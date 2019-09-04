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 Політика України, Здоров'я
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Все про:Мінздоров'я (938) Зоряна Скалецька (1)

 Скалецька про пріоритети своєї роботи в Міністерстві охорони здоров'я: Зростання народжуваності, збільшення тривалості життя та здоров'я дитини

Міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька назвала пріоритети своєї роботи в Міністерстві охорони здоров'я

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "LIGA.net", про це вона розповіла сьогодні на пресконференції.

За її словами, пріоритетами є три ключові блоки: забезпечити роботу екстреної медичної допомоги - маршрутизація, диспансеризація, наявність відділень інтенсивного лікування; трансплантологія - ухвалення відповідного закону; доступна якісна високотехнологічна медична допомога - сюди входить фармполітика, кадрова політика.

"Ми працюватимемо над збільшенням тривалості життя. Люди віком 55 років мають проблеми якщо не з тиском, то із серцем. Ми маємо працювати над тим, щоб такі проблеми починалися значно пізніше, людина жила довше", - зазначила вона.

Ключовою буде і робота щодо зростання народжуваності.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Скалецька представила співробітникам МОЗ свою команду. ФОТО

За її словами, дані свідчать про те, що за останні п'ять років народжуваність в Україні скоротилася на 40%. Також у пріоритеті - здоров'я дитини та інклюзивність. Серед найближчих завдань, за словами Скалецької, підготовка порядку реагування на інфекційні захворювання, оскільки немає централізованої, єдиної процедури. По-друге, - забезпечити вакцини для дорослих.

Серед першочергових кроків - щоб усе населення мало доступ до лікаря первинного рівня, а не тільки 28 млн українців, які підписали договір із сімейним лікарем.

Будуть порушені й питання оплати праці лікарів, оскільки в окремих медзакладах, за її даними, зарплата за збільшеного навантаження становить, як і раніше, 5000-6000 грн.

Нагадаємо, раніше Скалецька представила співробітникам МОЗ свою команду.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146358
 
