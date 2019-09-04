 Економіка України має зростати майже на 7% на рік, щоб реалізувати плани уряду, - Маркарова

Про це на своїй сторінці у мережі Facebook повідомляє міністр фінансів України Оксана Маркарова, інформує Цензор.НЕТ.
"7% щороку справді є величезним challenge від прем'єра Олексія Гончарука, який потребуватиме великої командної роботи без зупинок, але який видається хоч і непростим, але реалістичним з огляду на меню економічних та антикорупційних реформ, які сьогодні на порядку денному парламенту, президента, уряду та всієї розширеної команди як політиків, так і технократів", - йдеться в повідомленні.
Зазначимо, очікується приріст реального ВВП на душу населення в 2020 році в порівнянні з 2019 роком щонайменше на 6,961%.
Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що українська економіка має зрости на 40% протягом 5 років.
- Вано, скоко будєт дважди два?
- пят
- садісь, два! Серго, скоко будєт дважди два?
- три
- садісь, два! Міхо, скоко будєт дважди два?
- двеннадцат!
- ну-у-у, нет. Где-то так сем-восем, но не двеннадцат
По другому осуществить планы правительства не получится...
Фантасты блин...
Правительство должно обеспечить рост ВВП на 6,96% в год, чтобы выполнить план по увеличению экономики Украины на 40%.Источник: https://censor.net.ua/n3146348
Корінь 5-ої степені із 1,4. Це знаходження відсотку, який потрібен для того, щоб через 5 років досягнути 1,4 (+ 40%) від початкового рівня економіки. А мінус "1" - це віднімання початкового рівня економіки для знаходження річного зростання.
Якщо у вас якісь фізичні обмеження заважають вивченню відсотків, то пропоную на калькуляторі порахувати вираз "1+40%" , і перевірити мій перший коментар, де розшифровано математичну суть виразу.
Що за діти окупували "Цензор"?)
Такими задачками можна зебілами мозок зламати. Очевидно же що 40% це відсотки від цілого числа, в якому випадку виступає одиниця
- Це песдякула, сер...
Коммунизм- пыздыр
Максимардыш
Пыж!
- Роза Мусєйєвна, скоко вам лєт?
- Ну, када я вишла замуж мнє біло 20, а Сьомє 40, тоість я в 2 раза йєго моложе. Січас йєму 70, значіт мнє 35...
указ : Экономика расти раз-два!
2) в Україні ЗАЙВІ 100тис вчителів+100тис службовців в радах-комісіях+.. 30тис "лікарів" а це десь18млрд бюджетних грошей... і ще ті працевлаштовані "зайві" можуть не жерти бюджет а додати в нього 7-млрд.. як будуть ПРАЦЮВАТИ в інших місцях
3) А те що через кордон ТОРБАМИ по 50кг переносять контрабанди на ДЕСЯТКИ мільярдів грн... це окрема пісня
4) Та й на фопів люди з-за кордону дивляться як на пляски дикунів...
так що Є ЧИМ ЗАЙНЯТИСЯ і ті 7% -реальніюю