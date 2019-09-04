 Питання легалізації медичної марихуани потребує додаткового обговорення, - Скалецька

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ТСН".

"Що стосується позиції Авакова щодо канабісу... ми переговорили в парламенті. Дійсно, є питання, але це не означає, що воно категоричне. Ми маємо просто опрацювати цей момент більш детально, з максимальним обґрунтуванням питання медичного застосування. Якщо ми обґрунтуємо, я думаю, у нас може бути конструктивна розмова. Якщо ми говоримо про законопроєкт, який був у Раді, то щодо нього багато запитань...", - зазначила Скалецька.

Очільниця МОЗ додала, що в депутатів "Слуги народу" є свої ідеї щодо цього питання і, можливо, ми побачимо ще один законопроєкт у цій сфері.

Нагадаємо, в березні 2019 року петиція на сайті Верховної Ради з вимогою узаконити використання канабісу в медичних цілях набрала необхідні 25 тисяч підписів.

15 травня комітет Верховної Ради з питань прав людини, нацменшин і міжнаціональних відносин одноголосно підтримав законопроєкт про використання марихуани в медичних цілях.

20 травня Законопроєкт про легалізацію медичного канабісу було зареєстровано в Раді.

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