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 Політика України, Економіка
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Все про:ВВП (71) економіка (291) Маркарова (47)

 Економіка України має зростати майже на 7% на рік, щоб реалізувати плани уряду, - Маркарова

Уряд має забезпечити зростання ВВП на 6,96% на рік, щоб виконати план зі збільшення економіки України на 40%.

Про це на своїй сторінці у мережі Facebook повідомляє міністр фінансів України Оксана Маркарова, інформує Цензор.НЕТ.

"7% щороку справді є величезним challenge від прем'єра Олексія Гончарука, який потребуватиме великої командної роботи без зупинок, але який видається хоч і непростим, але реалістичним з огляду на меню економічних та антикорупційних реформ, які сьогодні на порядку денному парламенту, президента, уряду та всієї розширеної команди як політиків, так і технократів", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, очікується приріст реального ВВП на душу населення в 2020 році в порівнянні з 2019 роком щонайменше на 6,961%.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що українська економіка має зрости на 40% протягом 5 років.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Економічне зростання на 40% - це не цифра взята зі стелі, все ґрунтується на розрахунках, - Гончарук

Економіка України має зростати майже на 7% на рік, щоб реалізувати плани уряду, - Маркарова 01
Економіка України має зростати майже на 7% на рік, щоб реалізувати плани уряду, - Маркарова 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146348
 
 
 Топ коментарі
 
нужно вводить продразверстку и коллективизацию...., по другому ни как....
По другому осуществить планы правительства не получится...
Фантасты блин...

Правительство должно обеспечить рост ВВП на 6,96% в год, чтобы выполнить план по увеличению экономики Украины на 40%.Источник: https://censor.net.ua/n3146348
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Если продразверстку по офшорам, то и сэм-восэм прОцентов можно вытянуть, но ктож пойдет на такое? Зеля себя раскулькуливать не будет, а до остальных ручки не доросли, все ушло на распальцовку.
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Плана правительства еще в глаза никто не видел...а экономика уже должна...😀
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Знаю рецепт, чтобы официальная экономика выросла сразу на 100% в год. Но это в ущерб теневой.
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Сами же будете против детенизации, как узнаете сколько % вам останется от зарплаты.
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Сало-монє ця детенізація як-вила-в-дупу. Економіка України має зростати майже на 7% на рік, щоб реалізувати плани уряду, - Маркарова - Цензор.НЕТ 850
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так напишіть на почті 7-8 прОцентов
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***
- Вано, скоко будєт дважди два?
- пят
- садісь, два! Серго, скоко будєт дважди два?
- три
- садісь, два! Міхо, скоко будєт дважди два?
- двеннадцат!
- ну-у-у, нет. Где-то так сем-восем, но не двеннадцат
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нужно вводить продразверстку и коллективизацию...., по другому ни как....
По другому осуществить планы правительства не получится...
Фантасты блин...

Правительство должно обеспечить рост ВВП на 6,96% в год, чтобы выполнить план по увеличению экономики Украины на 40%.Источник: https://censor.net.ua/n3146348
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Если продразверстку по офшорам, то и сэм-восэм прОцентов можно вытянуть, но ктож пойдет на такое? Зеля себя раскулькуливать не будет, а до остальных ручки не доросли, все ушло на распальцовку.
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маркарова - индикатор...когда станет понятно, что уйдет, значит всё пропало(((
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Ну, вообще-то, экономика никогда и никому ничего не должна
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а шо то за хвормула така: корінь п'ятої степені із 41 та ше майнес ван буде аж пачті сем-восем?
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і ось такі іканамісти ґирують працессамі!!!
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Та це у вас двійка)
Корінь 5-ої степені із 1,4. Це знаходження відсотку, який потрібен для того, щоб через 5 років досягнути 1,4 (+ 40%) від початкового рівня економіки. А мінус "1" - це віднімання початкового рівня економіки для знаходження річного зростання.
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Цифри сходяться. тільки що перевірив на калькуляторі.
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Легше правда перенести 1 вправо і до 5 степені підняти щоб побачити що буде 1.4.
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Вірно, але це ж зворотня дія від відомого відсотку. А щоб знайти відсоток, то таки коренем треба скористатись)
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панятно - до штук додаємо метри чи кілограми, беремо корінь, а потім ше віднімайємо час
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Чого це ви в мене питаєте? Я знаю, скільки буде, і вже розписав суть цієї математики. Питайте у gob-а)
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Тобто вас не насторожила формула? Економіка України має зростати майже на 7% на рік, щоб реалізувати плани уряду, - Маркарова - Цензор.НЕТ 2498
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Ви школу закінчили? Повторіть, будь ласка, що таке відсотки і як вони вираховуються)
Якщо у вас якісь фізичні обмеження заважають вивченню відсотків, то пропоную на калькуляторі порахувати вираз "1+40%" , і перевірити мій перший коментар, де розшифровано математичну суть виразу.
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мій нік-нейм qob - якось ретельніше тра', а не сем-восем
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А візьміть тепер приведіть до родового відмінку свій нік-нейм)
Що за діти окупували "Цензор"?)
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Ви не можете знати, бо правильно або (1+40)% або 1%+40% або 1+0,4. Цю формулу написав дибіл. Крачка. Економіка України має зростати майже на 7% на рік, щоб реалізувати плани уряду, - Маркарова - Цензор.НЕТ 9378
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я так поняв, шо це хворма запису для бухгалтєрського калькулятора
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1+40% = 1.4

