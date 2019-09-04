 Рябошапка звільнив прокурорів чотирьох областей

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ГПУ.
Генпрокурор підписав накази про звільнення 3 вересня.
У ГПУ нагадали, що на зустрічі з представниками громадськості Черкаської області під час робочої поїздки президента України Володимира Зеленського деякі учасники зустрічі скаржилися на роботу прокурора області. Крім того, в Житомирській області глава держави зауважив неналежну роботу органів прокуратури регіону, зокрема в питаннях протидії нелегальному видобутку бурштину.
Згідно з інформацією на сайтах обласних прокуратур, Одеську прокуратуру очолює Олег Жученко, Вінницьку - В'ячеслав Соколовий, Житомирську - Любомир Війтович, Черкаську - Сергій Овчаренко.
1. Рябошапка уволил прокуроров четырех областей
"уволил" - СОВЕШЁННОЕ действие, млять!
2. , Одесскую прокуратуру возглавляет Олег Жученко, Винницкую - Вячеслав Соколовый, Житомирскую - Любомир Вийтович, Черкасскую - Сергей Овчаренко
"возглавляет" - НАСТОЯЩЕЕ время, млять!
А так звільнив і забув.
Це не говорячи про те, що руки керівника будуть чисті, на відміну від Зама, який і робив усе лайно, за вказівкою. З якої радості йому на себе покази давати, та й ще коли у вас на нього нічого не має?
некоректний термін. Що ви маєте під ним на увазі? Поясніть, і я поясню вам що реально можливо, що ні і які будуть наслідки.
Не всех поголовно, а руководителя областной прокуратуры!
Головне вчинки, Юла був лайном, ким буде цей, час покаже.