 Гончарук запропонував IT-індустрії заснувати Фонд розвитку людського капіталу: "Ми сподіваємося створити умови, щоб галузь зростала швидше"

"Проблема - брак кадрів... Ми сподіваємося створити умови, щоб галузь зростала швидше", - сказав Гончарук у кулуарах зустрічі уряду з експортною ІТ індустрією, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна
За його словами, кошти цього Фонду підуть на стипендії для талановитих студентів, гранти для молодих учених і створення освітньої інфраструктури.
Зі свого боку голова Державної податкової служби (ДПС) Сергій Верланов повідомив, що пропонується ввести спеціальну опцію оподаткування для ФОП в IT-галузі.
Крім 5%-го єдиного збору, 1,5%-го військового збору та ЄСВ з двох мінімальних зарплат, глава ДПС передбачає введення збору на розвиток людського капіталу. Він адмініструватиметься службою і надходитиме до Фонду, керований галуззю, а його ставка буде поступово піднята з 1% у 2020 році до 5% - у 2024-му.
За словами Верланова, ця опція оподаткування дасть більше гарантій і переваг, однак перехід на неї є добровільним, і охочі можуть залишитися на сьогоднішній третій формі оподаткування "спрощенців".
свои налоги на себя любимых платите сами
Она сама развивается по своим законам.
Единственное, на неё нельзя нажимать налогами и проверками. Она итак сама разовьётся, на сколько это возможно будет.
Помимо 5%-го единого сбора, 1,5%-го военного сбора и ЕСВ с двух минимальных зарплат, глава ГНС предполагает введение сбора на развитие человеческого капитала.
Он будет администрироваться службой и поступать в Фонд, управляемый отраслью, а его ставка будет постепенно поднята с 1% в 2020 году до 5% в 2024 году."
Источник: https://censor.net.ua/n3146327
Гончарук, а железные дороги ты умеешь строить ?
Гройсман умел.
Не пиши мне больше; я не врач-психиатр, помочь тебе не могу.
Заголовок на цензор - Развитие человеческого капитала.