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Все про:обстріл (5479) СЦКК (462) операція Об'єднаних сил (1540) Майорськ (19)

 Сьогодні вранці ворог ударив з артилерії по позиціях ОС у районі Майорська, - СЦКК

Збройні формування Російської Федерації та їхні найманці раз у раз порушують режим припинення вогню з озброєння, що заборонене Мінськими домовленостями.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС із посиланням на дані СЦКК.

Так, 3 вересня, в період з 18:57 до 19:55 противник вкотре вів вогонь з напряму населеного пункту Ужівка з мінометів калібру 120 мм (6 мін) по району населеного пункту Водяне.

Вранці, 4 вересня, з метою завдання максимального ураження особовому складу Об'єднаних сил противник здійснив обстріл позицій ОС в районі населеного пункту Майорськ, застосувавши міномети 82-го калібру (10 мін) та міномети 120-го калібру (1 міна).

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"Вищевказані факті вкотре свідчать про небажання найманців та збройних формувань Російської Федерації дотримуватися режиму припинення вогню та свідоме невиконання Мінських домовленостей", - сказано в повідомленні.

Сьогодні вранці ворог ударив з артилерії по позиціях ОС у районі Майорська, - СЦКК 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146345
 
 
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Ворог вдарив лише тому, що наші не діяли на упередження.
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Як завше в повідомленні я не бачу тексту що була дана адекватна відповідь...
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тссс...
это ж не считается нарушением перемирия? да?
и адекватного ответа (т.е артиллерией... та хоть чем!) они так и не дождались... так?
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терпеть и страдать как завещал стэпан андрийович Сегодня утром враг ударил из артиллерии по позициям ОС в районе Майорска, - СЦКК - Цензор.НЕТ 5217
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"Вышеуказанные факты еще раз свидетельствует о нежелании наемников и вооруженных формирований Российской Федерации соблюдать режим прекращения огня и сознательном невыполнении Минских договоренностей", - сказано в сообщении Источник: https://censor.net.ua/n31463

Тобто Командування Першим і Другим Корпусами Російської Федерації не контролюється Головнокомандуючим ВС РФ? Чи путіну це невідомо? Може йому подзвонити?
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Говнокомандующій Вофка Сцикун, досить тобі наживатися на війні і на крові наших воїнів
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кожного дня бачимо ознаки сталого припинення вогню.
Подзвоніть хто-небудь в Київ, повідомьте про новини, бо вони там зареформувалися, а в країні шостий рік - війна.
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Таки ворог все ще "порушує РЕЖИМ ПРИПИНЕННЯ ВОГНЮ???!!" Таки рухаємося до "стійкого перемир'я" за Данилюком? Зелені думають, якщо військові дії і обстріли з артилерійських систем назвати "стійким перемир'ям", то ********** падатимуть, не долітаючи до українських позицій? Те, що жертв менше, ніж було скажімо два місяці тому - не тенденція, а щасливий збіг. Таке щастя довго не триватиме. Тому потрібно розплющувати очі і називати речі своїми іменами - "перемир'я" - військовими діями низької інтенсивності, росія- військовий супротивник, бойові дії на Донбасі - збройна агресія Росії проти України.
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