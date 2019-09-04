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Все про:Мінздоров'я (942) Зоряна Скалецька (5)

 Потрібні, щоб надати інформацію та підтримку, - Скалецька про співпрацю з ексрадницею Богатирьовою і співвласником фармкомпанії

Нова міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька не бачить конфлікту інтересів у тому, що її радниками стали співвласник фармацевтичної компанії "Інтерхім" і колишня позаштатна головна спеціалістка МОЗ часів Раїси Богатирьової.

Про це вона заявила сьогодні на пресконференції.

"Якщо ми говоримо про Олександра Чумака (співвласник "Інтерхіму". - Ред.), я скажу так. Його бачення, як ми можемо сформувати фармполітику в країні, політика - це не закон, це певні підходи ... Якщо він їх подасть і ми сформуємо і затвердимо урядом - це буде не його бажання або моє бажання, а позиція уряду", - сказала вона.

Міністерка підкреслила, що у Чумака будуть повноваження тільки щодо формування політики, а не щодо ухвалення рішень, що стосуються будь-яких привілеїв.

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Ольгу Голубовську, яка працювала в часи Богатирьової, глава МОЗ охарактеризувала як найкращу фахівчиню з біобезпеки.

"Ніякого конфлікту, роздутого в медіа ... Я не побачила його вчора у розмові", - сказала вона.

Вся робота її заступників, наголосила Скалецька, буде вестися за дорученнями міністра - без самовільних бажань: "Якщо хтось із них буде робити щось поза доручення міністра, це буде питання про те, що відбувається саботаж".

Говорячи про радників, вона зазначила, що багатьох з цих людей знає давно, і вважає, що ці люди "потрібні зараз, щоб надати інформацію та максимальну підтримку".

Дивіться також: "Мені було цікаво чути різні версії про те, що і де відбувалося", - нова очільниця МОЗ Скалецька про контакти з нардепом Радуцьким. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146365
 
 
 Топ коментарі
 
Зоряна Скалецкая не видит конфликта интересов в том, что ее советниками стали совладелец фармацевтической компании Интерхим и бывший внештатный главспец Минздрава во время Раисы Богатыревой

Так именно им Супрун и стояла поперек горла. Так что никакого конфликта интересов у фармацевтической мафии теперь реально нет. Теперь все снова на мази и можно окучивать тупых хохлов на лекарствах.
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Это что подогревают почву, что Богатырева норм и ее нада трудоустроить?
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Это что подогревают почву, что Богатырева норм и ее нада трудоустроить?
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Ольга Голубовская
Ведущий инфекционист МОЗ Украины.
.....глава Минздрава охарактеризовала как лучшего специалиста по биобезопасности. Источник: https://censor.net.ua/n3146365

https://www.obozrevatel.com/person/olga-golubovskaya.htm

еще есть вопросы ?
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чи вам "нове обличчя" замість прививки від кору ? Нужны, чтобы предоставить информацию и поддержку, - Скалецкая о работает с экс-советником Богатыревой и совладельцем фармкомпании - Цензор.НЕТ 8133
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«бывший внештатный главпесец Минздрава во время Раисы Богатыревой. Источник: https://censor.net.ua/n3146365»

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Дмитро Корчинський
2 год ·

Майже всі радники, яких призначила собі нова міністр охорони здоров'я, є лобістами фармацевтичної мафії.
Попередня міністр - Супрун - була не дуже добрим організатором, проте, завдала кілька ударів фарм.мафії, перешкодила кільком багатомільярдним схемам розкрадання медичного бюджету Країни.
Нині всі ці схеми повернуться. Повернеться вимагання грошей в батьків онкохворих дітей в ОХМАТДИТ.

Раніше таке вимагання вдалося припинити, а вимогателів вигнати. Але серед нових радників міністра є їхні подільники.
До Супрун десятками років розкрадалося п'ятдесят-шістдесят відсотків медичного бюджету країни.
Зусиллями Супрун і волонтерів цю цифру вдалося суттєво знизити. Нині фарм.мафія захоче компенсувати свої втрати.
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Фармакологическая мафия возвращается. А Мед.Институты будут приватизированы их ректорами. Примеры уже есть.
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Знаю ситуацію з медикаментозною мафією з самої середини починаючи з 2000 року. За останні роки її притисли до землі і ефективно тримали у такому скарцюбленому стані щоб не могла встати. Закупівлі препаратів проводили напряму через ПРОООН, без сраних посередників, за цінами в деяких випадках дешевше на порядок.
А тепер все повертається !!!
Від всього серця бажаю нашому народу "хавати" результати майбутнього покращення щоб і на унітаз їми ходили. Якщо народ сліпий, неграмотний і не може вчитись на чужих помилках то хай відчує кожною клітиною свого тіла результат свого вибору, може так хочаб набуде досвіду.
Жаль що і іншим придеться те саме відчути "на свої шкурі".
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Взагалі-то це зрада для всіх притомних українців! Бо саме через богатирьову почалась епідемія кору, наприклад, а ліки в нас стали в кіклька разів дорожчі, ніж у Польщі...
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Речь в статье не о самой Богатырёвой, а только об экс-советнике Богатырёвой.
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Яка різниця? Якщо людина була в партії регібонів чи помічником регіанала, чи радником, то ця людина має бути пожиттєво викинута з політики!
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А немає різниці, пєсікі чи зєлікі, чи заЖОП Медведчука... Був пов'язаний із ригіаналами - нафіг з баркаса!

