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Все про:виборчком (41) Крим (7377) прокуратура (1853)

 Український суд дозволив досудове розслідування стосовно голови так званого "виборчкому" окупованого Криму

Суд дозволив здійснення спеціального досудового розслідування стосовно голови "Виборчої комісії Республіки Крим", створеної на окупованому півострові.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прокуратуру Автономної Республіки Крим.

"8 вересня на території тимчасово окупованого півострову мають відбутись вибори депутатів до т. зв. "Государственного совета Республики Крым". Проведення вказаного незаконного голосування забезпечує голова "Избирательной комиссии Республики Крым", який 16 березня 2014 року забезпечив проведення і незаконного "загальнокримського референдуму", яким вище керівництво Російської Федерації намагається легітимізувати захоплення українского півострову. Наразі, в рамках кримінального провадження голові "Избирательной комиссии Республики Крым" повідомлено про підозру у вчиненні державної зради, посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України та вчинення дій, спрямованих на захоплення державної влади", - йдеться в повідомленні.

Голову виборчкому "Республіки Крим" також оголошено в розшук.

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Суд задовольнив клопотання прокуратури АР Крим та надав дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно голови "избирательной комиссии", який ухиляється від кримінальної відповідальності. Таким чином, суд надав згоду на притягнення підозрюваного до кримінальної відповідальності (in absentia), тобто за його фактичної відсутності.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146364
 
 
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Прикольный глава избиркома, не имени, ни фамилии еще и рожа замыленная Украинский суд разрешил досудебное расследование в отношении главы так называемого "избиркома" оккупированного Крыма - Цензор.НЕТ 2194
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