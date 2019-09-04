 В окупованому Донецьку стався вибух біля шахти, загинув робітник

Вибух стався близько 9:30 ранку, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російський "Интерфакс".

У так званому "міністерстві вугілля та енергетики" повідомили про загибель одного робітника шахти. Там уточнили, що вибух стався на пустирі, що не задіяний у виробництві. На роботу шахти він не вплинув. Причини вибуху поки невідомі.

Про потужний вибух біля шахти Скочинського також повідомляють користувачі соцмереж. З огляду на їхні слова, вибух було чутно в різних частинах міста.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Керівництво державних шахт привласнило понад півмільярда бюджетних коштів, - СБУ. ФОТОрепортаж

Вугільна шахта імені академіка Олександра Скочинського була спроєктована інститутом "Донгіпрошахт" у 1959 році, здана в експлуатацію у квітні 1975 року, перше вугілля дала в листопаді 1975 року. З початком окупації частини Донецької області була захоплена.