EN|RU|UK
Теми дня: Нова Рада Українські заручники в РФ Агресія Росії проти України Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо
 Політика України
  2503  73
Матеріали за темою:
Все про:ВР (5583) КС (368) недоторканність (454) Разумков Дмитро (177)

 "Це був найшвидший шлях", - Разумков пояснив, чому ВР ухвалила законопроєкт про недоторканність авторства Порошенка

Верховна Рада України ухвалила закон про зняття недоторканності. Його автором у 2017 році виступив п'ятий президент України Петро Порошенко. Саме цей законопроєкт було ухвалено 3 вересня.

Про це на брифінгу заявив спікер Ради Дмитро Разумков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на zn.ua.

"Це був найшвидший шлях зробити так, щоб народні депутати стали такими ж, як і всі інші громадяни країни. Ми могли піти іншим шляхом, але на це знадобився б рік, а може, й більше. Ми вважаємо, що тут не стільки важливо, хто є творцем закону і хто написав, а принципово, хто його ухвалив", - сказав Разумков.

Однак і підготовка закону, його формулювання і виваженість теж мають значення. Свого часу законопроєкт, запропонований Порошенком, пройшов усі стадії, передбачені під час підготовки, включно з оцінкою Конституційного суду, що дало можливість проголосувати оперативно.

Також читайте: Зміни до Конституції можуть дати початок невиправданій концентрації влади в руках президента, - Transparency International Ukraine

Водночас КСУ висловив свої зауваження щодо можливого втручання в діяльність депутатів після скасування імунітету.

"Ухвалюючи рішення про скасування депутатської недоторканності, необхідно враховувати стан політичної і правової системи України - її здатність у разі повної відсутності інституту депутатської недоторканності забезпечити безперешкодне та ефективне здійснення народними депутатами України своїх повноважень, функціонування парламенту, а також реалізацію конституційного принципу поділу державної влади", - зауважив суд.

Суть прийнятого документа зводиться до вилучення зі статті 80 Конституції двох частин, у яких ідеться про гарантії депутатської недоторканності і неможливість затримати, заарештувати і притягнути нардепів до кримінальної відповідальності без згоди Верховної Ради.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Законопроєкт про скасування депутатської недоторканності направлено на підпис Зеленському

"Внести зміни до статті 80 Конституції України, виклавши її в такій редакції: стаття 80. Народні депутати України не несуть юридичної відповідальності за результати голосування або висловлювання у парламенті та його органах, за винятком відповідальності за образу чи наклеп", - йдеться в тексті документа.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146344
 
 
 Топ коментарі
 
а еще будет эпично когда автора закона посадят по его же закону )) прямо как про бронзового быка )
 показати весь коментар
 
Потому что Порошенко развели как школьника и заставили голосовать за его же закон, иначе был бы грандиозный зашквар.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
коментар відмічено як спам  
 
Немає значення авторство.
Головне щоб скоріше почали саджати баригу і підбарижників.
 показати весь коментар
 
 
Слугі народу з кожним днем пробивають чергове під'яр'я "Это был самый быстрый путь", - Разумков объяснил, почему ВР приняла законопроект о неприкосновенности авторства Порошенко - Цензор.НЕТ 2590
 показати весь коментар
 
 
особливо слугі нароту расійскаго.
зараз саме цей випадок.
 показати весь коментар
 
Петя премию выдал, что ты ссышь тут вместе с петикантропами после принятия закона, которого ждали пять лет
 показати весь коментар
 
 
Маю підозру, що це зроблено для того, що коли почнуться репресії проти неугодних депутатів, теперішня влада буде кивати на Порошенка - мовляв це за його проектом ми даємо. Єзуїтськи хитра "шютка".
 показати весь коментар
 
 
навіть найкращий закон можна використати злочинним способом.
якщо почнуться репресії, то винними будуть ті, хто їх проводитиме.
 показати весь коментар
 
ну, а те, кто привел к власти проводящих, типа не при чем
 показати весь коментар
 
 
теперь депутата можна пистить на законных основаниях
 показати весь коментар
 
 
Во время действа неприкосновенности, Шуфрич всегда был исключением.
 показати весь коментар
 
 
Ксения у вас что-то не так,то ли с психикой,то ли с логикой и на фобии обратите внимание.Без обид.
 показати весь коментар
 
Вообще-то нет. Доллар падает, местные власти засуетились, дороги делают. ПЕС лает, караван идёт.
 показати весь коментар
 
доллар падает, а почему цены растут на всьо? подумай, если есть чем
 показати весь коментар
 
 
а їм 1+1 не повідомило, вони і не помітили.
виявилось, що підвищення цін на 20% для зубожілого українця річ непомітна ))
 показати весь коментар
 
 
ты думаешь, что если доллар падает, то это здорово? Глупый, это наоборот ПЛОХО. Если в гугле не забанен, посмотри почему.
 показати весь коментар
 