Такими задачками можна зебілами мозок зламати. Очевидно же що 40% це відсотки від цілого числа, в якому випадку виступає одиниця
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так зразу кинулось у вічі, шо метри з кілограмами плюсують
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Ви просто не володієте елементарною зе-математикою. В ній можна все! Економіка України має зростати майже на 7% на рік, щоб реалізувати плани уряду, - Маркарова - Цензор.НЕТ 2705
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Плана правительства еще в глаза никто не видел...а экономика уже должна...😀
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-Берімор хто це вночі виє на болотах??
- Це песдякула, сер...
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Если зелеботу отрубить голову, она еще 10 минут будет кукарекать про барыгу и мародера.
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И НА 15%, ЧТОБ ОСУЩЕСТВИЛИСЬ ПЛАНЫ НАРОДА.
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а шо? вайну пабєділі, янтарь укротілі, рєкі развєрнулі, гори сравнялі, корупцію возглавілі
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Планы партии - планы народа!

Коммунизм- пыздыр
Максимардыш
Пыж!
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Для цього має бути команда спеців і щоб всі чітко виконували свою функцію і йшли до одної мети!!! Нажаль всі роки у нас були госпІдарі а не госпОдарі... І саме головне це освіта та культура!!! Хоча нажаль у вік інтернету небажання багатьох бути просто стадом виганяє в депресію... Києві - мекка алкобидла і ватників і справжні українці тут як ковток свіжого повітря...
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"Самая главная трудность в том, что бы зе-бильчики успели забыть эти обещалки хотя бы за год" - сказало правительство.

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Ещё недели не прошло как назначили правительство, а экономика уже им задолжала....
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Кто там в Украине главный по статистике? Поменяют на "слугу" - и экономика сразу же начнёт расти.
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***
- Роза Мусєйєвна, скоко вам лєт?

- Ну, када я вишла замуж мнє біло 20, а Сьомє 40, тоість я в 2 раза йєго моложе. Січас йєму 70, значіт мнє 35...
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як ти влучно охарактеризував принципи статистики мішпухі шмарклі..
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планы правительства рост прямо противоречат обещаниям правительства о снижении коммуналки, повышения пенсий и прочиих
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3 и 7 - сакральные цифры бессознательного ) так шо большого скачка не будет. сначала 3-4, а уж потом сэм-восэм, гдэ-то так.
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7%? Да не проблема! Сейчас Зеленский подпишет
указ : Экономика расти раз-два!
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1)ЩОРІЧНО в Україні ДЕСЯТКИмільярди гривень по-чорному попадають в кишені власників транспортних компаній. Лише ВПРОВАДЖЕННЯ безготівкової оплати на міському та приміському транспорті дасть+1% щорічно
2) в Україні ЗАЙВІ 100тис вчителів+100тис службовців в радах-комісіях+.. 30тис "лікарів" а це десь18млрд бюджетних грошей... і ще ті працевлаштовані "зайві" можуть не жерти бюджет а додати в нього 7-млрд.. як будуть ПРАЦЮВАТИ в інших місцях

3) А те що через кордон ТОРБАМИ по 50кг переносять контрабанди на ДЕСЯТКИ мільярдів грн... це окрема пісня
4) Та й на фопів люди з-за кордону дивляться як на пляски дикунів...

так що Є ЧИМ ЗАЙНЯТИСЯ і ті 7% -реальніюю
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