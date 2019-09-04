 Офіс великих платників податків завершив аудит "АрселорМіттал Кривий Ріг", сума претензій 9 млрд грн, - Бамбізов

"На сьогодні завершено масивний аудит підприємства, ми визначаємо претензії в 9 млрд грн", - сказав він на зустрічі з журналістами в Києві в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
За словами Бамбізова, основна сума пов'язана зі сплатою рентної плати за використання надр, заниженням орендної плати за землю. Крім цього, серед претензій Офісу - робота з підприємствами, які мають ознаки фіктивних.
"Ми готові передати ці матеріали в правоохоронні органи", - зазначив глава Офісу.
"З цього питання ми активно співпрацювали зі Службою безпеки України, вони нам надавали інформацію щодо рентної плати та податку на землю, а ми вже аналізували її і вийшли на кінцевий результат", - додав Бамбізов
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський розкритикував "ArcelorMittal Кривий Ріг" за невиконання в терміни зобов'язання щодо поліпшення екологічної ситуації в регіоні і закликав надати адресну фінансову підтримку тим людям, які постраждали через шкідливі викиди в атмосферу.
22 липня в.о. глави СБУ Іван Баканов повідомив, що його відомство звинувачує менеджмент "ArcelorMittal Кривий Ріг" у недбалому використанні інвестицій Лакшмі Міттала. СБУ стверджує, що під час обшуків на підприємстві виявили джерело підвищеної радіації.Випромінювання, яке перевищує норму, виходить від машини безперервного лиття заготовок №3. Відомство розслідує дії менеджменту "ArcelorMittal Кривий Ріг" за статтею "екоцид".
8 серпня стало відомо, що СБУ розморозила інвестиції "ArcelorMittal" в обмін на домовленості про захист навколишнього середовища.
ArcelorMittal володіє в Україні найбільшим гірничо-металургійним комбінатом "ArcelorMittal Кривий Ріг" і низкою малих компаній, зокрема ПАТ "ArcelorMittal Берислав". "ArcelorMittal Кривий Ріг" - найбільший виробник сталевого прокату в Україні. Спеціалізується на випуску довгомірного прокату, зокрема арматури і катанки.
Беня Бабломойский ведь у нас к числу крупных налогоплательщиков не относится, он - крупный НЕплательщик. МАУ уже который год убычное предприятие. Беня возит иукраинских туристов исключительно из жалости
после этой новости все инвесторы мира почешут свою репу и побегут в припрыжку вкладывать денежки в Украину
Я тоже могу зарегистрировать "офис борцов против олигархов" и провести аудит фабрик Бени?
А шо там буде з комбінатом, і куди подінуться тисячі робітників, які працюють там, і скільки втратить Україна...
«А как еті вєсчі связани?»
Индус до этого не додумался.......
отдайте уже завод каламойскому, как-будто никто не понимает, для чего все эти аудиты и прочее.
при чём Беня и Зе читать научитесь статьи до конца поцы
Ты сам понял, что написал?
Я тоже так могу "аудит" предприятий Бени провести не сходя с дивана. Интересно, меня тогда тоже Цензор опубликует?
Это налоговая служба!!!!!!
Источник: https://censor.net.ua/n3146368