Це треба було зробити ще в 2014! А особо отлічившихся ригів, тітушок і сєпарів з ватою треба було без суду і слідства за грати кинути (бо суди б повідпускали). Може б і війни на Сході вдалося б уникнути...

От як в Іраку - всіх ключових посіпак Саддама зібрали і без суду запхали в тюрму Абу-Грейб. Потім вже кого треба - судили.
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Таких ещё надо бы найти. С чем, как вижу, проблема у всех партий.
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Притомних? Були б притомні,оце чучєло б не вибрали.
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Укушенные зеленой навозной мухой так часто повторяют "соя", впечатление, уже не зубожилые, а из последних сил жуют с помойки. Не бздите, пару месяцев, и будем для вас выпускать соевый корм зеленого цвета в серии "продукты для животных" . Получение по ветеринарному паспорту.
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Терпи, соя, терпи, ещё 5 лет, если только от избыточный злобы кондрашка не хватит.
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"ЗЕб даю" никогда не смотрел ни единого спектакля лохи95 из кривого колхоза, и никаких других шоу этих клоунов! Трудно представить, что там внутри, если за 3 месяца я утратил способность смеяться, шуты ежеминутно дают повод. А тут еще ваши счастливые рыла зубожилых рвут животы людей! Кондрашка хватит от передоза по хохоту, тут реально 5 не выдержал бы, но все закончится гораздо скорей.
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Я и правда не смотрел. И, собственно, не собираюсь. Просто мне это неинтересно. А разве должен?
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Зубожилый, не про тебя речь! Ну нельзя жен быть таким тупым!
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Терпи, твоё шоколадное же терпели, теперь твоя очередь
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Насекомое, обрати внимание- люди при любом строе, любых политиках, любой экономике, живут нормально, решают, делают дела, кайфуют от жизни. А терпят -терпилы, ты, лохи от рождения, зубожилые, которые мечтают, ноют, ждут, и дохнете в конце концов ничего не дождавшись. Сейчас вы ЗЕбилы, недавно были Яники, раньше Юлики, Витики, Кучмики, Кравчучки, ватники.... Все вас дрючат, а вы очко все подставляете и подставляете. Терпи и жди.
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Люблю наблюдать истерику ваты, да ещё и шоколадной. Пой, ласточка, пой.
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Наблюдать истерику ваты? ))) Ты спиз@ил у врача айфон и закрылся в туалете?
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Жареные семочки.
Режем. Пилим и гребём,
********** живём.
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А скока добрых дел мона сделать под
дулом пишталета!
🤗
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Юрій Тимошенко до Зеленського: " Поки не пізно, збирай манатки та вали у свій Ізраїль"
Доброволець, майданівець, депутат 8 скликання та кандидат в президенти минулих виборів на День Незалежності дав емоційне інтерв'ю "Невідомому патріоту".https://www.facebook.com/NVPatriot/videos/685664105242460/UzpfSTEwMDAyMTQ4NjI0MTcwNTozOTY5OTc2MTQyOTQ3MTU/?comment_id=399957847332025&notif_id=1567430275393780&notif_t=group_comment_follow
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Аплодую стоячи! У владі мають бути ЛИШЕ свідомі щирі українці!
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Пізно всрались,тут будують Великий ісраїль,українцям місця немає.
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Адвокат Игоря Коломойского и по совместительству «серый кардинал» штаба кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан прибыл в Украину после очередных переговоров с шефом в Израиле. Но прибыл он не один, а с десантом израильских юристов, которые высадились с частного самолета в столичном аэропорту «Жуляны».
По информации из окружения Богдана, юристы прибыли отнюдь не для участия в избирательной кампании. Их задача - собрать Коломойскому земельный банк перед снятием моратория с украинской земли. Времени осталось не так уж много, поэтому юристы будут спешить, говорят собеседники.2019-04-18

https://izvestia.kiev.ua/article/116331
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Зоряна Скалецкая не видит конфликта интересов в том, что ее советниками стали совладелец фармацевтической компании Интерхим и бывший внештатный главспец Минздрава во время Раисы Богатыревой

