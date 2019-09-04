 Потрібні, щоб надати інформацію та підтримку, - Скалецька про співпрацю з ексрадницею Богатирьової і співвласником фармкомпанії

Про це вона заявила сьогодні на пресконференції.
"Якщо ми говоримо про Олександра Чумака (співвласник "Інтерхіму". - Ред.), я скажу так. Його бачення, як ми можемо сформувати фармполітику в країні, політика - це не закон, це певні підходи ... Якщо він їх подасть і ми сформуємо і затвердимо урядом - це буде не його бажання або моє бажання, а позиція уряду", - сказала вона.
Міністерка підкреслила, що у Чумака будуть повноваження тільки щодо формування політики, а не щодо ухвалення рішень, що стосуються будь-яких привілеїв.
Ольгу Голубовську, яка працювала в часи Богатирьової, глава МОЗ охарактеризувала як найкращу фахівчиню з біобезпеки.
"Ніякого конфлікту, роздутого в медіа ... Я не побачила його вчора у розмові", - сказала вона.
Вся робота її заступників, наголосила Скалецька, буде вестися за дорученнями міністра - без самовільних бажань: "Якщо хтось із них буде робити щось поза доручення міністра, це буде питання про те, що відбувається саботаж".
Говорячи про радників, вона зазначила, що багатьох з цих людей знає давно, і вважає, що ці люди "потрібні зараз, щоб надати інформацію та максимальну підтримку".
Ведущий инфекционист МОЗ Украины.
.....глава Минздрава охарактеризовала как лучшего специалиста по биобезопасности. Источник: https://censor.net.ua/n3146365
https://www.obozrevatel.com/person/olga-golubovskaya.htm
еще есть вопросы ?
2 год ·
Майже всі радники, яких призначила собі нова міністр охорони здоров'я, є лобістами фармацевтичної мафії.
Попередня міністр - Супрун - була не дуже добрим організатором, проте, завдала кілька ударів фарм.мафії, перешкодила кільком багатомільярдним схемам розкрадання медичного бюджету Країни.
Нині всі ці схеми повернуться. Повернеться вимагання грошей в батьків онкохворих дітей в ОХМАТДИТ.
Раніше таке вимагання вдалося припинити, а вимогателів вигнати. Але серед нових радників міністра є їхні подільники.
До Супрун десятками років розкрадалося п'ятдесят-шістдесят відсотків медичного бюджету країни.
Зусиллями Супрун і волонтерів цю цифру вдалося суттєво знизити. Нині фарм.мафія захоче компенсувати свої втрати.
А тепер все повертається !!!
Від всього серця бажаю нашому народу "хавати" результати майбутнього покращення щоб і на унітаз їми ходили. Якщо народ сліпий, неграмотний і не може вчитись на чужих помилках то хай відчує кожною клітиною свого тіла результат свого вибору, може так хочаб набуде досвіду.
Жаль що і іншим придеться те саме відчути "на свої шкурі".
Це треба було зробити ще в 2014! А особо отлічившихся ригів, тітушок і сєпарів з ватою треба було без суду і слідства за грати кинути (бо суди б повідпускали). Може б і війни на Сході вдалося б уникнути...
От як в Іраку - всіх ключових посіпак Саддама зібрали і без суду запхали в тюрму Абу-Грейб. Потім вже кого треба - судили.
Режем. Пилим и гребём,
********** живём.
дулом пишталета!
🤗
Доброволець, майданівець, депутат 8 скликання та кандидат в президенти минулих виборів на День Незалежності дав емоційне інтерв'ю "Невідомому патріоту".https://www.facebook.com/NVPatriot/videos/685664105242460/UzpfSTEwMDAyMTQ4NjI0MTcwNTozOTY5OTc2MTQyOTQ3MTU/?comment_id=399957847332025¬if_id=1567430275393780¬if_t=group_comment_follow
По информации из окружения Богдана, юристы прибыли отнюдь не для участия в избирательной кампании. Их задача - собрать Коломойскому земельный банк перед снятием моратория с украинской земли. Времени осталось не так уж много, поэтому юристы будут спешить, говорят собеседники.2019-04-18
https://izvestia.kiev.ua/article/116331
Так именно им Супрун и стояла поперек горла. Так что никакого конфликта интересов у фармацевтической мафии теперь реально нет. Теперь все снова на мази и можно окучивать тупых хохлов на лекарствах.
ну вот не видит она конфликта интересов в том, что её советник совладелец фармацевтической компании ... , а самого совладельца фармацевтической компании на пост министра назначить постеснялись?
спасибо Боре "х*й в *Опу" ... "лоббирующего" ежедневно "своего человека" Зоряну С .
https://censor.net.ua/photo_news/3145320****************************************************************************************************
ото ж бохатырева и рванула сюда, не смотря на возможный арест... - своих по потокам расставлять и старые-новые лица втюхивать...
(все вернется... все опять вернется (с) ))))
Надо поправити:
«04.09.19 12:28 Нужны, чтобы предоставить информацию и поддержку, - Скалецкая О, как работает с экс-советником Богатыревой и совладельцем фармкомпании !!!»
Поговорите "уважаемый" министр с любым уголовником и вы "увидите при разговоре", что тюрьмы заполнены честнейшими людьми.