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 Пасажиропотік через кордон з окупованим Кримом зменшився, - Держприкордонслужба

Українські прикордонники фіксують зменшення пасажиропотоку через адміністративний кордон між Кримом і Херсонською областю в серпні.

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомляє Азово-Чорноморське регіональне управління Держприкордонслужби України, передає Цензор.НЕТ.

"За серпень 2019 року адмінмежу з тимчасово окупованим Кримом в обох напрямках перетнули 362876 громадян та 52928 транспортних засобів", - йдеться в повідомленні.

Порівняно з серпнем минулого року, прикордонники фіксують зменшення на 16044 за кількістю оформлених громадян та зменшення на 4606 за кількістю оформлених транспортних засобів.

У Держприкордонслужбі зазначили, що за вісім місяців цього року прикордонники оформили в обох напрямках 1722098 осіб, що на 23129 менше за аналогічний період минулого року. Також зменшилась на 8089 і кількість оформлених транспортних засобів.

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Зазначається, що більшість громадян перетинає адмінмежу з метою відвідування родичів, а також для оформлення документів.

Пасажиропотік через кордон з окупованим Кримом зменшився, - Держприкордонслужба 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146337
 
 
 Топ коментарі
 
Так лето же закончилось, вот и уменьшился. Странная статистика..
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Ничего, выборцы слуг народа еще на бархатный сезон поломяться в крым
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Колись серпень і навіть вересень були у Криму найкращими місяцями для відпочинку. Тепер до цієї бидлоти нормальні люди не поїдуть.
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Ничего, выборцы слуг народа еще на бархатный сезон поломяться в крым
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Так лето же закончилось, вот и уменьшился. Странная статистика..
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сентябрь, октябрь и часть ноября в крыму песня, даже лучше чем в июле...
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Разговор не о том, когда лучше, а о том, что начиная с конца августа людей всегда намного меньше - дети в школу. Так всегда было и будет.
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Колись серпень і навіть вересень були у Криму найкращими місяцями для відпочинку. Тепер до цієї бидлоти нормальні люди не поїдуть.
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Дошастаються що потім кричатимуть спасітє-памагітє.
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А потом визволяй этих хлопцев из застенков кацапстана... Это типа Гриба, у которого детородный орган зачелся, а эти хотят в море поплескаться Пассажиропоток через границу с оккупированным Крымом уменьшился, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 2742
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Хотя мы вчера с ребятами в одной из тем сошлись на том, что все украинцы едущие в крым - едут туда по одной причине. Почтить память младшего сына Януковича и побывать на могиле легендарного гонщика, который пошел по стопам отца, который славил СССР в свое время на соревнованиях в Монте-Карло Пассажиропоток через границу с оккупированным Крымом уменьшился, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 2711
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Если посчитать на калькуляторе, то это уменьшение в рамках статистической погрешности.
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Да ладно сказки рассказывать, как ездили так и ездят.
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Уменьшилось число желающих остаться погостить лет так 25 в "россиюшке"
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Подтверждаю, ездил к родным в Ялту, на переходе людей мало, авто так же, со стороны фашистов оккупантов режим максимального дискомфорта для граждан Украины, скорее всего, поэтому наши перестают ездить, фашистам не нужен культурный обмен между украинцами крымчанами и материковыми, их пропаганда в таких случаях начинает спотыкаться. Со слов родных и друзей, они любят Украину, украинцев, ненавидят понаехавших оккупантов, но путин и рф моща - стоит на защите цивилизации от нападения пиндосов т.к. они на всех нападают (Куба, Ирак, Ливия, Иран, Винисуелла, Милошевич-Югославия).
На вопрос, не видят ли в этом логическую цепочку, что все эти диктатуры уничтожали мирное население своей, ограничивали свободы населения, некоторые пытаются создавать ЯО, а некоторые травят запрещенным в мире хим.оружием. Отвечают, что там люди жили очень багато, но после исчезновения диктатуры нищета.

Поэтому они в Крыму между свободой и достатком всегда выберут достаток. Украину и украинцев им жалко, такая была страна, всю разворовали, дорог нет, на востоке типа не напала россия, а так, сами решили повоевать, на вопрос почему Киев не воюет между собой, а только приграничные к рф, ответа не могут найти и сразу в глазах вата и стекло - причем здесь путин и рф????? смотрят как на сумасшедшего, говорят что да, жалко, вас пропаганда оболванила )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Где рф там даже мозги у людей становятся гибридными, в них спокойно сочетается не сочетаемое, логика отсутствует полнотью как определение, такие зигзаги мысли, что если бы могли такое же делать со своим телом, уже бы себя могли долбить гениталиями в затылок.
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Не знаю як у серпні, а я був там у липні - ніякого зменшення чомусь не помітив............... на жаль.
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Логика хохла:"да, я ЕЗДИЛ в крым, но, К СОЖАЛЕНИЮ, никакого УМЕНЬШЕНИЯ не увидел"
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А що не так?
Звичайно що хотілося щоб було менше черг при перетині кордону та більше місця на пляжах......... Звичайне бажання кожного відпочиваючого.
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Понятное дело. Курортный сезон закончился и пасажиропоток упал. А нам тут власть втирает что в крым едут только местные жители и родственники на похороны. Как минимум миллион *хохлов* ездило в окупированный крым на отдых и ето в то время когда украинцы сейчас сидят в окопах под обстрелами сдерживают росийских окупантов.
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