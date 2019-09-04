 Одеська облрада достроково звільнила Ройтбурда з поста директора Одеського художнього музею

"За" проголосував 51 депутат, "проти" - троє, утрималися - двоє, не голосували - 17, передає Цензор.НЕТ із посиланням на lb.ua.

До порядку денного це питання внесли за пропозицією депутата від ОПЗЖ Олексія Кобильникова, який заявив, що Ройтбурд не виконує депутатські запити про фінансову діяльність музею.

Проти звільнення виступала т.в.о. голови ОДА Світлана Шаталова та депутат "Європейської Солідарності" Юрій Басюк.

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Шаталова звинуватила ініціаторів проєкту рішення в лобіюванні особистих інтересів і відсутності громадянського обов'язку, пише "Думская"

"Ваша наполегливість не має меж, ваші договорняки суперечать здоровому глузду і логіці. При Ройтбурді колекція музею збільшилася на 49 об'єктів, проведено ремонт, до того ж за рахунок меценатів. Хто ще міг таке зробити?" - зазначила вона.

Проти висловився і депутат від "Європейської Солідарності" Юрій Басюк:

"Він відомий художник, це людина, яка відроджує музей, - заявив він. - За нього був створений клуб меценатів - Клуб Маразлі. Щоб вступити в нього, потрібно заплатити 30 тисяч грн, які підуть на розвиток музею. Так ось, у цьому клубі вже 50 осіб. Чи багато ви знаєте таких прикладів?".