Так именно им Супрун и стояла поперек горла. Так что никакого конфликта интересов у фармацевтической мафии теперь реально нет. Теперь все снова на мази и можно окучивать тупых хохлов на лекарствах.
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Вот поэтому Раиса и прилетела. Чего уже опасаться, если ее человек в Зе-МОЗе
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лица новые, а дерьмо всё то же ...
ну вот не видит она конфликта интересов в том, что её советник совладелец фармацевтической компании ... , а самого совладельца фармацевтической компании на пост министра назначить постеснялись?
спасибо Боре "х*й в *Опу" ... "лоббирующего" ежедневно "своего человека" Зоряну С .
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"Х#й им в жопу!!! Мой человек Зоряна Черненко": нардеп от "Слуги народа" Радуцкий о кандидате на пост главы Минздрава.

https://censor.net.ua/photo_news/3145320****************************************************************************************************
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Все повертається на круги своя, а там і дамбаська акушерка буде на підхваті.
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Схеми повертаються, для того й богатирьова повернулась - вовєзє потрібно за рік встигнути нахапати побільше грошей, а там й у Ізраїль можна...
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ооо как!
ото ж бохатырева и рванула сюда, не смотря на возможный арест... - своих по потокам расставлять и старые-новые лица втюхивать...
(все вернется... все опять вернется (с) ))))
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Невозможный арест. Если реально. Потому и не уссалась вернуться.
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«04.09.19 12:28 Нужны, чтобы предоставить информацию и поддержку, - Скалецкая о работает с экс-советником Богатыревой и совладельцем фармкомпании»

Надо поправити:
«04.09.19 12:28 Нужны, чтобы предоставить информацию и поддержку, - Скалецкая О, как работает с экс-советником Богатыревой и совладельцем фармкомпании !!!»
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Какое-то перекошенное мировосприятие у этих якобы "слуг", ведущих себя как настоящие хозяева с перспективой не на одну каденцию. Представители мафиозного клана богатыревой и Ко для них- лучшие спецы и партнеры, а настоящего военного аса-Героя войны с рашистами генерала Забродского они в упор не рассмотрели и не нашли ему места в военном руководстве. Обидчивым оказался маленький еврейский мальчик, а правильнее сказать, -злопамятным. Зря, раньше думай о Родине, а потом о себе...
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А если кто то родился при Сталине, то он СОТРАП? Многие работали при ком то, но это не значит шо и они такие.
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А за ЗЕ кто? А кто Богатыреву не посадил? Не все же, кто был при Богатыревой преступники, она ведь не осужденная.
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Портновские суды не посадили, они портновские, т.к. именно он их реформировал и до них реформа не дошла, этот этап планировался на 2020 год, но для зебов - тёмный лес - что такое законодательная реформа, изменяющая систему, и что такое - реализация реформ.
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"...политика - это не закон, это определенные подходы..." - Угу... Определённые доходы. Сдохните, суки! Предатели Украины и народа. Слуги Напавших!
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радуцкій такі смог в двух славах апісал міністєрства здравахранєнія на бліжайшєє 5 лєт Нужны, чтобы предоставить информацию и поддержку, - Скалецкая о работе с экс-советником Богатыревой и совладельцем фармкомпании - Цензор.НЕТ 4352
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Чергова перемога зебілів над здоровим глуздом!
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"Никакого конфликта, раздутого в медиа... Я не увидела его вчера при разговоре"

Потрібні, щоб надати інформацію та підтримку, - Скалецька про співпрацю з ексрадницею Богатирьової і співвласником фармкомпанії - Цензор.НЕТ 3655

Поговорите "уважаемый" министр с любым уголовником и вы "увидите при разговоре", что тюрьмы заполнены честнейшими людьми.
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а за новой витриной старые продавцы
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При таких радниках Богатырева жила безбедно. Так чем новая министр хуже? Не с рюкзачком же на метро кататься? Министр должен жить заможно, а не позориться, как Ульяна Супрун. 73% радуются.
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Профессионалы-Регионалы нужны во всех сферах управления страной!- главное, чтоб это звучало из уст кого-то из «слуг народа» , только тогда зебилы считают, что страна в надёжных руках
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Дуже швидко в рази зростуть ціни на лікарські засоби в аптечних закладах . Причина цілком зрозуміла і дякувати за це в першу чергу потрібно олігофренам, які вирішили малі ціни не для них... Зебіли, ви це зробили.😕
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