрос положительно.
 показати весь коментар
 
А что там обсуждать? Барыши и рынки хотите поделить? Разве легализация марихуаны в десятках цивилизованный стран сделала что то плохое? Зато поверьте, половину мусоров которые на планокурах только и пасутся можно будет смело увольнять или они займутся настоящими преступниками.
 показати весь коментар
 
 
Щас мусора соли крышуют, производство легче, завлечение простое, подсаживание почти 100% - доходы стабильнее и больше, администрирование системы проще. Поэтому они даже и против марихуаны.
 показати весь коментар
 
Откаты делят. Все ж на этом и построено. Там спец сленг для посвященных. Например обсуждение=договорняк по откатам и все в таком духе.
 показати весь коментар
 
Я вас умоляяяю ,, зачем шо то обсуждааать .? Марихуана трава полеезная , мы с Андрюхой прообовали . ! Требую приняаать закон без обсуждеенийаа ,,так же ,как и изминееения в Конституууцию , пo сняаатиии неприкосновеенности ..

Питання легалізації медичної марихуани потребує додаткового обговорення, - Скалецька - Цензор.НЕТ 2046 .
 показати весь коментар
 
 
Черт , а ведь Зеленскиий прав , отличная штука , эта марихуана .

Питання легалізації медичної марихуани потребує додаткового обговорення, - Скалецька - Цензор.НЕТ 8600 .
 показати весь коментар
 
 
Кремль на коксе сидит как и грабящая быдло-элита Украины.
 показати весь коментар
 
 
Марихуана для популиса. Решают как стричь капусту.
 показати весь коментар
 
Да какая марихуана, о чем вы! Марихуана так не корчит. Это, скорее всего, кокаин.
А вот почему зюзиков не пугает, что их презик может впадать в такие состояния,это просто необъяснимо.
Человек, увлекающийся такими радостями жизни, опасен и непредсказуем и для себя, и для других.
 показати весь коментар
 
По западным исследованиям по вредности наркотическирх средств на человека алкоголь занимает 5 место, никотин 9, а марихуана 11, поэтому конечно нужны дополнительные обсуждения с производителями алкоголя и табака.
 показати весь коментар
 
 
Сейчас глобализм перенаселение, прививки и все такое, поэтому новый тренд чем хуже, тем лучше. Все недостаточно токсичное будет или очень дорогим или очень труднодоступным. Но деду Тарасу, с конoплей за сортиром это все вместе с медицинской марихуаной пох. Цените землю, мaть вашу.
 показати весь коментар
 
Разрешить повсеместное и неконтролируемое использование. Засеять все свободные поля каннабисом. И туристы со всего мира ринутся в Украину. Вернутся гастарбайтеры. Доллары потекут рекой. Все жители через пять лет станут долларовыми миллионерами. МВФ передислоцируется в Киев. Война закончится в тот же миг. Крым, после референдума, отделится от РФ и присоединится к Украине. За ним последуют другие пограничные государства. Трамп попросит встречи с Зеленским, но тот будет занят. (На этом мои фантазии иссякли. Кто желает - можете продолжить).
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору