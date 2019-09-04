 Скалецька про пріоритети своєї роботи в Міністерстві охорони здоров'я: Зростання народжуваності, збільшення тривалості життя та здоров'я дитини

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "LIGA.net", про це вона розповіла сьогодні на пресконференції.

За її словами, пріоритетами є три ключові блоки: забезпечити роботу екстреної медичної допомоги - маршрутизація, диспансеризація, наявність відділень інтенсивного лікування; трансплантологія - ухвалення відповідного закону; доступна якісна високотехнологічна медична допомога - сюди входить фармполітика, кадрова політика.

"Ми працюватимемо над збільшенням тривалості життя. Люди віком 55 років мають проблеми якщо не з тиском, то із серцем. Ми маємо працювати над тим, щоб такі проблеми починалися значно пізніше, людина жила довше", - зазначила вона.

Ключовою буде і робота щодо зростання народжуваності.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Скалецька представила співробітникам МОЗ свою команду. ФОТО

За її словами, дані свідчать про те, що за останні п'ять років народжуваність в Україні скоротилася на 40%. Також у пріоритеті - здоров'я дитини та інклюзивність. Серед найближчих завдань, за словами Скалецької, підготовка порядку реагування на інфекційні захворювання, оскільки немає централізованої, єдиної процедури. По-друге, - забезпечити вакцини для дорослих.

Серед першочергових кроків - щоб усе населення мало доступ до лікаря первинного рівня, а не тільки 28 млн українців, які підписали договір із сімейним лікарем.

Будуть порушені й питання оплати праці лікарів, оскільки в окремих медзакладах, за її даними, зарплата за збільшеного навантаження становить, як і раніше, 5000-6000 грн.

Нагадаємо, раніше Скалецька представила співробітникам МОЗ свою команду.