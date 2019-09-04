 Скалецька про пріоритети своєї роботи в Міністерстві охорони здоров'я: Зростання народжуваності, збільшення тривалості життя та здоров'я дитини

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "LIGA.net", про це вона розповіла сьогодні на пресконференції.
За її словами, пріоритетами є три ключові блоки: забезпечити роботу екстреної медичної допомоги - маршрутизація, диспансеризація, наявність відділень інтенсивного лікування; трансплантологія - ухвалення відповідного закону; доступна якісна високотехнологічна медична допомога - сюди входить фармполітика, кадрова політика.
"Ми працюватимемо над збільшенням тривалості життя. Люди віком 55 років мають проблеми якщо не з тиском, то із серцем. Ми маємо працювати над тим, щоб такі проблеми починалися значно пізніше, людина жила довше", - зазначила вона.
Ключовою буде і робота щодо зростання народжуваності.
За її словами, дані свідчать про те, що за останні п'ять років народжуваність в Україні скоротилася на 40%. Також у пріоритеті - здоров'я дитини та інклюзивність. Серед найближчих завдань, за словами Скалецької, підготовка порядку реагування на інфекційні захворювання, оскільки немає централізованої, єдиної процедури. По-друге, - забезпечити вакцини для дорослих.
Серед першочергових кроків - щоб усе населення мало доступ до лікаря первинного рівня, а не тільки 28 млн українців, які підписали договір із сімейним лікарем.
Будуть порушені й питання оплати праці лікарів, оскільки в окремих медзакладах, за її даними, зарплата за збільшеного навантаження становить, як і раніше, 5000-6000 грн.
Нагадаємо, раніше Скалецька представила співробітникам МОЗ свою команду.
та вас посилатимуть в доембріональне життя.
совершенно очевидно что с самого начала врут и не стесняются
яуковичи намер три опять были сфальсифицированы на выпорах
это с формальной точки зрения
а по факту его задача приватизовать землю и согнать краснокожих в резервации
А разве на первом месте не ежемесячный занос чемодана радуцкому?)
Например, вопрос зарплаты врачей.... Многие из за одну операцию берут 5-6 тысяч.!
А ведь эти деньги надо легализовать, но новый министр не в курсе или в курсе, но молчит...
Многие врачи при мизерной зарплате ездят на иномарках, отдыхают за границей, живут в недешёвых домах/квартирах!
Откуда это у них???
а тем кто в палатах хй
Вас цікавлять прибутки стоматологів? Навряд, суспільство давно звикло, що у цій царині панує приватна медицина, то що заважає зробити це у всій медицині?
вот случай с моей жизни в этом году
ноет зуб и ноет
иду рядом в частную клинику
гаварят нада сверлить нерв удалять от 1000 гр
встаю и ухожу
ищу знакомых
иду в частную клинику к знакомым
осмотр рентген челюстей
и лечение не связанное со сверлением
300 гр
понял мразота
и так все
только операции от 2000 баксов предлагают
ненужные
частники
это и отношение к больным и просто пациентам (роженицам, малышам) диагностика и профосмотры (для снижения заболеваемости или хотя бы эпид. коннтроль), прививки, это цивилизованные условия работы врачей и лечения всех... это медпрепараты и их контроль (потоки контролируемые и фальсификат не контролируемый), это оборудование и переоборудование клиник, больниц (особенно в сельской местности) и самое главное - квалификация врачей (а иногда и просто их наличие).... это начать и никогда не заканчивать..
а вообще - медицина и отношение к старикам - это показатель развития любой страны
Еще одна профурсетка. Да во всех больницах так!
Начинайте с создания всеукраинских проткоколов лечения и страховой медицины, а не с увеличения рождаемости и продления жизни, идиотка.
Когда вы хотя бы эти два пункта выполните, то и рождаемость, и продолжительность сами начнут рости.
Тьху... Никогда не будет нормального министра ОЗ