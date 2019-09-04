 Прем'єр пообіцяв почати податкову реформу навесні 2020 року

Про це повідомив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук, пишуть Українські новини із посиланням на finance.ua.

"Ми плануємо глибоку реформу податкової системи навесні наступного року, тому що не можна змінювати податкову систему в другому півріччі", - повідомив новопризначений прем'єр-міністр.

"Цей рік ми присвятимо тому, щоб відремонтувати адміністрування, щоб бізнес витрачав менше часу і грошей на те, щоб рахувати", - додав він.

Восени 2019 року уряд планує займатися наведенням порядку з адмініструванням податків.

Гончарук додав, що Державна податкова служба має стати максимально ефективною. За словами прем'єра, зараз податкова система працює не на користь добросовісних платників податків.

Гончарук уточнив, що під час створення нової моделі податкової системи уряд буде виходити з того, що спрощеною має бути вся країна. "Оподаткування має бути таким простим, щоб воно не було обтяжливим ні для кого", - підсумував прем'єр-міністр.

Державна податкова служба офіційно почала працювати в Україні 28 серпня 2019 року. Вона замінила собою Державну фіскальну службу.