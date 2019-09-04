 Російські слідчі заочно пред'явили українцеві обвинувачення в нападі на посольство РФ у Києві

Про це російському державному інформагентству "ТАСС" розповіла офіційний представник Слідчого комітету РФ Світлана Петренко, інформує Цензор.НЕТ.
"Російським слідством отримано беззаперечні докази того, що 6 березня 2016 року громадянин України Володимир Кошовенко взяв активну участь у заворушеннях у Києві. Спільно з іншими учасниками заворушень напав на будівлю російського посольства", - сказала вона.
Кошовенку заочно пред'явлено обвинувачення в скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 360 КК РФ ("Напад на осіб чи установи, які перебувають під міжнародним захистом, вчинений з метою провокації війни чи ускладнення міжнародних відносин").
Санкція за цим обвинуваченням передбачає позбавлення волі на термін від 5 до 10 років.
Розслідування веде управління з розслідування злочинів, пов'язаних із застосуванням заборонених засобів і методів ведення війни Головного слідчого управління СК.
нормальна людина зробила те, що змогла. Дякуйте, що не спалили ваш пєтушатнік.
От я зараз привселюдно напишу: ПУТІН-*****!!!
Розпочитанйте карне впровадження!
Митець: Іван Шадр
Адреса: ул. Трехгорный Вал, 33, Москва, Росія, 123022
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Наявність дипломатичних стосунків з країною- агресором, це ганьба та зрада