 Рябошапка звільнив прокурорів чотирьох областей

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ГПУ.

Генпрокурор підписав накази про звільнення 3 вересня.

У ГПУ нагадали, що на зустрічі з представниками громадськості Черкаської області під час робочої поїздки президента України Володимира Зеленського деякі учасники зустрічі скаржилися на роботу прокурора області. Крім того, в Житомирській області глава держави зауважив неналежну роботу органів прокуратури регіону, зокрема в питаннях протидії нелегальному видобутку бурштину.

Згідно з інформацією на сайтах обласних прокуратур, Одеську прокуратуру очолює Олег Жученко, Вінницьку - В'ячеслав Соколовий, Житомирську - Любомир Війтович, Черкаську - Сергій Овчаренко.

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