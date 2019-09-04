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 Політика України
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Все про:Transparency International (64) НАБУ (2088) ВР (5583) Зеленський (2615) Конституція (296) ДБР (463)

 Зміни до Конституції можуть дати початок невиправданій концентрації влади в руках президента, - Transparency International Ukraine

Національне антикорупційне бюро України та Державне бюро розслідувань мають перебувати у віданні Кабінету Міністрів, а не президента, оскільки правоохоронні органи належать до виконавчої влади.

Про це заявляє Transparency International Ukraine, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт організації.

"29 серпня президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради невідкладний законопроєкт № 1014, який передбачає зміни до Конституції в ст. 106 у розділі "Повноваження Президента". Оскільки, зокрема, призначення очільників Національного антикорупційного бюро України та Державного бюро розслідувань не узгоджене з Конституцією", - йдеться в повідомленні.

У Transparency International Ukraine зауважують, що Закон України "Про НАБУ" говорить, що "Національне бюро утворюється Президентом України відповідно до цього та інших законів України". Водночас в Основному законі такі повноваження президента не вказані. Також у Конституції відсутнє повноваження призначати чи звільняти очільників НАБУ та ДБР.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський вніс у Раду законопроєкт про внесення змін до Конституції щодо права президента призначати керівництво НАБУ і ДБР

"Саме тому зміни до ст. 106 Конституції України, які закріплять на конституційному рівні повноваження президента створювати НАБУ, а також призначати та звільняти директорів НАБУ та ДБР, утворювати незалежні регуляторні органи дають можливість захистити діяльність цих органів правопорядку та уникнути можливих закидів щодо неконституційності порядку їхнього створення та функціонування. Проте, хоч такі зміни до Конституції в короткій перспективі вирішать питання законності існування та діяльності органів, вони можуть дати початок невиправданій концентрації влади в руках президента. Адже за своєю природою НАБУ, ДБР та навіть державні регуляторні органи є органами виконавчої влади. Отже, саме на уряд мають покладатися повноваження, які пропонується віддати президенту", - сказано в заяві.

Підкреслюється, що НАБУ і ДБР як органи правопорядку за своїм функціональним призначенням, сферою діяльності, повноваженнями мають ознаки органів виконавчої влади, вони мають підпорядковуватися Кабінету Міністрів України та належати до системи органів виконавчої влади.

Також дивіться: Верховна Рада має до кінця року ухвалити близько 500 законопроектів, - Арахамія. ВIДЕО

Верховна Рада на засіданні 3 вересня внесла до порядку денного сесії законопроєкт №1014, згідно з яким повноваження президента призначати і звільняти глав Національного антикорупційного бюро України та Державного бюро розслідувань будуть закріплені в Конституції України. Депутати направили документ до Конституційного Суду України для одержання висновку щодо відповідності його вимогам Основного закону.

Представник президента в Конституційному Суді України Федір Веніславський заявив, що законопроєкти про внесення змін до Конституції, які Рада 3 вересня направила до КСУ, депутати зможуть розглянути на наступній сесії, яка почнеться у 2020 році.

Загалом на засіданні 3 вересня депутати внесли до порядку денного сесії та направили до КСУ сім законопроєктів про зміни тексту Основного закону. Вони стосуються, зокрема, ліквідації адвокатської монополії, наділення народу повноваженнями законодавчої ініціативи, скорочення кількості нардепів до 300 і скасування мажоритарки, додаткових підстав для дострокового припинення депутатських повноважень.

Раніше представник президента в Раді Руслан Стефанчук заявляв, що "Слуга народу" загалом підготувала 465 поправок до Конституції.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146333
 
   
 Топ коментарі
 
"Самый яркий мэм дня, провозглашенный с трибуны одним из "слуг" - "в предоставленных законопроектах есть экономия конституционного текста". Хотя, на самом деле, в зале наблюдается экономия здравого смысла" © Изменения в Конституцию могут дать начало неоправданной концентрации власти в руках президента, - Transparency International Ukraine - Цензор.НЕТ 4384
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До этого всё было в шоколаде.
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Украинцы решели обзовестись собственным карликом
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Ну не могло оно кончиться иначе. Никак не могло. Хоть веганом он был, хоть друидом, хоть свидетелем иеговы.

Без военной экспансии и "отбери у чужого и отдай своим" никакого чуда не случилось бы. Ну не может выскочка из ничего сделать что-то для всех и сразу.

Именно это и привело к полному разгрому Германии и уничтожению немцев, как нации.
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Начиналось в гитлеровской Германии очень хорошо: и инфляция закончилась, и безрабитицы не стало, и строились автобаны, и прошла в Берлине Олимпиада (ничего не напоминает?), и в концентрационные лагеря отправляли не всех, а только выборочно, и пытали/убивали не всех, а только выборочно.
До 39 года все было, в общем, "чики-поки".
Тут бы высшим чинам вермахта хидранта и тогось - но слишком верно они служили, причем не Гемании, а хидранту.
Повесили их потом, вермахтовцев, кого гитлеровцы на мясных крюках за участие в заговоре против хидранта, кого в Нюренберге.
А все почему?
Раньше головами Вермахту думать нужно было.
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1. Служили офицеры Вермахта, Люфтваффе и Кригсмарин именно Германии. Именно поэтому они несколько раз пытались Гитлера грохнуть. Плюс немцы - это особый народ. Германия - единственное государство, созданное военными. Для немецкого офицера тогдашнего разлива нарушить приказ и присягу было немыслимо.
2. Гитлер с самого начала побаивался своей же военной элиты.
3. Очень многие офицеры уже в 41-м понимали, чем все это закончится. Именно поэтому Канарис (которого нацисты потом повесили на крюке) работал на британскую разведку.
4. Вермахтовцев после войны никто особо не вешал. Гудериана, например, полностью оправдали в Нюрмберге.
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Ну и да. Мечты люмпенов - они такие.
И заканчиваются тем, что эти же люмпены платят за них своими жизнями.
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Ну вибач, поки що голос люмпена дорівнює голосу професора, це теж демократія.
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Выше я уже написал, чем кончается такая демократия.

