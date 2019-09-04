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Все про:податки (755) реформи (1648) Гончарук_Олексій (58)

 Прем'єр пообіцяв почати податкову реформу навесні 2020 року

Новий уряд почне проведення податкової реформи навесні 2020 року. А оновлена ​​податкова система набуде чинності вже з 1 січня 2021 року.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук, пишуть Українські новини із посиланням на finance.ua.

"Ми плануємо глибоку реформу податкової системи навесні наступного року, тому що не можна змінювати податкову систему в другому півріччі", - повідомив новопризначений прем'єр-міністр.

"Цей рік ми присвятимо тому, щоб відремонтувати адміністрування, щоб бізнес витрачав менше часу і грошей на те, щоб рахувати", - додав він.

Восени 2019 року уряд планує займатися наведенням порядку з адмініструванням податків.

Гончарук додав, що Державна податкова служба має стати максимально ефективною. За словами прем'єра, зараз податкова система працює не на користь добросовісних платників податків.

Гончарук уточнив, що під час створення нової моделі податкової системи уряд буде виходити з того, що спрощеною має бути вся країна. "Оподаткування має бути таким простим, щоб воно не було обтяжливим ні для кого", - підсумував прем'єр-міністр.

Державна податкова служба офіційно почала працювати в Україні 28 серпня 2019 року. Вона замінила собою Державну фіскальну службу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146349
 
 
 Топ коментарі
 
Беня ждет..поторопитесь...электроэнергия по 57 копеек это мало...нужно еще и налогов ноль...
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Хорошо говорить, когда у тебя дофига нефти и газа, при этом мало людей в стране)
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Премьер пообещал начать налоговую реформу весной 2020 года - Цензор.НЕТ 7106 конечно, это же ничего, что только
... 2 декабря 1971 года шесть из семи эмиратов Договорного Омана объявили о создании федерации под названием Объединённые Арабские Эмираты. Седьмой эмират, Рас-эль-Хайма, присоединился к ней в 1972 году
это же ничего, что ...
Благодаря доходам от нефти и умелому вложению средств в развитие промышленности, сельского хозяйства, образованию многочисленных свободных экономических зон Эмираты в самые короткие сроки смогли достигнуть относительного экономического благополучия. Получили значительное развитие сфера туризма и финансов.

Даже если бы в Украине было нефти в 10 раз больше, чем в ОАЭ, а цена нефти была так же в 10 раз выше, то это вряд ли бы сказалось на уровне жизни пересічного українця.
На России с нефтью все в порядке, НО ... .
Так може дело все таки не в количестве нефти?
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Кухарка Зе варит политические помои для всей Украины,расхлёбывать придется всем
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Хорошо говорить, когда у тебя дофига нефти и газа, при этом мало людей в стране)
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Премьер пообещал начать налоговую реформу весной 2020 года - Цензор.НЕТ 7106 конечно, это же ничего, что только
... 2 декабря 1971 года шесть из семи эмиратов Договорного Омана объявили о создании федерации под названием Объединённые Арабские Эмираты. Седьмой эмират, Рас-эль-Хайма, присоединился к ней в 1972 году
это же ничего, что ...
Благодаря доходам от нефти и умелому вложению средств в развитие промышленности, сельского хозяйства, образованию многочисленных свободных экономических зон Эмираты в самые короткие сроки смогли достигнуть относительного экономического благополучия. Получили значительное развитие сфера туризма и финансов.

Даже если бы в Украине было нефти в 10 раз больше, чем в ОАЭ, а цена нефти была так же в 10 раз выше, то это вряд ли бы сказалось на уровне жизни пересічного українця.
На России с нефтью все в порядке, НО ... .
Так може дело все таки не в количестве нефти?
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Беня ждет..поторопитесь...электроэнергия по 57 копеек это мало...нужно еще и налогов ноль...
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А я верю в премьера, как верит 73% избирателей, нормальных избирателей.
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Экономике плевать на Ваши верования в премьера!
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А я уже не верю никому. Через пол года я проведу ревизию своих карманов и своего холодильника , посмотрю на дороги , по которым я езжу , посмотрю на пенсии своей мамы и тёщи. И тогда сделаю выводы. На этих выборах я ни за кого не голосовал . И сейчас убеждаюсь , что правильно сделал.
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Так на, что ты надеешься, тебе лично никаких изменений в лучшую сторону не будет. В некоторых странах за неявку на избирательный участок штрафуют и довольно ощутимо кстати.
В Украине тоже надо бы ввести штрафы против вот таких равнодушных.
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Ну этот вопрос уже давно назрел. Посмотрим что по факту выйдет.
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З реформ у реформи. ****,як вже заїбали ці реформатори за останні 30 років. Особливо цікаво буде подивитись як впроваджувати ті реформи почнуть справжні проффесіонали-випускники Вищої Трускавецької партійної школи
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