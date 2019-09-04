 Майже третина підлітків в Україні стали жертвами цькування в інтернеті, - опитування ЮНІСЕФ

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це свідчать дані опитування Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ).
"В Україні 29% опитаних підлітків були жертвами онлайн-булінгу, а 16% були змушені пропускати через це шкільні заняття", - йдеться у звіті Дитячого фонду ООН, оприлюдненому в середу.
Близько 59% опитаних зізналися, що вони знають про існування онлайн-груп школярів, де діти обмінюються інформацією про своїх однолітків з метою цькування.
"Доступ школярів до інтернету означає, що школа не закінчується, як тільки учень або учениця вийшли з класної кімнати. І, на жаль, булінг також не закінчується, коли діти залишають будівлю школи", - наводяться у звіті слова виконавчого директора ЮНІСЕФ Генрієтти Фор.
У межах опитування більш ніж половина молодих людей в Україні вважають, що проблему може вирішити сама молодь.
При цьому кожен п'ятий український підліток думає, що державні органи також мають бути відповідальними за подолання кібербулінгу.
Так, 14% молодих людей бачать необхідність залучення до вирішення цієї проблеми школи і ще 12% - інтернет-провайдерів.
В опитуванні взяли участь 6791 особа віком від 13 до 24 років. Респонденти анонімно відповідали на запитання опитування U-Report протягом червня 2019 року.
U-Report - молодіжний проєкт, впроваджений в Україні Дитячим фондом ООН. Це опитування за допомогою безкоштовних смс або через твітер, які дозволяють дізнатися думку молоді щодо важливих суспільних питань.
Зачем это среднестатистическому украинскому жлобу? Он перед телеком, дите в тырнете, покой, тишина и никто пивасик поглощать не мешает.
попугайталантливый журнализд скажет вумноеслово, типа "токсичный", вся эта стая начинает его вставлять где надо и где как обычно.