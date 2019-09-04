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 Політика України
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Все про:Кабмін (3077) кадри (150) засідання уряду (106) електронні документи (33)

 Кабмін сьогодні планує призначити свого представника в Раді

Сьогодні, 4 вересня, відбудеться засідання Кабміну, на якому розглянуть питання про призначення представника уряду в парламенті.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в порядку денному, розміщеному на сайті уряду.

Засідання уряду розпочнеться о 14:00.

Міністри розглянуть питання призначення народної депутатки Ірини Андріївни Верещук постійним представником Кабміну в парламенті.

Крім того, міністри планують розглянути кадрові питання, а також питання припинення паперового документообміну між органами виконавчої влади.

Як повідомлялося, Верховна Рада 9-го скликання призначила Олексія Гончарука на посаду прем'єр-міністра України. За його кандидатуру, внесену президентом Володимиром Зеленським, проголосували в четвер 290 депутатів.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146334
 
 
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Слугі народу з кожним днем пробивають чергове під'яр'я Кабмин сегодня планирует назначить своего представителя в Раде - Цензор.НЕТ 2442
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круто...особенно если занятся нечем...
А занятся то ведь нечем...до внесения проекта бюджета на следубщий год вагон времени...целых 11 дней...
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Ручной кабмин...назначит ручного представителя...в ручной верховной раде...
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