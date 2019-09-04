 Офіс великих платників податків завершив аудит "АрселорМіттал Кривий Ріг", сума претензій 9 млрд грн, - Бамбізов

"На сьогодні завершено масивний аудит підприємства, ми визначаємо претензії в 9 млрд грн", - сказав він на зустрічі з журналістами в Києві в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За словами Бамбізова, основна сума пов'язана зі сплатою рентної плати за використання надр, заниженням орендної плати за землю. Крім цього, серед претензій Офісу - робота з підприємствами, які мають ознаки фіктивних.

"Ми готові передати ці матеріали в правоохоронні органи", - зазначив глава Офісу.

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"З цього питання ми активно співпрацювали зі Службою безпеки України, вони нам надавали інформацію щодо рентної плати та податку на землю, а ми вже аналізували її і вийшли на кінцевий результат", - додав Бамбізов

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський розкритикував "ArcelorMittal Кривий Ріг" за невиконання в терміни зобов'язання щодо поліпшення екологічної ситуації в регіоні і закликав надати адресну фінансову підтримку тим людям, які постраждали через шкідливі викиди в атмосферу.

22 липня в.о. глави СБУ Іван Баканов повідомив, що його відомство звинувачує менеджмент "ArcelorMittal Кривий Ріг" у недбалому використанні інвестицій Лакшмі Міттала. СБУ стверджує, що під час обшуків на підприємстві виявили джерело підвищеної радіації.Випромінювання, яке перевищує норму, виходить від машини безперервного лиття заготовок №3. Відомство розслідує дії менеджменту "ArcelorMittal Кривий Ріг" за статтею "екоцид".

8 серпня стало відомо, що СБУ розморозила інвестиції "ArcelorMittal" в обмін на домовленості про захист навколишнього середовища.

ArcelorMittal володіє в Україні найбільшим гірничо-металургійним комбінатом "ArcelorMittal Кривий Ріг" і низкою малих компаній, зокрема ПАТ "ArcelorMittal Берислав". "ArcelorMittal Кривий Ріг" - найбільший виробник сталевого прокату в Україні. Спеціалізується на випуску довгомірного прокату, зокрема арматури і катанки.