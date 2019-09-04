 "Це був найшвидший шлях", - Разумков пояснив, чому ВР ухвалила законопроєкт про недоторканність авторства Порошенка

Про це на брифінгу заявив спікер Ради Дмитро Разумков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на zn.ua.

"Це був найшвидший шлях зробити так, щоб народні депутати стали такими ж, як і всі інші громадяни країни. Ми могли піти іншим шляхом, але на це знадобився б рік, а може, й більше. Ми вважаємо, що тут не стільки важливо, хто є творцем закону і хто написав, а принципово, хто його ухвалив", - сказав Разумков.

Однак і підготовка закону, його формулювання і виваженість теж мають значення. Свого часу законопроєкт, запропонований Порошенком, пройшов усі стадії, передбачені під час підготовки, включно з оцінкою Конституційного суду, що дало можливість проголосувати оперативно.

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Водночас КСУ висловив свої зауваження щодо можливого втручання в діяльність депутатів після скасування імунітету.

"Ухвалюючи рішення про скасування депутатської недоторканності, необхідно враховувати стан політичної і правової системи України - її здатність у разі повної відсутності інституту депутатської недоторканності забезпечити безперешкодне та ефективне здійснення народними депутатами України своїх повноважень, функціонування парламенту, а також реалізацію конституційного принципу поділу державної влади", - зауважив суд.

Суть прийнятого документа зводиться до вилучення зі статті 80 Конституції двох частин, у яких ідеться про гарантії депутатської недоторканності і неможливість затримати, заарештувати і притягнути нардепів до кримінальної відповідальності без згоди Верховної Ради.

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"Внести зміни до статті 80 Конституції України, виклавши її в такій редакції: стаття 80. Народні депутати України не несуть юридичної відповідальності за результати голосування або висловлювання у парламенті та його органах, за винятком відповідальності за образу чи наклеп", - йдеться в тексті документа.