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Все про:вето (63) законопроект (725) Зеленський (2615) кастрація (4) педофіл (75)

 Зеленський ветував закон про примусову кастрацію педофілів

Президент України Володимир Зеленський наклав вето на закон №6449 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за злочини, вчинені щодо малолітньої чи малолітнього, неповнолітньої чи неповнолітнього та особи, яка не досягла статевої зрілості".

Відповідні дані вказано в картці закону на сайті парламенту, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначається, що сьогодні, 4 вересня, закон було повернуто із пропозиціями президента.

"Готується до розгляду з вето президента", - йдеться в графі про стан проходження розгляду закону.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Парубій підписав закон про хімічну кастрацію педофілів

11 липня Верховна Рада ухвалила в першому читанні і в цілому законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за злочини, вчинені щодо малолітньої чи малолітнього, неповнолітньої чи неповнолітнього і особи, яка не досягла статевої зрілості" (№6449).

Законом передбачається посилення відповідальності за зґвалтування та розбещення неповнолітніх. Так, до КК вводиться нова стаття 59-1 "Примусова хімічна кастрація". Згідно з цією статтею, покарання у вигляді примусової хімічної кастрації полягає в примусовому введенні засудженому антиандрогенних препаратів, які складаються з хімічних речовин, що мають на меті зменшити лібідо та сексуальну активність.

Передбачено, що примусова хімічна кастрація не застосовується до осіб, які вчинили злочини віком до 18 років і до осіб віком понад 65 років.

19 липня тодішній голова Верховної Ради України Андрій Парубій підписав цей закон, і він був направлений на підпис президенту.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146355
 
   
 Топ коментарі
 
Более здравый чем то, что тебе менты дело пришьют и покалечат на всю жизнь.
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Опасается, как бы боком не вышло?
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все педофили Зеленого народа... а вы и не заметили даже Библию читайте Содом и Гомора...
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ні то прихильнки шарія бавляться. хоча і в слузі народу таких предостатньо, фракція як ніяк велика
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Зеленский, сказал А говори Б. Если не нравится принудительная кастрация, то усиливай ответственность за педофилию - 35 лет минимум или пожизненное, так как все понимают, что педофилия - это на всю жизнь и не лечится.
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все педофили Зеленого народа... а вы и не заметили даже Библию читайте Содом и Гомора...
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Отмечается, что сегодня, 4 сентября, закон был возвращен с предложениями президента.

Прежде чем говно начинать на вентилятор набрасывать может сначала подождать и ознакомиться с этими самыми предложениями?
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Это самое интересное в такой новости.
Желательно писать какие именно предложения он внес.
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Ну это замечание публикующим новости. Видать они таким дешевым образом интригу хотят создать.
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Не переводь стрілки. Для декого один відомий орган стає у пригоді зокрема при грі на музичних інструментах.
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Скоріш кацапню пожалів свою улюблену з поваги до верховного педофіла всія Рососососісії.
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та походу за власних виборців хвилюється...
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Принудительная кастрация заменится физическим отрезанием?
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Ні, виходячи з принципів гендерної рівності треба ввести хімічну чи хірургічну кастрацію/стерілізацію і для жінок за подібні злочини, ти ж за рівність ?
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Шо то заглохла тема с педофилами, наверное, у ментов "шире вселенной горе мое", что экономическое направление у них забрали, ушли в запой.
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Забрали?!
Экономика была только у бэп/узе. Как анонсированно - "профессионалы перейдут в службу финрасследований.
Выделение взяток ещё в одну вертикаль.
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Слава богу, здравый смысл иногда побеждает.
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Более здравый чем то что выйдя на свободу они продолжат детей насиловать?
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Более здравый чем то, что тебе менты дело пришьют и покалечат на всю жизнь.
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який він людяний, наш президент.
Навіть долею пєдофілів опікується.
А про вже існуючих та потенційних жертв подумати йому не треба?
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А ти поклонишся на Піплії шо всі шо сидять за педофілію - педофіли?