 
 Топ коментарі
 
А як вона збільшить народжуваність?
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интерестно, как рождаемость увеличивать собираются..? Скалецкая о приоритетах своей работы в Минздраве: Рост рождаемости, увеличение продолжительности жизни и здоровье ребенка - Цензор.НЕТ 4041 закон примут?*
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Шеф по медицине указал новый путь- "Х в Ж" ! Оттуда и пойдет "Рост рождаемости" для поклонников ЗЮзи. Не зря волна гейпарадов- санкция сверху.
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Приберіть фейкових "сімейних" лікарів.Вони як були тупими терапевтами,так і лишились.
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де забрати ? може в Європейських країнах ?
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Краще зовсім без терапевтів-сімейників,ніж те що є зараз.
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очень даже и хорошо! Быстрее пошабашите Скалецька про пріоритети своєї роботи в Міністерстві охорони здоров'я: Зростання народжуваності, збільшення тривалості життя та здоров'я дитини - Цензор.НЕТ 247
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побіжиш прищ до хірурга лікувати ?
та вас посилатимуть в доембріональне життя.
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фейкових міністрів та інтернет тролів спочатку треба прибрати
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Ще скажи - щоб "банили" з указанням конкретного пункту правил який було порушено........... Скалецька про пріоритети своєї роботи в Міністерстві охорони здоров'я: Зростання народжуваності, збільшення тривалості життя та здоров'я дитини - Цензор.НЕТ 4386
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А твой кумир хозяин соевый с подельниками всё украл???
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не все раз твій зе нарік, лише за один день млрд баксів боргу віддав Скалецька про пріоритети своєї роботи в Міністерстві охорони здоров'я: Зростання народжуваності, збільшення тривалості життя та здоров'я дитини - Цензор.НЕТ 7381
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Ні такі як ти 73% податки нікуя не сплачують.
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А як вона збільшить народжуваність?
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порно-фильмы крутить по национальным каналам....
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cloud2009 26ea8082 Православні патріоти кажуть.що навпаки порно зменшує народжуваність.
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А гражданство? Трампушка хочет отменить гражданство по рождению, надо поторопиться.
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создаст банк спермы и принудительно, в соответствии с принятым на скорую руку закону, будут обсеменять. Если не согласна - заблокируют мобильник Скалецька про пріоритети своєї роботи в Міністерстві охорони здоров'я: Зростання народжуваності, збільшення тривалості життя та здоров'я дитини - Цензор.НЕТ 3049
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а ведь это только начало и со 100% брехни
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боятся слуги, шо народ отфигячит их Скалецька про пріоритети своєї роботи в Міністерстві охорони здоров'я: Зростання народжуваності, збільшення тривалості життя та здоров'я дитини - Цензор.НЕТ 8354
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вот кака та нєклєтца послє мєсєджа новава міністра тєпєрь все воспрінімаєца только чєрєз ету процєдуру Скалецкая о приоритетах своей работы в Минздраве: Рост рождаемости, увеличение продолжительности жизни и здоровье ребенка - Цензор.НЕТ 6288 в здравахранєніі
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интерестно, как рождаемость увеличивать собираются..? закон примут?*
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если бы министр мужик был тогда был бы понятен его вклад в рождаемость
совершенно очевидно что с самого начала врут и не стесняются
яуковичи намер три опять были сфальсифицированы на выпорах
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это к саниарке Супрун.....ХиперЛуп к Омеляну.........
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а нах он на кресло залез если ничего не может сделать
это с формальной точки зрения
а по факту его задача приватизовать землю и согнать краснокожих в резервации
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Мы должны? Или будут работать? Или для потенции корень женьшеня покрепче привязать? ****** министр..
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Рожать начнет и детей своих кормить деликатесами должность позволяет
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Как?
А разве на первом месте не ежемесячный занос чемодана радуцкому?)
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Будем посмотреть...Пока что на пресс конференции нервничала и терялась.....Успехов.
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Шеф по медицине указал новый путь- "Х в Ж" ! Оттуда и пойдет "Рост рождаемости" для поклонников ЗЮзи. Не зря волна гейпарадов- санкция сверху.
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По ходу она далека от проблем медицины!!!
Например, вопрос зарплаты врачей.... Многие из за одну операцию берут 5-6 тысяч.!
А ведь эти деньги надо легализовать, но новый министр не в курсе или в курсе, но молчит...
Многие врачи при мизерной зарплате ездят на иномарках, отдыхают за границей, живут в недешёвых домах/квартирах!
Откуда это у них???
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Это как раз НЕ МНОГИЕ....но реально такое есть. Как раз многие это рядовые терапевты, медсёстры и прочие....хирурги это даже не 1 процент.
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это може с операционными сестрами
а тем кто в палатах хй
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від довбойб.ів, яких 73%. Які живуть у паралельному світі і мріють про медицину на халяву.
Вас цікавлять прибутки стоматологів? Навряд, суспільство давно звикло, що у цій царині панує приватна медицина, то що заважає зробити це у всій медицині?
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Так и я за это! Заплатил, получил чек, договор... и в случае плохого исхода можно требовать компенсации, а сейчас - всё мимо кассы: и деньги, и возмещения!
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тільки 90% проти. Вони бажають щоби ти податки заплатив, а вони, хитрож.опі, за твої податки мали безкоштовну медицину. Жодне чоловік який реально сплачує податки не може захищати це лайно, що існує зараз. Лише хиро.опі трутні.
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мерзото кпССовское
вот случай с моей жизни в этом году
ноет зуб и ноет
иду рядом в частную клинику
гаварят нада сверлить нерв удалять от 1000 гр
встаю и ухожу
ищу знакомых
иду в частную клинику к знакомым
осмотр рентген челюстей
и лечение не связанное со сверлением
300 гр
понял мразота
и так все
только операции от 2000 баксов предлагают
ненужные
частники
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Пріоритетом має бути - запровадження страхової медицини та відміна геноцидних "рехформ" "доктор смерть".
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медицина - это не только зарплаты врачам (хоть это и важно),
это и отношение к больным и просто пациентам (роженицам, малышам) диагностика и профосмотры (для снижения заболеваемости или хотя бы эпид. коннтроль), прививки, это цивилизованные условия работы врачей и лечения всех... это медпрепараты и их контроль (потоки контролируемые и фальсификат не контролируемый), это оборудование и переоборудование клиник, больниц (особенно в сельской местности) и самое главное - квалификация врачей (а иногда и просто их наличие).... это начать и никогда не заканчивать..
а вообще - медицина и отношение к старикам - это показатель развития любой страны
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В некоторых учреждениях 5000-6000 грн...
Еще одна профурсетка. Да во всех больницах так!
Начинайте с создания всеукраинских проткоколов лечения и страховой медицины, а не с увеличения рождаемости и продления жизни, идиотка.
Когда вы хотя бы эти два пункта выполните, то и рождаемость, и продолжительность сами начнут рости.
Тьху... Никогда не будет нормального министра ОЗ

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Для того щоб підняти народжуваність треба спочатку пояснити зебілам для чого призначається той орган, яким вони на роялі грають.
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