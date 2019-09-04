 Кабмін сьогодні планує призначити свого представника в Раді

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в порядку денному, розміщеному на сайті уряду.
Засідання уряду розпочнеться о 14:00.
Міністри розглянуть питання призначення народної депутатки Ірини Андріївни Верещук постійним представником Кабміну в парламенті.
Крім того, міністри планують розглянути кадрові питання, а також питання припинення паперового документообміну між органами виконавчої влади.
Як повідомлялося, Верховна Рада 9-го скликання призначила Олексія Гончарука на посаду прем'єр-міністра України. За його кандидатуру, внесену президентом Володимиром Зеленським, проголосували в четвер 290 депутатів.
А занятся то ведь нечем...до внесения проекта бюджета на следубщий год вагон времени...целых 11 дней...