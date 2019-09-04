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 Суспільство
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Все про:інтернет (392) школа (697) ЮНІСЕФ (58) булінг (19)

 Майже третина підлітків в Україні стали жертвами цькування в інтернеті, - опитування ЮНІСЕФ

Приблизно третина українських підлітків стверджують, що стали жертвами онлайн-булінгу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це свідчать дані опитування Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ).

"В Україні 29% опитаних підлітків були жертвами онлайн-булінгу, а 16% були змушені пропускати через це шкільні заняття", - йдеться у звіті Дитячого фонду ООН, оприлюдненому в середу.

Близько 59% опитаних зізналися, що вони знають про існування онлайн-груп школярів, де діти обмінюються інформацією про своїх однолітків з метою цькування.

"Доступ школярів до інтернету означає, що школа не закінчується, як тільки учень або учениця вийшли з класної кімнати. І, на жаль, булінг також не закінчується, коли діти залишають будівлю школи", - наводяться у звіті слова виконавчого директора ЮНІСЕФ Генрієтти Фор.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від початку року суди розглянули 121 справу про булінг. У трьох справах вчителів визнано потерпілими

У межах опитування більш ніж половина молодих людей в Україні вважають, що проблему може вирішити сама молодь.

При цьому кожен п'ятий український підліток думає, що державні органи також мають бути відповідальними за подолання кібербулінгу.

Так, 14% молодих людей бачать необхідність залучення до вирішення цієї проблеми школи і ще 12% - інтернет-провайдерів.

В опитуванні взяли участь 6791 особа віком від 13 до 24 років. Респонденти анонімно відповідали на запитання опитування U-Report протягом червня 2019 року.

U-Report - молодіжний проєкт, впроваджений в Україні Дитячим фондом ООН. Це опитування за допомогою безкоштовних смс або через твітер, які дозволяють дізнатися думку молоді щодо важливих суспільних питань.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146338
 
 
 Топ коментарі
 
тут тема о том, что чуваков чмырят в школе в реале, а потом они приходят домой и те же ребята что чмырят их в школе - начинают чмирыть их в контактах и гавнокласниках... Но ума у рядового школопехотинца не хватит послать обидчика на ... и добавить в блек лист Почти треть подростков в Украине стали жертвами травли в интернете, - опрос ЮНИСЕФ - Цензор.НЕТ 3473
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Хорошая защита от кибер-буллинга это двор, мяч, велосипед.
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Эх... буллинг. Раньше просто "пи3..eли" во дворе... Майже третина підлітків в Україні стали жертвами цькування в інтернеті, - опитування ЮНІСЕФ - Цензор.НЕТ 2746
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А робота щось і не видно. Мабуть ще в школі.
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Школоло надо просто загонять по школам, дабы были заняты грызением гранита науки, тогда и времени будет меньше на всё подобное.
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тут тема о том, что чуваков чмырят в школе в реале, а потом они приходят домой и те же ребята что чмырят их в школе - начинают чмирыть их в контактах и гавнокласниках... Но ума у рядового школопехотинца не хватит послать обидчика на ... и добавить в блек лист Почти треть подростков в Украине стали жертвами травли в интернете, - опрос ЮНИСЕФ - Цензор.НЕТ 3473
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Кто это делать должен? Неужели тоже государство?

Зачем это среднестатистическому украинскому жлобу? Он перед телеком, дите в тырнете, покой, тишина и никто пивасик поглощать не мешает.
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Не знаю кто, я не Песталоцци, знаю только пока человек занят делом-всякая хрень в голову не лезет. Положено в школу валить-пусть валят и учатся, ибо нефиг.
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Это зона ответственности родителей. Если родителям пох, то и вот.
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Родители родителями, но большинство родителей отдают своих отпрысков в государственные школы, а не частные. А значит обязанность родителей-выпровадить своих чад учиться, обеспечив их всем для этого необходимым, а обязанность государства-занять этих недорослей делом, дабы не страдали фигнёй. Как-то так.
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феодальна держава не зацікавлена мати розумне суспільство... ну а середньостатичне алкобидло їй у цьому всіляко догоджає... Холоп має працювати і мати вид "лихой і придурковатьій"))))
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Хорошая защита от кибер-буллинга это двор, мяч, велосипед.
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Папа плокулол или судья, вот самая лучшая защита.
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Как это спасет от интернет-троллинга?
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Вот так лет 10 назад знакомые программеры шалили на форуме руссомвд, попутно отвечая модерам, а хрен ты меня найдёшь за тремя проксями))
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Любой насилие должно быть наказуемо. Как бы это дико не звучало в нашей стране.
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Та в інтернеті це фігня.В нас дітей травлять в школі,навіть вчителі це роблять.Подивіться на освіту,майже така сама,як і в братів московитів.Порівняйте нашу освіту,з німецькою.
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в опросе участвовали школьники возрастом до 24 лет? это серьезно? просто 24 года-это взрослый сформировавшийся человек. есть и в 50 лет мамкины дети-ну это всегда было и инет тут совсем не причем..
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24-летний школьнег занесён в Красную книгу фондов защиты дикой природы и всяких гринписов. Иначе грантоедам нечего сказать донорам на вопрос "Где деньги, Зин?".
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Та шо там подростки в интернете, на цензоре оно в комментах ваще геноцид.
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Запретить интернет...только по паспортам..как сим карты..😀
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Дурко з привітом, що тобі там з паРаші видно дякула??)) Всі хто виїзджав в ЄС знають як там купити місцеву сімку... Але ж тобі безвізу не дали то тільки з своїм запорєбріком порівнюєш)))
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Эх... буллинг. Раньше просто "пи3..eли" во дворе...
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Меня поначалу тоже забавляло, когда один попугай талантливый журнализд скажет вумноеслово, типа "токсичный", вся эта стая начинает его вставлять где надо и где как обычно.
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Так треть это чмошники и тут ничего не поделаешь. Просто этой трети нужно из чмошников выходить в люди, а не распускать нюни и жаловаться. Все учились в школе и так было во всех классах и всегда.
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Раніше тільки рідні знали яка у них дитина дебіл... А тепер завдяки інтернету...
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Погані порохоботи обзивають їх зебілами. Майже третина підлітків в Україні стали жертвами цькування в інтернеті, - опитування ЮНІСЕФ - Цензор.НЕТ 5090
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