 Сьогодні вранці ворог ударив з артилерії по позиціях ОС у районі Майорська, - СЦКК

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС із посиланням на дані СЦКК.
Так, 3 вересня, в період з 18:57 до 19:55 противник вкотре вів вогонь з напряму населеного пункту Ужівка з мінометів калібру 120 мм (6 мін) по району населеного пункту Водяне.
Вранці, 4 вересня, з метою завдання максимального ураження особовому складу Об'єднаних сил противник здійснив обстріл позицій ОС в районі населеного пункту Майорськ, застосувавши міномети 82-го калібру (10 мін) та міномети 120-го калібру (1 міна).
"Вищевказані факті вкотре свідчать про небажання найманців та збройних формувань Російської Федерації дотримуватися режиму припинення вогню та свідоме невиконання Мінських домовленостей", - сказано в повідомленні.
это ж не считается нарушением перемирия? да?
и адекватного ответа (т.е артиллерией... та хоть чем!) они так и не дождались... так?
Тобто Командування Першим і Другим Корпусами Російської Федерації не контролюється Головнокомандуючим ВС РФ? Чи путіну це невідомо? Може йому подзвонити?
Подзвоніть хто-небудь в Київ, повідомьте про новини, бо вони там зареформувалися, а в країні шостий рік - війна.