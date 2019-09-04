 Пасажиропотік через кордон з окупованим Кримом зменшився, - Держприкордонслужба

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомляє Азово-Чорноморське регіональне управління Держприкордонслужби України, передає Цензор.НЕТ.
"За серпень 2019 року адмінмежу з тимчасово окупованим Кримом в обох напрямках перетнули 362876 громадян та 52928 транспортних засобів", - йдеться в повідомленні.
Порівняно з серпнем минулого року, прикордонники фіксують зменшення на 16044 за кількістю оформлених громадян та зменшення на 4606 за кількістю оформлених транспортних засобів.
У Держприкордонслужбі зазначили, що за вісім місяців цього року прикордонники оформили в обох напрямках 1722098 осіб, що на 23129 менше за аналогічний період минулого року. Також зменшилась на 8089 і кількість оформлених транспортних засобів.
Зазначається, що більшість громадян перетинає адмінмежу з метою відвідування родичів, а також для оформлення документів.
На вопрос, не видят ли в этом логическую цепочку, что все эти диктатуры уничтожали мирное население своей, ограничивали свободы населения, некоторые пытаются создавать ЯО, а некоторые травят запрещенным в мире хим.оружием. Отвечают, что там люди жили очень багато, но после исчезновения диктатуры нищета.
Поэтому они в Крыму между свободой и достатком всегда выберут достаток. Украину и украинцев им жалко, такая была страна, всю разворовали, дорог нет, на востоке типа не напала россия, а так, сами решили повоевать, на вопрос почему Киев не воюет между собой, а только приграничные к рф, ответа не могут найти и сразу в глазах вата и стекло - причем здесь путин и рф????? смотрят как на сумасшедшего, говорят что да, жалко, вас пропаганда оболванила )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Где рф там даже мозги у людей становятся гибридными, в них спокойно сочетается не сочетаемое, логика отсутствует полнотью как определение, такие зигзаги мысли, что если бы могли такое же делать со своим телом, уже бы себя могли долбить гениталиями в затылок.
Звичайно що хотілося щоб було менше черг при перетині кордону та більше місця на пляжах......... Звичайне бажання кожного відпочиваючого.