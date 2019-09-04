 "Це був найшвидший шлях", - Разумков пояснив, чому ВР ухвалила законопроєкт про недоторканність авторства Порошенка

Про це на брифінгу заявив спікер Ради Дмитро Разумков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на zn.ua.
"Це був найшвидший шлях зробити так, щоб народні депутати стали такими ж, як і всі інші громадяни країни. Ми могли піти іншим шляхом, але на це знадобився б рік, а може, й більше. Ми вважаємо, що тут не стільки важливо, хто є творцем закону і хто написав, а принципово, хто його ухвалив", - сказав Разумков.
Однак і підготовка закону, його формулювання і виваженість теж мають значення. Свого часу законопроєкт, запропонований Порошенком, пройшов усі стадії, передбачені під час підготовки, включно з оцінкою Конституційного суду, що дало можливість проголосувати оперативно.
Водночас КСУ висловив свої зауваження щодо можливого втручання в діяльність депутатів після скасування імунітету.
"Ухвалюючи рішення про скасування депутатської недоторканності, необхідно враховувати стан політичної і правової системи України - її здатність у разі повної відсутності інституту депутатської недоторканності забезпечити безперешкодне та ефективне здійснення народними депутатами України своїх повноважень, функціонування парламенту, а також реалізацію конституційного принципу поділу державної влади", - зауважив суд.
Суть прийнятого документа зводиться до вилучення зі статті 80 Конституції двох частин, у яких ідеться про гарантії депутатської недоторканності і неможливість затримати, заарештувати і притягнути нардепів до кримінальної відповідальності без згоди Верховної Ради.
"Внести зміни до статті 80 Конституції України, виклавши її в такій редакції: стаття 80. Народні депутати України не несуть юридичної відповідальності за результати голосування або висловлювання у парламенті та його органах, за винятком відповідальності за образу чи наклеп", - йдеться в тексті документа.
Головне щоб скоріше почали саджати баригу і підбарижників.
зараз саме цей випадок.
якщо почнуться репресії, то винними будуть ті, хто їх проводитиме.
виявилось, що підвищення цін на 20% для зубожілого українця річ непомітна ))
Закон про зняття депутатської недоторканності. Просто їх нині не можуть притягнути до відповідальності - вони недоторканні. А коли вступить в дію закон - зможуть. Арештують прям в сесійній залі, наприклад - і все.
Арестуют... прямо в сессионном зале...
Ну, и?
И без этого "закона" пару десятков депутатов лишили неприкосновенности и завели уголовные дела...
А результат? Не подскажешь, не?
Я тебе скажу - села одна Надя... и фсё
Надо же быть таким наивным.
Питання лише в тому хто і як ним скористається.
Ототожнив взагалі різні фігури.
Маніпулятор...
Вчіть матчастину.
Від Порошка - значить "хороший"? Скоріше навпаки.
Бо законопроекти Порошка про Незаконне збагачення, Судову реформу, Конституційний суд та ін - це суцільний треш та "розвод лохів".
Зелені ж за нього голосували.
Тут головна фішка була у тому, щоб набрати необхідну кількість голосів. За саме цей законопроект була вимушена голосувати та же ПЕС, бо це законопроект їх лідера + він вже давно написаний і поданий до Ради, тому можна прийняти не затягуючи + нардепи від СН поки що контрольовані, поки що не забуріли.
Поганий закон від барігі - вже став кошерний?
Як і поганий "вротердам+"?
Як і погані свинарчуки часів барігі - вже кошерні гладковські часів зебуїна?
а про быстроту - где закон о импичменте - игнорируете???
трепло ваш разумков, как и зеля
А так - это законопроект 2017го года - полтора года как Порошок его якобы подал, но так и не нашли времени его рассмотреть в Раде ББП+НФ.
отказ порошенко голосовать - козырь для зебилов...
голосов и так с лихвой - и без порошенко... если, конечно, зебилы умеют считать
ваши сказочки слишком примитивны...
а что касается всяких неприкосновенностей - закон об импичменте принят,
но зеленка и прочие зебилы делают вид что его не было...
тоже могло быть и с депутатской неприкосновенностью...
это тоже ТАКТИЧЕСКИЙ ход????
https://www.obozrevatel.com/ukr/politics/ne-zazdrit-nardep-vid-slugi-narodu-vislovilasya-pro-svoe-seks-listuvannya-v-radi.htm?fbclid=IwAR3NHUEeOZqxZG9P4l9DKI9SKInmPksCsz_lRUrBONjavPpyc5bYUxtIuBw
а вот как дальше жить...когда заготовки закончатся?)))
а темп сбавлять нельзя... блицкриг как бы)))) (пока в себя не пришли думающие)
Игнор, как средство борьбы с ними.