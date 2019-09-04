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 Політика України
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 У Раді відкликали законопроєкт про продаж SIM-карток за паспортами

Автори законопроєкту "Про електронні комунікації" № 1083, який передбачає продаж SIM-карток тільки за паспортом і реєстрацією IMEI-кодів телефонів, відкликали документ з апарату Верховної Ради.

Відповідна інформація оприлюднена на сторінці картки законопроєкту, передає Цензор.НЕТ.

"3 вересня 2019 р .. Проєкт відкликаний", - йдеться в розділі про стан проходження документа.

Факт відкликання документа підтвердив Укрінформу один з авторів проєкту - депутат від фракції "Слуга народу", заступник голови Комітету з питань цифрової трансформації Олександр Федієнко.

У своєму зверненні до голови Верховної Ради Дмитра Разумкова Федієнко зазначив, що, за погодженням з усіма співавторами, законопроєкт буде доопрацьовуватися.

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"Відкликаю  законопроект "Про електронні комунікації", реєстраційний номер тисячі вісімдесят три від 29.08.2019 року з метою його доопрацювання. З іншими співавторами законопроєкту погоджено", - йдеться в тексті звернення.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146360
 
 
 Топ коментарі
 
просто цей проект закону набув публічності. бо якби не почали б бити у дзвони- то прийняли би на раз два. стадо баранів від слуги урода прийме все шо скажуть. не читаючи. тай навіщо! є пастухи, які керують стадом.тай закон можна прийняти у вигляді доповнень до вже існуючих. поки народ отямиться- їх вчергове разведут как котят
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Чувствую, это лишь временное, тактическое отступление. Мерзавцы на этом не остановятся.
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добра новина.
Сподіваюся, що після доопрацювання не буде кальки з аналогічного хуйлопського закону
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добра новина.
Сподіваюся, що після доопрацювання не буде кальки з аналогічного ************ закону
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зе біли реально дострибаються, вирішили по тихій воді протянути закон аналог законам 16 січня 2014 р хряка януковича. Закінчать гірше ростовського клоуна. В Раде отозвали законопроект о продаже SIM-карт по паспортам - Цензор.НЕТ 1863
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То це виявляється ЗЕпадло вирішило так людей затаврувати? особливо 73% Той проект закону треба змінити в одному-все те про що у ньому говориться застосувати до держчиновників,судів прокурорів,,депутатів та силовиків. У Раді відкликали законопроєкт про продаж SIM-карток за паспортами - Цензор.НЕТ 4366
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просто цей проект закону набув публічності. бо якби не почали б бити у дзвони- то прийняли би на раз два. стадо баранів від слуги урода прийме все шо скажуть. не читаючи. тай навіщо! є пастухи, які керують стадом.тай закон можна прийняти у вигляді доповнень до вже існуючих. поки народ отямиться- їх вчергове разведут как котят
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Тут вопрос не к стаду баранов в Раде, а к стаду баранов которые за них проголосовали. Напомню, вчера зелебобики до всырачки защищали этот закон на форумах и в соцсетях.
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абсолютно вірно: "Тут вопрос не к стаду баранов в Раде, а к стаду баранов которые за них проголосовали". І в таких випадках я завжди вказую: "73/43%зебілів, ви домоглися (досягли, хотіли, зробили, еtс) цього разом".
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То что они здобулы разом это да. Вот только последствия этих зедобутков, аукнутся для всех нас и зебаранов в том числе.
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Чувствую, это лишь временное, тактическое отступление. Мерзавцы на этом не остановятся.
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Допишут что все кто купил симку по паспорту обязаны будут ходить строем! А чего гулять так гулять!!
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Допишут,что бы входящие звонки стали платными.)
Новое-хорошо забытое старое.)))
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Интересно узнать авторов этого "закона"...............Фамилии и рожи в студию!
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Фамилия там общая для 254 трускавецких курсантов - "Слуга народа".
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1. Слуга народу №1
2. Слуга народу №2
3. Слуга народу №3
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Один из "авторов" слуга зебени Александр Федиенко.
У Раді відкликали законопроєкт про продаж SIM-карток за паспортами - Цензор.НЕТ 2889
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Даремно..............
Досить таки хороший закон.
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Ну на Рашке ввели етот закон. Вот и наслаждайтесь. А еще лучше чтобы телефон был только у участкового и головы колгоспа. Тогда точно преступность будет повержена.
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Ну да,у вас на московии подобный действует.