 
ты глупый? Как можно сажать, если на время "преступления" не было закона? Это все равно, что сейчас примут закон, что нельзя срать в штаны и тебя привлекут за то, что ты в три года навалял кучу себе в памперс. "Це був найшвидший шлях", - Разумков пояснив, чому ВР ухвалила законопроєкт про недоторканність авторства Порошенка - Цензор.НЕТ 8859
 показати весь коментар
 
"Глупий" у дзеркалі. "Це був найшвидший шлях", - Разумков пояснив, чому ВР ухвалила законопроєкт про недоторканність авторства Порошенка - Цензор.НЕТ 7885
Закон про зняття депутатської недоторканності. Просто їх нині не можуть притягнути до відповідальності - вони недоторканні. А коли вступить в дію закон - зможуть. Арештують прям в сесійній залі, наприклад - і все.
 показати весь коментар
 
Этот "закон" - фуфло полное и полная профанация для таких, как ты и депутатов с голой ж, которые не смогут порешать. Имеющий бабло всегда победит.
Арестуют... прямо в сессионном зале...
Ну, и?
И без этого "закона" пару десятков депутатов лишили неприкосновенности и завели уголовные дела...
А результат? Не подскажешь, не?
Я тебе скажу - села одна Надя... и фсё
Надо же быть таким наивным. "Це був найшвидший шлях", - Разумков пояснив, чому ВР ухвалила законопроєкт про недоторканність авторства Порошенка - Цензор.НЕТ 5736
 показати весь коментар
 
картинки з фільмів країни-окупанта? ще б зробив картинку з гітлерівського фільма
 показати весь коментар
 
 
Пеца из трусов выпрыгивает, чтоб показать, как он нужен стране. А то вдруг забудут
 показати весь коментар
 
 
а еще будет эпично когда автора закона посадят по его же закону )) прямо как про бронзового быка )
 показати весь коментар
 
 
Після ратифікації Римського статуту список його злочинів значно побільшає. "Це був найшвидший шлях", - Разумков пояснив, чому ВР ухвалила законопроєкт про недоторканність авторства Порошенка - Цензор.НЕТ 9559
 показати весь коментар
 
 
Потому что Порошенко развели как школьника и заставили голосовать за его же закон, иначе был бы грандиозный зашквар.
 показати весь коментар
 
 
Отже хороший закон.
Питання лише в тому хто і як ним скористається.
 показати весь коментар
 
трохи вже набридло бити ногами лежачих зебілів, але все ж спитаю - який злочин вчинив Порошенко?
 показати весь коментар
 
 
Суду поки що не було, а від допитів, які дозволять якнайшвидше розслідувати справи і передати їх до суду для винесення рішення, Порошенко ухиляється. Схоже, за такою аналогією і логікою порохоботи незабаром ще й почнуть верещати: "Який злочин вчинив пукін?!"
 показати весь коментар
 
 
тобто ти прирівняв Петю і фуйла.
Ототожнив взагалі різні фігури.
Маніпулятор...
 показати весь коментар
 
"Украинский народ воюет на два фронта - с коррупцией и старыми институтами внутри страны и с внешней агрессией и дестабилизацией со стороны России." - об этом сказала представитель Соединенных Штатов при ООН Саманта Пауэр во время выступления в Киеве на Майдане.
 показати весь коментар
 
і в обох випадках воює цілком успішно - принаймні до 21 квітня
 показати весь коментар
 
 
Народ - так, воює самовіддано і жертовно. Але керманичів країни і армії це не стосується. І вибори це дуже добре продемонстрували.
 показати весь коментар
 
чому ви відділяєте керманичів від народу? це одне й те саме, всі керманичі це і є народ, вони ж до нас не з Марса прилетіли.
 показати весь коментар
 
але ж ви очікуєте ув'язнення людини, але навіть не можете пояснити за який злочин. навіщо вам рішення суду, результати допитів, якщо ви вже зараз говорите про необхідність ув'язнення? значить, напевне, ви вже знаєте про якийсь конкретний злочин? тоді в чому проблема сказати який? якщо ми всі вимагали ув'язнення Зайцевої ще до вироку суду, ми прекрасно розуміли за що - за порушення правил керування т/з, що потягло загибель кількох осіб. ***** ми вимагаємо осудити в Гаазькому трибуналі за розв'язування агресивної війни, за анексію Криму, за збитий Боїнг, за захоплення суден і моряків. В якому злочині ви звинувачуєте Порошенка?
 показати весь коментар
 
 
Навіщо постійно верещати "Який злочин вчинив Порошенко?", якщо можна в кількох джерелах дізнатися - на яких підставах відкриті кримінальні провадження, фігурантом в яких (поки що в статусі свідка, але з великою ймовірністю перекваліфікації в інший) є Порошенко?
Вчіть матчастину.
 показати весь коментар
 
