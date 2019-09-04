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 Політика України, Економіка
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Все про:аудит (135) податки (755) податкова міліція (1291) Арселор (25) Бамбізов (12)

 Офіс великих платників податків завершив аудит "АрселорМіттал Кривий Ріг", сума претензій 9 млрд грн, - Бамбізов

Офіс великих платників податків завершив розпочатий 14 травня 2019 року аудит "ArcelorMittal Кривий Ріг", сума претензій становить 9 млрд грн, повідомив глава Офісу Євген Бамбізов.

"На сьогодні завершено масивний аудит підприємства, ми визначаємо претензії в 9 млрд грн", - сказав він на зустрічі з журналістами в Києві в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За словами Бамбізова, основна сума пов'язана зі сплатою рентної плати за використання надр, заниженням орендної плати за землю. Крім цього, серед претензій Офісу - робота з підприємствами, які мають ознаки фіктивних.

"Ми готові передати ці матеріали в правоохоронні органи", - зазначив глава Офісу.

Читайте також: СБУ оглянула цехи "АрселорМіттал Кривий Ріг" у рамках справи про екоцид

"З цього питання ми активно співпрацювали зі Службою безпеки України, вони нам надавали інформацію щодо рентної плати та податку на землю, а ми вже аналізували її і вийшли на кінцевий результат", - додав Бамбізов

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський розкритикував "ArcelorMittal Кривий Ріг" за невиконання в терміни зобов'язання щодо поліпшення екологічної ситуації в регіоні і закликав надати адресну фінансову підтримку тим людям, які постраждали через шкідливі викиди в атмосферу.

22 липня в.о. глави СБУ Іван Баканов повідомив, що його відомство звинувачує менеджмент "ArcelorMittal Кривий Ріг" у недбалому використанні інвестицій Лакшмі Міттала. СБУ стверджує, що під час обшуків на підприємстві виявили джерело підвищеної радіації.Випромінювання, яке перевищує норму, виходить від машини безперервного лиття заготовок №3. Відомство розслідує дії менеджменту "ArcelorMittal Кривий Ріг" за статтею "екоцид".

8 серпня стало відомо, що СБУ розморозила інвестиції "ArcelorMittal" в обмін на домовленості про захист навколишнього середовища.

ArcelorMittal володіє в Україні найбільшим гірничо-металургійним комбінатом "ArcelorMittal Кривий Ріг" і низкою малих компаній, зокрема ПАТ "ArcelorMittal Берислав". "ArcelorMittal Кривий Ріг" - найбільший виробник сталевого прокату в Україні. Спеціалізується на випуску довгомірного прокату, зокрема арматури і катанки.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146368
 
   
 Топ коментарі
 
А к Ахметке или Коломойше когда придут?
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чергове проречество від бєні, яке збулося Офис крупных налогоплательщиков завершил аудит "АрселорМиттал Кривой Рог", сумма претензий 9 млрд грн, - Бамбизов - Цензор.НЕТ 4947 тож скоро арселор мітал отримає нового, а головне кошерного власника
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Бажаючі інвестувати в Україну вишикувалися в довжелезну чергу.
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канечна !
Беня Бабломойский ведь у нас к числу крупных налогоплательщиков не относится, он - крупный НЕплательщик. МАУ уже который год убычное предприятие. Беня возит иукраинских туристов исключительно из жалости Офіс великих платників податків завершив аудит "АрселорМіттал Кривий Ріг", сума претензій 9 млрд грн, - Бамбізов - Цензор.НЕТ 395



