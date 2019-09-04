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Все про:вибух (1762) Донецьк (562) шахта (169)

 В окупованому Донецьку стався вибух біля шахти, загинув робітник

На пустирі біля шахти ім. Скочинського в окупованому Донецьку пролунав вибух. Загинув співробітник шахти.

Вибух стався близько 9:30 ранку, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російський "Интерфакс".

У так званому "міністерстві вугілля та енергетики" повідомили про загибель одного робітника шахти. Там уточнили, що вибух стався на пустирі, що не задіяний у виробництві. На роботу шахти він не вплинув. Причини вибуху поки невідомі.

Про потужний вибух біля шахти Скочинського також повідомляють користувачі соцмереж. З огляду на їхні слова, вибух було чутно в різних частинах міста.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Керівництво державних шахт привласнило понад півмільярда бюджетних коштів, - СБУ. ФОТОрепортаж

Вугільна шахта імені академіка Олександра Скочинського була спроєктована інститутом "Донгіпрошахт" у 1959 році, здана в експлуатацію у квітні 1975 року, перше вугілля дала в листопаді 1975 року. З початком окупації частини Донецької області була захоплена.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146369
 
 
 Топ коментарі
 
Мабуть консерву відкривав з Ху"ловського гумконвою.Туди паскуді і дорога.
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вчерашний упавший кацапский су-25-один "герой сирии" таки отправился на встречу с кобзоном и хором александрова.второй тоже,правда не герой сирии.

Поисковая группа обнаружила тела пилотов штурмовика Су-25УБ ВКС России, разбившегося 3 сентября в Ставропольском крае.Летчики разбившегося в Ставропольском крае штурмовика Су-25УБ Артем Лычев и Юрий Борцов найдены погибшими.

В оккупированном Донецке произошел взрыв возле шахты, погиб рабочий - Цензор.НЕТ 3039
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надеюсь он, как завещал пуйло, попадет в рай...
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Мабуть консерву відкривав з Ху"ловського гумконвою.Туди паскуді і дорога.
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Шото обдроченцы в шахте откопали??
😁
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Причины взрыва пока неизвестны

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очередной пердак рвонул.
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наверное метан из под земли вырвался на наружу,а он бычок бросил
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Маленький ватник нашел ананас,
Им оказался российский фугас.
Дёрнул за "листик" и начал он есть...
Зубы нашли километров за 6.
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вчерашний упавший кацапский су-25-один "герой сирии" таки отправился на встречу с кобзоном и хором александрова.второй тоже,правда не герой сирии.

Поисковая группа обнаружила тела пилотов штурмовика Су-25УБ ВКС России, разбившегося 3 сентября в Ставропольском крае.Летчики разбившегося в Ставропольском крае штурмовика Су-25УБ Артем Лычев и Юрий Борцов найдены погибшими.

В оккупированном Донецке произошел взрыв возле шахты, погиб рабочий - Цензор.НЕТ 3039
 показати весь коментар
 
 
Маленький ватник землянку копал
Железку нашёл, об кирпич постучал...
Ноги - на ёлке, руки - под дубом...
С миной нельзя обращаться так грубо!
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Может чеченский шахтер был со своим вооружением?
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