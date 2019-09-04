 Зеленський ветував закон про примусову кастрацію педофілів

Відповідні дані вказано в картці закону на сайті парламенту, повідомляє Цензор.НЕТ.
Зазначається, що сьогодні, 4 вересня, закон було повернуто із пропозиціями президента.
"Готується до розгляду з вето президента", - йдеться в графі про стан проходження розгляду закону.
11 липня Верховна Рада ухвалила в першому читанні і в цілому законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за злочини, вчинені щодо малолітньої чи малолітнього, неповнолітньої чи неповнолітнього і особи, яка не досягла статевої зрілості" (№6449).
Законом передбачається посилення відповідальності за зґвалтування та розбещення неповнолітніх. Так, до КК вводиться нова стаття 59-1 "Примусова хімічна кастрація". Згідно з цією статтею, покарання у вигляді примусової хімічної кастрації полягає в примусовому введенні засудженому антиандрогенних препаратів, які складаються з хімічних речовин, що мають на меті зменшити лібідо та сексуальну активність.
Передбачено, що примусова хімічна кастрація не застосовується до осіб, які вчинили злочини віком до 18 років і до осіб віком понад 65 років.
19 липня тодішній голова Верховної Ради України Андрій Парубій підписав цей закон, і він був направлений на підпис президенту.
Прежде чем говно начинать на вентилятор набрасывать может сначала подождать и ознакомиться с этими самыми предложениями?
Желательно писать какие именно предложения он внес.
Экономика была только у бэп/узе. Как анонсированно - "профессионалы перейдут в службу финрасследований.
Выделение взяток ещё в одну вертикаль.
Навіть долею пєдофілів опікується.
А про вже існуючих та потенційних жертв подумати йому не треба?
навіть тебе можна легко підставити(якщо ти мущина))
А это еще и ко всему - "слава" для всей семьи и можно распустить слухи что жертва(ментов) был опущен в СИЗО. Короче и дураку понятно что закон создали либо тролли, либо враги, либо олигархи(с их баблом это конкретный козырь)
я взагалі-то за примусову кастрацію педофілів.
а ви - мабуть ліберастка? пєдофіли - тожє люді?
и да - не зарекайся. ибо жена например захочет тебя выгнать, ты на нее наедешь, а потом будешь кастрирован ибо будешь подставлен(если ты не педофил)
блаженный какой-то - зарекаются только дураки
боится сдавать анализы на наркоту знал, но такое... Чем отличается Зеленский от
учителей?- тем, что любит детей искренне...
http://una-unso.com/politika/zelenskyj-pryamo-diye-v-interesah-putina-ta-moskvy.html?fbclid=IwAR2uN34DuagziQeV3paoCLCgf4zVC9S6a8A8v49NbV1RMjUOSjVj4twInHk
Не удивительно, что Зеленая банда взялась Парубия преследовать.
"За законопроект проголосували 247 депутатів. Закон авторства Олега Ляшко пропонує внести правки до Кримінального кодексу, посиливши покарання із застосуванням примусової хімічної кастрації. Покарання полягає в примусовому введенні засудженому антиандрогенних препаратів з метою зменшити лібідо і сексуальну активність. Процедура не застосовується до осіб, які вчинили злочини у віці до 18 років і до осіб у віці понад 65 років.
Також пропонується встановити за особами, звільненими після відбування покарання за сексуальні злочини проти дітей, довічний адміністративний нагляд. Законом передбачено також створення публічного реєстру осіб, засуджених за такі злочини" - https://ua-news.liga.net/politics/news/rada-priynyala-zakon-pro-primusovu-kastratsiyu-pedofiliv
"Крім того, Рада проголосувала за основу законопроєкт №6607, який також спрямований на захист дітей від сексуального насильства.Його підтримали 228 нардепів
Зазначений законопроєкт також передбачає хімічну кастрацію педофілів, але вже на добровільній основі, а також обмежений доступ до реєстру, щоб люди не чинили самосуд." - https://censor.net.ua/ua/n3136979