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Все про:звинувачення (150) посольство (316) протест (981) Росія (19568)

 Російські слідчі заочно пред'явили українцеві обвинувачення в нападі на посольство РФ у Києві

Володимир Кошовенко під час акції протесту 6 березня 2016 року жбурнув у двері посольства РФ в Києві цеглину. Тепер Слідчий комітет Росії хоче посадити його на термін від 5 до 10 років.

Про це російському державному інформагентству "ТАСС" розповіла офіційний представник Слідчого комітету РФ Світлана Петренко, інформує Цензор.НЕТ.

"Російським слідством отримано беззаперечні докази того, що 6 березня 2016 року громадянин України Володимир Кошовенко взяв активну участь у заворушеннях у Києві. Спільно з іншими учасниками заворушень напав на будівлю російського посольства", - сказала вона.

Кошовенку заочно пред'явлено обвинувачення в скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 360 КК РФ ("Напад на осіб чи установи, які перебувають під міжнародним захистом, вчинений з метою провокації війни чи ускладнення міжнародних відносин").

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Санкція за цим обвинуваченням передбачає позбавлення волі на термін від 5 до 10 років.

Розслідування веде управління з розслідування злочинів, пов'язаних із застосуванням заборонених засобів і методів ведення війни Головного слідчого управління СК.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146359
 
 
 Топ коментарі
 
А кацапы не боятся, что после такого, придет 10000 украинцев и тоже бросят по кирпичу?
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Тююю, дурні!
нормальна людина зробила те, що змогла. Дякуйте, що не спалили ваш пєтушатнік.
От я зараз привселюдно напишу: ПУТІН-ХУЙЛО!!!
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А кацапы не боятся, что после такого, придет 10000 украинцев и тоже бросят по кирпичу?
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Тююю, дурні!
нормальна людина зробила те, що змогла. Дякуйте, що не спалили ваш пєтушатнік.
От я зараз привселюдно напишу: ПУТІН-*****!!!
Розпочитанйте карне впровадження!
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Блеклые конвульсии перед падением Вяликой и могучей. Интересно бункер есть у пути в горах в Сочи как у гитлера был
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Міська скульптура «Каменюка - знаряддя пролетаріату» у Москві

Митець: Іван Шадр

Адреса: ул. Трехгорный Вал, 33, Москва, Росія, 123022
Години роботи:
Відчинено цілодобовоРоссийские следователи заочно предъявили украинцу обвинение в нападении на посольство РФ в Киеве - Цензор.НЕТ 104Российские следователи заочно предъявили украинцу обвинение в нападении на посольство РФ в Киеве - Цензор.НЕТ 104https://www.moscowmap.ru/_public/article-img/bulyzhnik-0.jpg
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Цапы реальные скоморохи,уже даже и не смешно от ихних выбрыков.
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А бросал он кирпич с территории Украины, или заходил не территорию посольства? Потому что это влияет на квалификацию деяния даже в украинском законодательстве... Кроме того, а на территории посольства имеются "российские" правоохранительные органы, российский суд, российская тюрьма? Хотел-бы, я на них, посмотреть...
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Этих мудаков значит не смущает, когда их артеллирия стреляла с территории рашки по ВСУ?
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Единственный закон, действующий в России, и признаваемый ими - "фаустрехт", "право сильного"... Если-бы не "ядрёная" граната в руках - никто-бы, с этой "ополоумевшей обезьяной" и возиться не стал...И дело даже в опасениях, что она её швырнёт, а в том, что после её неконтролируемого развала боеголовки могут оказаться в руках ещё больших придурков...
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Російських окупантів треба вбивати та гнати з української землі
Наявність дипломатичних стосунків з країною- агресором, це ганьба та зрада
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