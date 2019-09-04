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Все про:облрада (113) Одеса (2082) звільнення (630) Ройтбурд (4)

 Одеська облрада достроково звільнила Ройтбурда з поста директора Одеського художнього музею

Одеська облрада достроково розірвала контракт із директором Одеського художнього музею Олександром Ройтбурдом.

"За" проголосував 51 депутат, "проти" - троє, утрималися - двоє, не голосували - 17, передає Цензор.НЕТ із посиланням на lb.ua.

До порядку денного це питання внесли за пропозицією депутата від ОПЗЖ Олексія Кобильникова, який заявив, що Ройтбурд не виконує депутатські запити про фінансову діяльність музею.

Проти звільнення виступала т.в.о. голови ОДА Світлана Шаталова та депутат "Європейської Солідарності" Юрій Басюк.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Одеські депутати безуспішно спробували звільнити Ройтбурда з поста директора художнього музею

Шаталова звинуватила ініціаторів проєкту рішення в лобіюванні особистих інтересів і відсутності громадянського обов'язку, пише "Думская"

"Ваша наполегливість не має меж, ваші договорняки суперечать здоровому глузду і логіці. При Ройтбурді колекція музею збільшилася на 49 об'єктів, проведено ремонт, до того ж за рахунок меценатів. Хто ще міг таке зробити?" - зазначила вона.

Проти висловився і депутат від "Європейської Солідарності" Юрій Басюк:

"Він відомий художник, це людина, яка відроджує музей, - заявив він. - За нього був створений клуб меценатів - Клуб Маразлі. Щоб вступити в нього, потрібно заплатити 30 тисяч грн, які підуть на розвиток музею. Так ось, у цьому клубі вже 50 осіб. Чи багато ви знаєте таких прикладів?".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146353
 
 
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В Одесі бере реванш? Він там уже сто років назад відбувся.
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одесса-очень сюрпризный город...особенно для кацапской ваты Одеська облрада достроково звільнила Ройтбурда з поста директора Одеського художнього музею - Цензор.НЕТ 9297.вроде бы да,но таки нет
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Дмитро Корчинський
2 год ·

Майже всі радники, яких призначила собі нова міністр охорони здоров'я, є лобістами фармацевтичної мафії.
Попередня міністр - Супрун - була не дуже добрим організатором, проте, завдала кілька ударів фарм.мафії, перешкодила кільком багатомільярдним схемам розкрадання медичного бюджету Країни.
Нині всі ці схеми повернуться. Повернеться вимагання грошей в батьків онкохворих дітей в ОХМАТДИТ.

Раніше таке вимагання вдалося припинити, а вимогателів вигнати. Але серед нових радників міністра є їхні подільники.
До Супрун десятками років розкрадалося п'ятдесят-шістдесят відсотків медичного бюджету країни.
Зусиллями Супрун і волонтерів цю цифру вдалося суттєво знизити. Нині фарм.мафія захоче компенсувати свої втрати.
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Відомий художник, Олександр Ройтбурд написав відкритого листа Президенту України Петру Порошенку.
Він опублікував його на своїй Фейсбук-сторінці.
«Шановний пане Петро!
Мені дуже шкода, що Ви не виграли ці перегони. У цьому є і моя провина. Я Вас завжди критикував, але майже ніколи - публічно. Аби не нашкодити.
Ви наробили багато помилок. Але, попри це, Ви зберегли нашу країну і вивели її на єдино вірний шлях.
Дякую Вам за це. І історія вам теж без сумнівів подякує.
Пишаюся, що жив у часи вашого президентства».
Нагадаємо, вчора Ройтбурд також звернувся у подібній формі до новообраного Президента Володимира Зеленського. Він нагадав йому про Майдан, Крим, війну на Донбасі з колаборантами, а не повстанцями, цивілізаційний тупик у Росії та майбутнє України у Західному світі.
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Очень жаль. Он слишком проукраинский как для еврея так и для Одессы в целом...
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Ройтбурд имеет открытую проУраинскую позицию,он как кость в горле у рыгоанальных ватномозгих гандонов ! Так как Зеля занимает нейтральную позицию по всем этим вопросам рыги начинают поднимать свои мерзкие рыла !
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думаю еще вернется с триумфом...а пока с утроенным воодушевлением будет чехвостить кацаполюбов Одеська облрада достроково звільнила Ройтбурда з поста директора Одеського художнього музею - Цензор.НЕТ 8301.зайдите на его страничку в фб-достойный гражданин Украины.
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Ройтбурд - активний майданівець. І нині поплатився за це.
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Нафік трухлявому лайну чи зє дятлам музеї??? Одному тре місце під забудову, іншим й шаурми достатньо...
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