после этой новости все инвесторы мира почешут свою репу и побегут в припрыжку вкладывать денежки в Украину
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Что и требовалось доказать. Зеленский на своей вотчине порядок не может навести, а в Украине темболее!!!
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чергове проречество від бєні, яке збулося Офис крупных налогоплательщиков завершил аудит "АрселорМиттал Кривой Рог", сумма претензий 9 млрд грн, - Бамбизов - Цензор.НЕТ 4947 тож скоро арселор мітал отримає нового, а головне кошерного власника
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Митал - крупнейший плавильщик стали в мире. Ему легче нанять какого-нибудь шахида и отправить Беню к праотцам библейским
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кто такой этот "офис крупных налогоплательщиков"?
Я тоже могу зарегистрировать "офис борцов против олигархов" и провести аудит фабрик Бени?
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Офис крупных налогоплательщиков завершил аудит "АрселорМиттал Кривой Рог", сумма претензий 9 млрд грн, - Бамбизов - Цензор.НЕТ 6582ну,теперь инвестиции рекой в страну потекут!все же любят когда у них бизнес отжимают в угоду "бабушкам",так ведь? Офис крупных налогоплательщиков завершил аудит "АрселорМиттал Кривой Рог", сумма претензий 9 млрд грн, - Бамбизов - Цензор.НЕТ 6582
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Беня решил прибарахлиться. После того как беня приберет заводик к рукам, инвестор пойдет в Украину косяком
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Отето по взрослому пацани бабла поднімуть.

А шо там буде з комбінатом, і куди подінуться тисячі робітників, які працюють там, і скільки втратить Україна...
«А как еті вєсчі связани?»
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Бажаючі інвестувати в Україну вишикувалися в довжелезну чергу.
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и меценат ))) (я правильно это слово написал??)))
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Там где появился жид,хорошо будет только жидам,выбрали во власть жидовню,теперь не скулите поджидки.
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Исус и апостолы то же жиды. Ну и кто ты после этого ?
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После иисуса и апостолов кому-то стало лучше жить? Оим развалился, варвары завоевали Европу и отбросили ее в развитии на сотни лет.
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Т.е. рэкет Коломойского продолжается.
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мені здається, що він тільки починається й згадали про екологію тут чисто для прикриття не більше того
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СБУ занимается рентной платой за землю?
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..Бамбизов Говорящая фамилия, как и Насиров.. Я думал эти персонажи уже давно отстранены , ан нет..
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Заправки Привата каждый год меняют собственников, т.е. переоформляются и всё у них вэри гут!
Индус до этого не додумался....... Офіс великих платників податків завершив аудит "АрселорМіттал Кривий Ріг", сума претензій 9 млрд грн, - Бамбізов - Цензор.НЕТ 5202
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т.е. предприятие виновато, что ему установили меньшую арендную плату чем проверяющим хотелось бы? Как то это по малански
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Арендную плату за землю устанавливают местные советы ...СБУ каким боком ????
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спектакль от зели продолжается.
отдайте уже завод каламойскому, как-будто никто не понимает, для чего все эти аудиты и прочее.
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Получается, что индуса кинули дважды? Сначала его менеджмент, а потом контрольный от налоговой на 9 лярдов!?
Ты сам понял, что написал?
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налоговая тут причем? Почитай от кого этот "аудит" - негосударственное объединение "Рога и КОпыта".
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Фискалы ВСЕГДА что-то "находят", у крупных налогоплательщиков - крупные суммы. После административного и судебного обжалования обычно идут нх. Новость абсолютно ни о чем.
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тем более это нашел не фискал а левая контора Рога и Копыта, которая провела "аудит" по своему понгиманию - сравнили цену аренды в центре города под Торговыми Центрами с арендной платой за землю которую платит комбинат, разницу умножили на площадь и на количество лет, и выдали цифру.
Я тоже так могу "аудит" предприятий Бени провести не сходя с дивана. Интересно, меня тогда тоже Цензор опубликует?
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Кстати, да, не обратил внимания. Этот "Офис" можно спокойно посылать без обжалований...
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Читай внимательно: ...Офис крупных налогоплательщиков ...аудит!
Это налоговая служба!!!!!!

Источник: https://censor.net.ua/n3146368
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керівництво Арселору просто заробляє гроші в нашій країні, вони не бояться ні СБУ ні кого, тому що вважають, що з усіма можна домовитися, тому потрібно тиснути до останнього
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Це що, провокація? Завалити підприємство і вигнати інвестора? Петіни орли? Міттал не хотів ділитися?
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Ну вот теперь индус попалитится за все года, когда травил людей, когда не пускал проверки и тд.
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