навіть тебе можна легко підставити(якщо ти мущина))
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От він і подумал, що тепер меньше дітей буде пропадати без вісті, от поцікався , скільки їх пропадає кожен день. А з таким законом кількість збільшилась би значно, бо немає свідка(чи тіла)-немає діла. Також , ну не можу швидко знайти, коли в кінці 40-х років в СССР ввели смертну кару за згвалтування, а там таке було що жах, прийшли з фронту молоді солтатики які уміли , досвід такий був, тільки наставити ППШ і сказати , мовляв, знімай, фашистка, труси, то за рік вбитих жінок стало на 5 000 осіб більше. І закон скасували.Але порохоботи впевнені, що вони розумні, а зелені дурні, хороший аргумент.
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пожалел своих зебобиков из молодой команды
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Умное решение. Я боялся популизм победит...
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Так бо под эту статью менты за бабло могут подвести 95% мужичков.
А это еще и ко всему - "слава" для всей семьи и можно распустить слухи что жертва(ментов) был опущен в СИЗО. Короче и дураку понятно что закон создали либо тролли, либо враги, либо олигархи(с их баблом это конкретный козырь)
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кацапських "міжічкофф" - точно. тобі мабуть вже погано стало?
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так прими лекарство если плохо. че с меня спрос то?
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я на відміну від тебе не педофіл, мені від таких законів погано не стане. Зеленський ветував закон про примусову кастрацію педофілів - Цензор.НЕТ 7429
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Що це ви стали виправдовуватися, і самі себе заспокоювати, вас же ніхто не звинувачує поки що ?
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я - себе???
я взагалі-то за примусову кастрацію педофілів.
а ви - мабуть ліберастка? пєдофіли - тожє люді?
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Ні, я за гендерну рівність, коли одним "відрізати", то іншим треба "зашивати", чи ви думаєте що жінки не роблять таких злочинів ?
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нет, ты коллега Шарикова, раз в своем мониторе видишь кто педофил, а кто просто умеет подумать наперед.
и да - не зарекайся. ибо жена например захочет тебя выгнать, ты на нее наедешь, а потом будешь кастрирован ибо будешь подставлен(если ты не педофил)
блаженный какой-то - зарекаются только дураки Зеленський ветував закон про примусову кастрацію педофілів - Цензор.НЕТ 8108
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С таким министром МВД и презедентом "менты" могут почти под любую статью за бабло могут подвести 95%. И не только мужиков.
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Жалко педофіла!? Може він і сам педофіл?
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Шикарна тема. Копи проводять обшук у якогось активіста і ;знаходять; у нього на ноутбуці цікаву картинку. Вуаля! Активіст сідає на 20 років і кастрований, або ж виправляється і починає писати виключно хороші речі про преЗЕдента.
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Не знал такой склонности Слуги барыг. То, что он
боится сдавать анализы на наркоту знал, но такое... Чем отличается Зеленский от
учителей?- тем, что любит детей искренне...
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что принудительная химическая кастрация не применяется к лицам, совершившим преступления в возрасте более 65 лет...
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Я, конечно, ни на что не намекаю, но если некто ейный закон заветировал, то может потому что сам боится кастрации?
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Андрей Парубий подписал этот закон, и он был направлен на подпись президенту

Не удивительно, что Зеленая банда взялась Парубия преследовать.
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Смотри, белорус миллениал, снасилует тебя какая-то тетка-садистка, напихает полный анус бульбы, как ее потом кастрировать будут? Мешок бульбы конфискуют
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Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3136979 - 11.07.2019, "Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, Верховна Рада проголосувала за законопроєкт 6449 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за злочини, вчинені щодо малолітньої чи малолітнього, неповнолітнього чи неповнолітньої та особи, яка не досягла статевої зрілості.Законопроєктом пропонується створити реєстр педофілів та ввести примусову хімічну кастрацію для них".

"За законопроект проголосували 247 депутатів. Закон авторства Олега Ляшко пропонує внести правки до Кримінального кодексу, посиливши покарання із застосуванням примусової хімічної кастрації. Покарання полягає в примусовому введенні засудженому антиандрогенних препаратів з метою зменшити лібідо і сексуальну активність. Процедура не застосовується до осіб, які вчинили злочини у віці до 18 років і до осіб у віці понад 65 років.
Також пропонується встановити за особами, звільненими після відбування покарання за сексуальні злочини проти дітей, довічний адміністративний нагляд. Законом передбачено також створення публічного реєстру осіб, засуджених за такі злочини" - https://ua-news.liga.net/politics/news/rada-priynyala-zakon-pro-primusovu-kastratsiyu-pedofiliv

"Крім того, Рада проголосувала за основу законопроєкт №6607, який також спрямований на захист дітей від сексуального насильства.Його підтримали 228 нардепів
Зазначений законопроєкт також передбачає хімічну кастрацію педофілів, але вже на добровільній основі, а також обмежений доступ до реєстру, щоб люди не чинили самосуд." - https://censor.net.ua/ua/n3136979
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