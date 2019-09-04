 Гончарук запропонував IT-індустрії заснувати Фонд розвитку людського капіталу: "Ми сподіваємося створити умови, щоб галузь зростала швидше"

"Проблема - брак кадрів... Ми сподіваємося створити умови, щоб галузь зростала швидше", - сказав Гончарук у кулуарах зустрічі уряду з експортною ІТ індустрією, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна

За його словами, кошти цього Фонду підуть на стипендії для талановитих студентів, гранти для молодих учених і створення освітньої інфраструктури.

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Зі свого боку голова Державної податкової служби (ДПС) Сергій Верланов повідомив, що пропонується ввести спеціальну опцію оподаткування для ФОП в IT-галузі.

Крім 5%-го єдиного збору, 1,5%-го військового збору та ЄСВ з двох мінімальних зарплат, глава ДПС передбачає введення збору на розвиток людського капіталу. Він адмініструватиметься службою і надходитиме до Фонду, керований галуззю, а його ставка буде поступово піднята з 1% у 2020 році до 5% - у 2024-му.

За словами Верланова, ця опція оподаткування дасть більше гарантій і переваг, однак перехід на неї є добровільним, і охочі можуть залишитися на сьогоднішній третій формі оподаткування "спрощенців".