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 Політика України
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Все про:збір (31) ІТ-індустрія (77) Верланов Сергій (10) Гончарук_Олексій (58)

 Гончарук запропонував IT-індустрії заснувати Фонд розвитку людського капіталу: "Ми сподіваємося створити умови, щоб галузь зростала швидше"

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук запропонував створити Фонд розвитку людського капіталу для IT-галузі, який би керувався самою галуззю.

"Проблема - брак кадрів... Ми сподіваємося створити умови, щоб галузь зростала швидше", - сказав Гончарук у кулуарах зустрічі уряду з експортною ІТ індустрією, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна

За його словами, кошти цього Фонду підуть на стипендії для талановитих студентів, гранти для молодих учених і створення освітньої інфраструктури.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Найближчі 5 років ми будемо активно розвивати IT-сферу, - Зеленський. ВIДЕО

Зі свого боку голова Державної податкової служби (ДПС) Сергій Верланов повідомив, що пропонується ввести спеціальну опцію оподаткування для ФОП в IT-галузі.

Крім 5%-го єдиного збору, 1,5%-го військового збору та ЄСВ з двох мінімальних зарплат, глава ДПС передбачає введення збору на розвиток людського капіталу. Він адмініструватиметься службою і надходитиме до Фонду, керований галуззю, а його ставка буде поступово піднята з 1% у 2020 році до 5% - у 2024-му.

За словами Верланова, ця опція оподаткування дасть більше гарантій і переваг, однак перехід на неї є добровільним, і охочі можуть залишитися на сьогоднішній третій формі оподаткування "спрощенців".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146327
 
 
 Топ коментарі
 
понятно. нахер
свои налоги на себя любимых платите сами
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Вы тоже заметили, что любая новая власть начинает свою деятельность с попыток поиметь айтишников? И можно их понять: обидно им смотреть, как чужое бабло мимо них проходит. Да и просто непорядок: всех можно данью обложить - от обычных барыг до толкачей дури и блядей, а айтишники чо, особенные? Непорядок палюбасу.
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Это у вас кредо такое, дурака включать?
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понятно. нахер
свои налоги на себя любимых платите сами
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В эту отрасль лучше извне не лезть.
Она сама развивается по своим законам.
Единственное, на неё нельзя нажимать налогами и проверками. Она итак сама разовьётся, на сколько это возможно будет.
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мне никакой фонд не нужен и управлять мной тоже не надо. учебных заведений достаточно.
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Дивися, Матрена, вже діджиталізація дійшла і до нашого села:
Гончарук предложил IT-индустрии учредить Фонд развития человеческого капитала: "Мы надеемся создать условия, чтобы отрасль росла быстрее" - Цензор.НЕТ 3591

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Та то они порнуху смотрят, причём тут діджиталізація?
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Нужен фонд как в Саудовской Аравии, чтоб каждый гражданин Украины получал деньги за ископаемые и земельные ресурсы Украины, вместо быдло-олигархата. Слуги вы народа или где?
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Гончарук -великий иканамист. Программа старая- дайте денех.
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Да уж. Где ему министра экономики Порошенка в правительстве азирова.
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Далековато будет. Как клоуну Вазелину до президента Порошенко.
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И это хорошо. Чем меньше свынарчуков у корыта, тем лучше.
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"В свою очередь глава Государственной налоговой службы (ГНС) Сергей Верланов сообщил, что предлагается ввести специальную опцию налогообложения для ФОП в IT-отрасли.

Помимо 5%-го единого сбора, 1,5%-го военного сбора и ЕСВ с двух минимальных зарплат, глава ГНС предполагает введение сбора на развитие человеческого капитала.

Он будет администрироваться службой и поступать в Фонд, управляемый отраслью, а его ставка будет постепенно поднята с 1% в 2020 году до 5% в 2024 году."

Источник: https://censor.net.ua/n3146327
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Юрызды-фантазёры у власти.

Гончарук, а железные дороги ты умеешь строить ?
Гройсман умел.
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Гройсман строил ЖД? Вот так прям брал и строил?
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А вы не в курсе чей это проект был: экспресс в Борисполь ?
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А при чем тут Гройсман? Он создает проекты железнодорожные? Или кайлом машет? Или все таки Гройсман за откаты давал добро на те или иные проекты?
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Это у вас кредо такое, дурака включать?
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Слышь ты , железнодорожник ! Там расстояние 30 км , которое ложится за 2 недели . Пипец какое достижение ! Хозяйственник ! Можем доллар , пророк ?
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>которое ложится за 2 недели

Не пиши мне больше; я не врач-психиатр, помочь тебе не могу.
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Интересный вид налогообложения. Если отличаете системный вызов от мясорубки, тикайте куда подальше от этих деятелей.
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Так это ж либертарианцы. После них только пепелище останется.
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И поередине большая куча дерьма с ЗЕлеными мухами.
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Mухи постараются предварительно смыться.
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Вот айтишка им спать не дает И это не удивительно, так как вон только за рекомендации айтишников дают бонусы рекомендаторам с несколькими нолями - Bonus.work
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Вы тоже заметили, что любая новая власть начинает свою деятельность с попыток поиметь айтишников? И можно их понять: обидно им смотреть, как чужое бабло мимо них проходит. Да и просто непорядок: всех можно данью обложить - от обычных барыг до толкачей дури и ******, а айтишники чо, особенные? Непорядок палюбасу.
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Из всех перечисленных категорий айтишники таки особые. ****** много, айтишников мало. Если шо - айтишник раз, и уже в Амстердаме налоги платит.
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Крепостное право здесь поможет, вот что. И подушный налог. А всякие фонды и прочие фуфлыжные заманухи - это все херня и полумеры.
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По факту новый налог для Айтишников до 5%.
Заголовок на цензор - Развитие человеческого капитала.
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Гранты,стипендии это всё фигня... Перевод денег. Таланты в основном самоучки, и сидят дома. Чтобы отрасль росла быстрей их нужно вытягивать как-то оффлайн и знакомить между собой. А это сложно сделать потому что они в основном интроверты.
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