Правильный рецепт - делать люмпенов умнее и сокращать количество люмпенов. Потому, что безмозглое быдло нужно в первую очередь мошеннникам и тиранам.
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Скорочувати кількість це як, якось двозначно звучить.
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А такие как ты приводят к власти потрошиных гнид.
А у гитлера, как и у Пиночета, Гавела, Де Голя, Меир, Франко, Хрущёва, Брежнева, Ли Куан Ю... нужно брать лучшее, а не худшее.
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Мягким он стал когда болеть начал, вернее не мягким, а перестал успевать.
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... А у гитлера нужно брать лучшее, а не худшее...
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Лукашенко тоже начинал именно с этого заявления... Но что-то мне подсказывает, что сейчас последует хвалебная ода "Роднаму Бацьке ўсіх беларусов". Зміни до Конституції можуть дати початок невиправданій концентрації влади в руках президента, - Transparency International Ukraine - Цензор.НЕТ 3530
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У Гитлера меньше было власти по началу, намного меньше.
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Ну так у гитлера и украинсмкого народа не было. А был бы - загнал бы руцню за Урал.
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Годі вже жувати стару мантру. Не 73% (лоботомованих), а 13,4 млн позначок у бюлетенях. Ця цифра не по-дитячому інтригує. А скільки з них вже рвуть волосся на дупі - ми не знаємо. Особисто я бачив "ЗЕлекторат" лише серед ринкових торгівок.
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У нашому будинку вичислив лише одне подружжя зебілів, уродженці Миколаєва. Мотиви такі:
1 - ховали синка від призову
2 - "кромє расії нам нєкому продавать труби".
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Поэтому пока это говно не боится до усрачки расплаты за свой выбор (как сейчас немцы), его надо постоянно держать в информационных тисках.
Шоб сидел тихо и голосовал, как надо. Безмозглым давать свободу выбора бесполезно и опасно.

Вон повыше некий пролетарский Олег Анатольевич уже оправдывает Гитлера и нацизм.
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Ошибается "Олег Анатольевич", бьют по морде, а не паспорту .
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Ну из знакомых есть только один спившийся бывший летчик, которому Порох хорошо жить мешал (но там еще и ватанизм головного мозга полный).
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Эта контора пишет неоправданной концентрации власти", как будто есть оправданная с их точки зрения.
Вертят понятиями как им удобно.
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Буває і виправдана концентрація влади.
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Військовий стан, як прописано у Конституції.
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Поздно всрались. Полной узурпации власти Коломойским уже ничего помешать не может.
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Роль ТІ Україна була значною у запуску Вищого антикорупційного суду. Спільно з партнерами з інших неурядових організацій вдалося провести успішну адвокаційну кампанії з ухвалення закону, який відповідав рекомендаціям Венеціанської комісії. Трансперенсі Інтернешнл Україна здійснювала аналіз претендентів на посади суддів Вищого антикорупційного суду.
https://prostir.wikia.org/uk/wiki/Трансперенсі_інтернешнл_Україна
Це дуже впливова організація.
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- Абrам, а шо таке антісімітізьм?
- Мойші, це коли пrо нас згадують... бєз восхіщенія
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The greater the power, the more dangerous the abuse. -Edmund Burke
(Чем больше власти, тем больше вероятность её злоупотребления)
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У мародера Порошенка було багато влади? Вся Рада, уряд, всі суди, вся прокуратура, всі антикорупційні, СБУ, ВСУ, РНБО... Тільки Юліна фракція і Аваков були обособлено. Так зараз Аваков і Юля теж обособлено. То в чим різниця?
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Блин какой же бред , теперь понятно как получилось у Зеленского из грязи в князи (вернее в цари). Говорят - иногда промолчать, казаться за умного. Помолчали бы
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Яка вся Рада, НФ Яценюка, якого Порох з'їв?
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Буде Вовік бикувати - скинемо Майданом, досвід є. А зараз нехай робить. Подивимось
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Со спешной установкой на продажу украинской земли выглядит не очень хорошо...imho. Украина слишком слаба сейчас, чтобы распродавать землю, которая уйдет за бесценок.... Тут какие-то лоббисты явно подсуетились с влиянием на Зеленского.

Порошенковцы со своим фейкалометанием только мешают обществу высказать критические соображения по курсу Зеленского, а по-этому играют de facto роль руки Кремля, а не оппозиции.
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А как же вы его скинете, если у него и Рада полностью подконтрольная, и депутаты от оппозиции будут посажены за 5 минут, и СБУ, МВД, Национальная гаврдия полностью в подчинении? Сейчас еще будут ГБР и НАБУ, с помощью них подмяты суды, и никто ему не указ?
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В Яника було все те ж саме, просто Зелю ще нема за що скидати.
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Судя по всему для этого и задумывается...
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Ну, то й що?

Ще жодне не "сіло", а вже "сєруть" стоячі... Коли хтось постраждає від "концентрації влади", тоді і репетуйте.
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_А некая лживая курва из СН (венедиктова называется) утверждает что всё ровно, всё отличненько, не извольте волноваться. И почему я ей абсолютно не верю?!
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О-о, тут уже почали порівнювати Зебіла з Гітлером - перші 100 днів каденції зебілізму пройшли не зря.
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