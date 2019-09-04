 У Мінсоцполітики хочуть створити ефективну систему зворотного зв'язку

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Політика Мінсоцу – це про людей і людяність. Саме людина, із її потребами та інтересами перебуває в центрі уваги нашого уряду. Тому одним із напрямків роботи Міністерства стане створення ефективної системи зворотного зв’язку", - зазначила міністерка.

Соколовська розповіла про те, як багатодітна сім'я із Чернігівської області звернулася до неї по допомогу через соцмережі.

"Через те, що ця сім’я не отримала вчасно допомогу за третю дитину, батьки не змогли повноцінно зібрати малюків до школи. Їй не надійшли кошти. Ми розібралися разом з депутатом-мажоритарником від "Слуги народу" та місцевою владою. Уже сьогодні районна рада прийняла рішення про перерозподіл коштів і скоро гроші надійдуть людям", - написала вона.

Також читайте: На обліку в Україні перебуває понад 1 млн 402 тис. переселенців, - Мінсоцполітики

"Саме тому першочерговим завданням нашого уряду є повна інвентаризація країни. Ми маємо зрозуміти, яка справжня ситуація в державі, і не допускати подібних історій!" - додала вона.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 29 серпня Верховна Рада України проголосувала за новий склад уряду, міністром соціальної політики в якому стала Юлія Соколовська. Відповідне рішення підтримав 281 народний депутат.