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на масковии еще и роуминг между ихних округов и крайов.Выехал за мкад и давай плати дополнительно за балабольство У Раді відкликали законопроєкт про продаж SIM-карток за паспортами - Цензор.НЕТ 7067
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Очередная "зрада" потонула в булькающей субстанции коричневого цвета. Сейчас начнут искать новую.
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Зе-билы получили отпор на свои зебанутые хотелки и на время отползли
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це ---яка падла внесла ? це закони від ківалова-калісніченка хотіли внести..проти яких Майдан виступав...от гади...
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А що потім,зроблять САЛОнет?,Як у Кацапів Чебурнет?
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Интересно, что теперь запоют Зелебобики, которые вчера до надрыва паруса защищали эти диктаторские установки?
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так доработать хотят...
Зебобики были недовольны, что мягкий законопроект....
Они хотят как в рашке что бы...
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этот законопроект уже жестче чем на рашке законы яровой, это как законы яровой +.
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Один токо вопрос возникает! Вам там в кабмине нечем занятся, вот токо следить за гражданами кто куда ходит и кто кому звонит?! У вас зима на носу, что с газом будет не понятно, военный конфликт продолжается! А ВЫ ТУТ ХЕРНЕЙ МАЯТЕСЬ! ЗАХОТЕЛОСЬ ГРАЖДАН ПОНАГИБАТЬ!!
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Там понимают,что рано или поздно начнуться массовые протесты и волнения,готовятся заранее.
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счас у граждан на руках стоко оружия, да и граждане так сказать на взводе, так что никакие симки по паспортам кабмину не помогут если граждане выйдут!!
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Ну хорошо хоть что новая власть цензор и отзывы народа читает
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Эх зря соевые стирали вчера Клавы в едином зрадопорыве)))
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Вместо контроля за допроборядочными людьми лучше ужесточите контроль и наказание преступников. Свободная страна ето не там где каждый шаг контролируется властями а там где преступники не имеют возможность портить жизнь нормальным людям.
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регистрация - чисто вопрос времени. усё и усе в мире должно быть под Постоянным Контролем. будете подождать.
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Тем и отличается Украина от РФ, народ быстрей выкинет SIM-ки, чем будет проходить регистрацию.
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не викинут, все побурчать, пойдуть и зарегят старые, а новые без регистрации просто не будут продавать. минимум без связи сёдня никто даже и не подумает остаться. не считая всей остальной облуды смартфона. во всём мире так. учёт и ежемгновенный контроль. с первого сентября вот и в ракоуско все симки только зарегинные. знакомые охотники были сильно недовольны. теперь и симку, шо стоит в вильдкамере возле футтерундплятца регить надо. иначе её не сконфигурировать и они не будут вживую знать, кого ж они там у себя прикармливают. и шо все порэгились. даже за ружжо никто не думал хвататься )). Украина ни в коем случае не станет исключением из мирового правила. ну чисто вопрос времени. тут даже ванговать глупо.
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Ха! Этот народ вчера топил за этот закон до надрыва..
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_Народ, понурив гривы, пойдёт регистрироваться. И ведёт эта дорожка, в конце концов, к тотальному контролю государства над человеком. Принцип "государство для человека, а не наоборот" будет опрокинут с ног на голову. И станет человечек лишь безвольным винтиком в руках тоталитарной машины. Технические средства предоставляют сегодня такие возможности, которые и не снились прошлым диктаторам и узурпаторам. Это реально страшно. Оруэлл отдыхает.
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Фамилию в студию этого "умника", который хотел ввести глобальный контроль над владельцами телефонов.
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У соевых вчера фальстарт был походу.
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Это они так "улучшают" жизнь народа. Больше, суки, заняться нечем? Или ума хватает только на то, чтобы законы ********* копировать?
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побольше минирований хороших и разніх!....
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Хох...эту сучью свору зелемойских дрючить нать 25 часов в сутки и по всем направлениям. Клавишы ******* голосят по нажатию членом, за что попало.
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Что я и предполагал. Теперь как я понимаю "дорабатывать" будут до следующих выборов президента и Рады. Потом снова продавить попытаются. У Раді відкликали законопроєкт про продаж SIM-карток за паспортами - Цензор.НЕТ 9298
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