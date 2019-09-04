 Потрібні, щоб надати інформацію та підтримку, - Скалецька про співпрацю з ексрадницею Богатирьової і співвласником фармкомпанії

Про це вона заявила сьогодні на пресконференції.

"Якщо ми говоримо про Олександра Чумака (співвласник "Інтерхіму". - Ред.), я скажу так. Його бачення, як ми можемо сформувати фармполітику в країні, політика - це не закон, це певні підходи ... Якщо він їх подасть і ми сформуємо і затвердимо урядом - це буде не його бажання або моє бажання, а позиція уряду", - сказала вона.

Міністерка підкреслила, що у Чумака будуть повноваження тільки щодо формування політики, а не щодо ухвалення рішень, що стосуються будь-яких привілеїв.

Читайте також: Скалецька про пріоритети своєї роботи в Міністерстві охорони здоров'я: Зростання народжуваності, збільшення тривалості життя та здоров'я дитини

Ольгу Голубовську, яка працювала в часи Богатирьової, глава МОЗ охарактеризувала як найкращу фахівчиню з біобезпеки.

"Ніякого конфлікту, роздутого в медіа ... Я не побачила його вчора у розмові", - сказала вона.

Вся робота її заступників, наголосила Скалецька, буде вестися за дорученнями міністра - без самовільних бажань: "Якщо хтось із них буде робити щось поза доручення міністра, це буде питання про те, що відбувається саботаж".

Говорячи про радників, вона зазначила, що багатьох з цих людей знає давно, і вважає, що ці люди "потрібні зараз, щоб надати інформацію та максимальну підтримку".

Дивіться також: "Мені було цікаво чути різні версії про те, що і де відбувалося", - нова очільниця МОЗ Скалецька про контакти з нардепом Радуцьким. ВIДЕО