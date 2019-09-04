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 Нові правила будівництва швидкісних трас в Україні набули чинності. ІНФОГРАФІКА

В Україні з 1 вересня набули чинності нові зміни до державних будівельних норм з проєктування доріг загального користування, які передбачають обов'язкове звуження крайніх лівих смуг і розширення зупинкової смуги на дорогах вищих категорій (І-ІІ категорій), що сприятиме більш безпечному руху.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад і територій, передає Цензор.НЕТ.

"Ми впровадили європейську практику звуження крайніх лівих смуг на трасах. Таким чином, водії будуть більш уважними за кермом і ДТП буде менше", - цитує пресслужба заступника міністра Льва Парцхаладзе.

Зокрема, ліві смуги на дорогах першої категорії будуть звужені до 3,5 метра замість 3,75 метра, де раніше вміщалися дві машини і зростав ризик ДТП. Зупинкові смуги будуть розширені на дорогах першої та другої категорій - до 3 метрів замість 2,5 метра, що убезпечить стоянку вантажного транспорту.

Нові правила будівництва швидкісних трас в Україні набули чинності 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Укравтодор відремонтував половину запланованих на цей рік доріг, - Мінінфраструктури

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146372
 
   
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А смысл вводить правила, если на дороги денег нет?
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деньги есть...не знают как потратить.некому,министерства то посокращали,пообьединяли.а вновь созданные не финансируются
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А лісапетні доріжки для Голобородька будуть?
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VIP-лісапедиків (ой...я не про те)))))) - лісапедів )))) теж грубо)))))
коротше - для VIP на веліках )))))
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"Таким чином, водії будуть більш уважними за кермом і ДТП буде менше"???
Сліпо копіюють у європейців те, що самим європейцям не до вподоби.
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