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 Політика України
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Все про:Міністерство соціальної політики (336) Юлія Соколовська (1)

 У Мінсоцполітики хочуть створити ефективну систему зворотного зв'язку

Новопризначена міністерка соціальної політики Юлія Соколовська розповіла, як до неї звертаються по допомогу через соцмережі, і назвала одним зі своїх пріоритетів на посаді побудову ефективної системи зворотного зв'язку.

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Політика Мінсоцу – це про людей і людяність. Саме людина, із її потребами та інтересами перебуває в центрі уваги нашого уряду. Тому одним із напрямків роботи Міністерства стане створення ефективної системи зворотного зв’язку", - зазначила міністерка.

Соколовська розповіла про те, як багатодітна сім'я із Чернігівської області звернулася до неї по допомогу через соцмережі.

"Через те, що ця сім’я не отримала вчасно допомогу за третю дитину, батьки не змогли повноцінно зібрати малюків до школи. Їй не надійшли кошти. Ми розібралися разом з депутатом-мажоритарником від "Слуги народу" та місцевою владою. Уже сьогодні районна рада прийняла рішення про перерозподіл коштів і скоро гроші надійдуть людям", - написала вона.

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"Саме тому першочерговим завданням нашого уряду є повна інвентаризація країни. Ми маємо зрозуміти, яка справжня ситуація в державі, і не допускати подібних історій!" - додала вона.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 29 серпня Верховна Рада України проголосувала за новий склад уряду, міністром соціальної політики в якому стала Юлія Соколовська. Відповідне рішення підтримав 281 народний депутат.

У Мінсоцполітики хочуть створити ефективну систему зворотного звязку 01У Мінсоцполітики хочуть створити ефективну систему зворотного звязку 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146352
 
 
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Землю - крестьянам, фабрики - рабочим, багатым - деньги, бедным - дети. Знаем, проходили В Минсоцполитике хотят создать эффективную систему обратной связи - Цензор.НЕТ 2695
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Що та чувіха триндить? Працювати їй потрібно, а дурью маятися
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Идет небольшая войнушка, аннексия территорий, безумное представление квартальных гопников в Раде. А еще впереди 500 законов, написанных Портновым для не очень умного населения. Ну что, хватит? Или для полноты картины пройтись по всей инвентаризационной описи?
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А Шо с пенсиями, мадам? При овоще пенсия моей мамы была почти 300 баксов, теперь 85 !!! Верните пенсионерам заработанное!!!!!!!!!
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