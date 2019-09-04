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 Політика України
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Все про:Нацполіція (8136) СБУ (4684) Гончарук_Олексій (58)

 Ми очікуємо, що СБУ слідом за МВС ліквідує управління з боротьби з економічною злочинністю, - Гончарук

Служба безпеки України має ліквідувати управління з боротьби з економічною злочинністю (УБЕЗ), вважає прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

"УБЕЗ уже пішло в минуле. Це ще не завершений процес, але це вже перші сильні кроки, які вказують на те, що правоохоронні органи мають змінити своє ставлення до бізнесу. Ми очікуємо, що Служба безпеки України зробить так само, щонайменше - на рівні тих практик, які існують зараз", - заявив він на зустрічі уряду з експортною ІТ-індустрією в Києві в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна

Він також очікує активізації дій щодо захисту бізнесу від "свавілля" силовиків.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський - ідеальний координатор, вміє слухати і приймати аргументи, - Гончарук

"Ми очікуємо, що вже цього місяця ми ухвалимо усі необхідні закони, щоб остаточно відвадити правоохоронців та силовиків від бізнесу і створити комфортні умови для розвитку", - наголосив Гончарук.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146323
 
   
 Топ коментарі
 
Гочарук ще той клоун.Зе математики, ану поясніть , як маючи ріст ВВП 5% в рік, а за 5 років пообіцяти зростання ВВП 40%?В 3 клас школи не пробували ходити? Ми очікуємо, що СБУ слідом за МВС ліквідує управління з боротьби з економічною злочинністю, - Гончарук - Цензор.НЕТ 3633
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все он правильно пишет, нада писать вверху даже, если не совсем по теме, чтобы сообщения не утонули потом в зеленом бреду Ми очікуємо, що СБУ слідом за МВС ліквідує управління з боротьби з економічною злочинністю, - Гончарук - Цензор.НЕТ 6265
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Так это что получается Петру Алексеевичу за економические злочины теперь ничего не будет? Мы ожидаем, что СБУ вслед за МВД ликвидирует управления по борьбе с экономической преступностью, - Гончарук - Цензор.НЕТ 2678
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Так это что получается Петру Алексеевичу за економические злочины теперь ничего не будет? Мы ожидаем, что СБУ вслед за МВД ликвидирует управления по борьбе с экономической преступностью, - Гончарук - Цензор.НЕТ 2678
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Гочарук ще той клоун.Зе математики, ану поясніть , як маючи ріст ВВП 5% в рік, а за 5 років пообіцяти зростання ВВП 40%?В 3 клас школи не пробували ходити? Ми очікуємо, що СБУ слідом за МВС ліквідує управління з боротьби з економічною злочинністю, - Гончарук - Цензор.НЕТ 3633
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Це у Підлоги прояв сарказму Ми очікуємо, що СБУ слідом за МВС ліквідує управління з боротьби з економічною злочинністю, - Гончарук - Цензор.НЕТ 4573
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все он правильно пишет, нада писать вверху даже, если не совсем по теме, чтобы сообщения не утонули потом в зеленом бреду
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Слушай, а я наивный, когда первый раз новость эту услышал, то подумал, что это рост экономики на 40% только за 2019-2020й год будет Ми очікуємо, що СБУ слідом за МВС ліквідує управління з боротьби з економічною злочинністю, - Гончарук - Цензор.НЕТ 8281
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Продадуть землю, держпідприєвства, держбанки, все, до чого дотягнуться, і вийде гарний %
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Дуже сподіваюсь на це... але скоріше за усе, ці теж ніх.ра не зроблять.
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А потом кто на Барбадос кто на Бали ну и тд.
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"Как отметил премьер, правительство рассчитывает, на рост ВВП Украины не менее 5% в 2020 году и не менее 7% в последующие годы, что в совокупности даст 40% за пять лет."

Очки купите и не постите одну и ту же хрень во всех темах))
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да нет евреско клоунско зелено болотна БАНДА О СЕБЕ РОДИМЫХ печется типа ну какая там кража хищение коррупию ЕТО ПО НАШЕМУ ЕВРЕЙСКОМУ РЫНОК а даже если за 5 точку прижмут так кому органы и подразделения ликвидированы шобла рулит дебилы на пильпочки кликают у Зраде Синагоге... Зеля командует парадом алле.. растопырив пальцы распальцовкой..как в борделе с дурдомовским уклоном...
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Оце дійсно правильна думка. Економічні злочини фіксувалися декількома структурами, що збільшувало шанси їх оприлюднення і можливого покарання, оскільки деякі злочинні структури, маючи вплив на один правоохоронний орган не мали впливу на інший, конкуруючий. Хитрість полягає в тому, що економічні злочини буде фіксувати лише одна структура, яка підпорядковується безпосередньо президентській вертикалі. Тому про злочини економічні цієї вертикалі ми, суспільство знати не будемо. Фіксуватися і відповідно документуватися вони не будуть, що забезпечить нинішнім владоможцям навіть після зміни влади уникнути розголосу про масштаби економічних злочинів і головне - покарання. Гуляй, зелена босота! Твій зоряний час!
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Будет! За экономические злочини совершенные этими "службами".
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Під час Євромайдану ці жевжики займалися терором проти підприємців, які матеріально підтримували Майдан.
До речі, ****** бізнес під пресувалку не потрапив.
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а вiн теж пiдтримував? Ми очікуємо, що СБУ слідом за МВС ліквідує управління з боротьби з економічною злочинністю, - Гончарук - Цензор.НЕТ 9841
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упс... от это реформа... Мы ожидаем, что СБУ вслед за МВД ликвидирует управления по борьбе с экономической преступностью, - Гончарук - Цензор.НЕТ 4697
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Это управление от СБУ давно стало их же кормушкой.
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а...т.е. эконом преступность тоже уже... как бы изничтожили?
от темпы...преступность не выдерживает..самоликвидируется на глазах...на бумаге... ))))
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А с чего тогда они харчеваться будут, эти на зарплату жить не привыкли?
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что же это "правильных пацанов" от кормушки отрываете... а может лучше начать с рассадника заразы управления "К" сбу... а заодно и "иканамистав"...
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"Хватіт кашмаріть бізнес", як завєщав великий ВВХ
Бєня, напевно, не натішиться своїми вірними "новими обличчями"!
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Якщо ця економічна злочинність загрожує безпеці України, хто має це розслідувати? Чи співпрацю з ворогом вже ліквідували, чи ворог вже "мишібратья"?
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К какой бы новости комментарии не почитаешь, одна желчь...
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Сейчас завод в Кривом роге для Бени отожмут...и сразу после этого ликвидируют...
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а кто тогда будет бороться с экономическими преступлениями, которые везде?
Народные зе-дружинники, которые аэропорты охраняют, что бы порошенко не сбежал, да? Ми очікуємо, що СБУ слідом за МВС ліквідує управління з боротьби з економічною злочинністю, - Гончарук - Цензор.НЕТ 2061
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Все, кто против власти, чемодан-вокзал-РФ.
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Краще би вони одне одного вже ліквідували
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Вообще то в функцию премьера не входит решать какой будет состав государственных органов и подразделений ...и чем они будут заниматься!!!!!Это решает через законы Верховная рада!!!!!!!
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