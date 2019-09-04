 Одеська облрада достроково звільнила Ройтбурда з поста директора Одеського художнього музею

"За" проголосував 51 депутат, "проти" - троє, утрималися - двоє, не голосували - 17, передає Цензор.НЕТ із посиланням на lb.ua.
До порядку денного це питання внесли за пропозицією депутата від ОПЗЖ Олексія Кобильникова, який заявив, що Ройтбурд не виконує депутатські запити про фінансову діяльність музею.
Проти звільнення виступала т.в.о. голови ОДА Світлана Шаталова та депутат "Європейської Солідарності" Юрій Басюк.
Шаталова звинуватила ініціаторів проєкту рішення в лобіюванні особистих інтересів і відсутності громадянського обов'язку, пише "Думская"
"Ваша наполегливість не має меж, ваші договорняки суперечать здоровому глузду і логіці. При Ройтбурді колекція музею збільшилася на 49 об'єктів, проведено ремонт, до того ж за рахунок меценатів. Хто ще міг таке зробити?" - зазначила вона.
Проти висловився і депутат від "Європейської Солідарності" Юрій Басюк:
"Він відомий художник, це людина, яка відроджує музей, - заявив він. - За нього був створений клуб меценатів - Клуб Маразлі. Щоб вступити в нього, потрібно заплатити 30 тисяч грн, які підуть на розвиток музею. Так ось, у цьому клубі вже 50 осіб. Чи багато ви знаєте таких прикладів?".
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Майже всі радники, яких призначила собі нова міністр охорони здоров'я, є лобістами фармацевтичної мафії.
Попередня міністр - Супрун - була не дуже добрим організатором, проте, завдала кілька ударів фарм.мафії, перешкодила кільком багатомільярдним схемам розкрадання медичного бюджету Країни.
Нині всі ці схеми повернуться. Повернеться вимагання грошей в батьків онкохворих дітей в ОХМАТДИТ.
Раніше таке вимагання вдалося припинити, а вимогателів вигнати. Але серед нових радників міністра є їхні подільники.
До Супрун десятками років розкрадалося п'ятдесят-шістдесят відсотків медичного бюджету країни.
Зусиллями Супрун і волонтерів цю цифру вдалося суттєво знизити. Нині фарм.мафія захоче компенсувати свої втрати.
Він опублікував його на своїй Фейсбук-сторінці.
«Шановний пане Петро!
Мені дуже шкода, що Ви не виграли ці перегони. У цьому є і моя провина. Я Вас завжди критикував, але майже ніколи - публічно. Аби не нашкодити.
Ви наробили багато помилок. Але, попри це, Ви зберегли нашу країну і вивели її на єдино вірний шлях.
Дякую Вам за це. І історія вам теж без сумнівів подякує.
Пишаюся, що жив у часи вашого президентства».
Нагадаємо, вчора Ройтбурд також звернувся у подібній формі до новообраного Президента Володимира Зеленського. Він нагадав йому про Майдан, Крим, війну на Донбасі з колаборантами, а не повстанцями, цивілізаційний тупик у Росії та майбутнє України у Західному світі.