що за маячню ви пишете? чому я повинен шукати якісь фейкові портновські кримінальні провадження, в яких Порошенко ще й є СВІДКОМ? ви пишете про необхідність посадити людину в тюрму, за злочин, але не можете сказати за який, відсилаєте до пошуків якихось справ, в яких він щоправда поки що є свідком, але можливо, з великою ймовірністю, одна баба сказала, що буде ІНШИЙ статус)
 показати весь коментар
 
"Це був найшвидший шлях", - Разумков пояснив, чому ВР ухвалила законопроєкт про недоторканність авторства Порошенка - Цензор.НЕТ 6188

Від Порошка - значить "хороший"? Скоріше навпаки.
Бо законопроекти Порошка про Незаконне збагачення, Судову реформу, Конституційний суд та ін - це суцільний треш та "розвод лохів".
 показати весь коментар
 
А що, поганий ?
Зелені ж за нього голосували.
 показати весь коментар
 
Я до того, що від Порошка - не значить "хороший". Можливо, даний конкретний законопроект був прийнятним, а якщо б почали розробляти якійсь краще - то його було б важче прийняти.
Тут головна фішка була у тому, щоб набрати необхідну кількість голосів. За саме цей законопроект була вимушена голосувати та же ПЕС, бо це законопроект їх лідера + він вже давно написаний і поданий до Ради, тому можна прийняти не затягуючи + нардепи від СН поки що контрольовані, поки що не забуріли.
 показати весь коментар
 
Это был великолепный тактический ход, который не дал возможности ПЕСу хоть как-то аргументировать свой отказ голосовать (чем они бы обязательно воспользовались) за отмену неприкосновенности.
 показати весь коментар
 
 
тобто - закон від барігі був поганий- став харошийю Так, зєбобіку?
 показати весь коментар
 
 
Отличный закон, сам увидишь. Спасибо Пете почти довёл все , мог бы и принять))))) но не было у него бедненького Коалиции
 показати весь коментар
 
Класс!!! Это называется, подоср@ть себя, а подоср@ть избирателей, это создать коалицию между непримиримыми ОПЗЖ и ПЕС.
 показати весь коментар
 
Ну нельзя же так,пожалейте вы Зебобиков!Как жеш так,Парашенка жеш вор,убийца,мародер,барыга,а тут оказывается не все так плохо и не все так печально и не все так однозначно.У народа будет разрыв серого вещества,заменяющего мозг.
 показати весь коментар
 
Не будет не переживай. Петя всех доводил и тебя довёл до оргазма своими театральными выступлениями , но результата ноль
 показати весь коментар
 
Найшвидший шлях добратись до 37-го...
 показати весь коментар
 
Шоб вы делали , без Пороха ,, зе-недоумки .!! "Це був найшвидший шлях", - Разумков пояснив, чому ВР ухвалила законопроєкт про недоторканність авторства Порошенка - Цензор.НЕТ 6157 .
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
ЗЕбобікі, як же ж так?
Поганий закон від барігі - вже став кошерний?
Як і поганий "вротердам+"?
Як і погані свинарчуки часів барігі - вже кошерні гладковські часів зебуїна? "Це був найшвидший шлях", - Разумков пояснив, чому ВР ухвалила законопроєкт про недоторканність авторства Порошенка - Цензор.НЕТ 3388
"Це був найшвидший шлях", - Разумков пояснив, чому ВР ухвалила законопроєкт про недоторканність авторства Порошенка - Цензор.НЕТ 1696
 показати весь коментар
 
 
без пороха ни на что не способны... и под 4 месяца прогнулись
а про быстроту - где закон о импичменте - игнорируете???
трепло ваш разумков, как и зеля
 показати весь коментар
 
Не смеши - это был тактический ход, чтобы заставить Порошка проголосовать - не мог же он отказаться голосовать за свой законопроект?
А так - это законопроект 2017го года - полтора года как Порошок его якобы подал, но так и не нашли времени его рассмотреть в Раде ББП+НФ.
 показати весь коментар
 
а зачем?
отказ порошенко голосовать - козырь для зебилов...
голосов и так с лихвой - и без порошенко... если, конечно, зебилы умеют считать
ваши сказочки слишком примитивны...
а что касается всяких неприкосновенностей - закон об импичменте принят,
но зеленка и прочие зебилы делают вид что его не было...
тоже могло быть и с депутатской неприкосновенностью...
это тоже ТАКТИЧЕСКИЙ ход????
 показати весь коментар
 
Быстро кошки плодятся - оттого слепыми родятся!
 показати весь коментар
 
досі він как ц штани виключно зедебілам. Та й цього разу - теж.
 показати весь коментар
 
Саме смішна на цьому фоні виття песдякул про те, що закон прийняли без обговорення і занадто швидко)))
 показати весь коментар
 
та Димас - все нормас...
а вот как дальше жить...когда заготовки закончатся?)))
а темп сбавлять нельзя... блицкриг как бы)))) (пока в себя не пришли думающие)
 показати весь коментар
 
Боты не соблюдают орфографию.
Игнор, как средство борьбы с ними.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору