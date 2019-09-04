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Все про:ГПУ (3195) прокуратура (1853) прокурор (357) Рябошапка Руслан (84)

 Рябошапка звільнив прокурорів чотирьох областей

Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка звільнив прокурорів чотирьох областей - Вінницької, Житомирської, Одеської та Черкаської.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ГПУ.

Генпрокурор підписав накази про звільнення 3 вересня.

У ГПУ нагадали, що на зустрічі з представниками громадськості Черкаської області під час робочої поїздки президента України Володимира Зеленського деякі учасники зустрічі скаржилися на роботу прокурора області. Крім того, в Житомирській області глава держави зауважив неналежну роботу органів прокуратури регіону, зокрема в питаннях протидії нелегальному видобутку бурштину.

Згідно з інформацією на сайтах обласних прокуратур, Одеську прокуратуру очолює Олег Жученко, Вінницьку - В'ячеслав Соколовий, Житомирську - Любомир Війтович, Черкаську - Сергій Овчаренко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Хотів би, щоб до Нового року прокуратура стала зразком для всіх правоохоронних органів, - Рябошапка

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146347
 
 
 Топ коментарі
 
Их всех нужно уволить, а может и посадить, там один криминал в погонах. Причём чем меньше областной центр тем плотней связь с криминалом.
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******** а как же лысый? Ему в областя низя,ток Киев.
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уволил нах? или на пенсию с выплатой мешка денег разных компенсаций?
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Пенсіонера ти "нах..." без виплат не звільниш. З посади скоріше за усе зняв...
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Слова имеют смысл, млять!
1. Рябошапка уволил прокуроров четырех областей
"уволил" - СОВЕШЁННОЕ действие, млять!
2. , Одесскую прокуратуру возглавляет Олег Жученко, Винницкую - Вячеслав Соколовый, Житомирскую - Любомир Вийтович, Черкасскую - Сергей Овчаренко
"возглавляет" - НАСТОЯЩЕЕ время, млять!
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Их всех нужно уволить, а может и посадить, там один криминал в погонах. Причём чем меньше областной центр тем плотней связь с криминалом.
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для того щоби саджати потрібні докази, а це довго. важко і безперспективно...
А так звільнив і забув.
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Не уверен. Замы и сослуживцы обычно в курсе всего. Предложить самым порядочным иммунитет взамен на показания расскажут всё очень быстро. Просто этого никто не делал.
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пля... які ви наївні. Відразу видно людину яка ніколи не мала справи із кримінальним процесом. Що ви їм запропонуєте? Вони навіть розмовляти із вами не будуть. Поверніться на землю. Єдиний випадок коли Зам дасть покази проти керівника, це коли Зам ще більший покидьок і бажає того посунути...
Це не говорячи про те, що руки керівника будуть чисті, на відміну від Зама, який і робив усе лайно, за вказівкою. З якої радості йому на себе покази давати, та й ще коли у вас на нього нічого не має?
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О-о, а писали что генпрокурор не имеет право увольнять .
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В каждой (!!!) области прокуратура крышует нелегальный бизнес, начиная от казино и заканчивая заправками, так почему не уволить сразу ВСЕХ?
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ВСЕХ?

некоректний термін. Що ви маєте під ним на увазі? Поясніть, і я поясню вам що реально можливо, що ні і які будуть наслідки.
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Всех ОБЛАСТНЫХ прокуроров!
Не всех поголовно, а руководителя областной прокуратуры!
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Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка в 1998 году окончил Международный Соломонов университет.
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Так, це повний звіздець... Мега університет у ієрархії юр.вузів...
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И? В отличие от предыдушего неуча, этот хоть имеет несколько высших образований...
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дипломований гад....
Головне вчинки, Юла був лайном, ким буде цей, час покаже.
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И что?Законы постоянно меняются и видоизменяются и твой УЧ,без практики,тоже самое что и предидущий НЕУЧ!!!!
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