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Все про:колонія (148) Львівщина (940) втеча (123) Нацполіція (8136) в'язні (171)

 Двоє ув'язнених втекли з колонії на Львівщині, - поліція

У Львівській області з виправної колонії втекли двоє ув'язнених.

Про це повідомили "Інтерфакс-Україна" у відділі комунікації Головного управління Національної поліції у Львівській області, передає Цензор.НЕТ

"З колонії в Миколаївському районі втекли двоє ув'язнених. Повідомлення надійшло в поліцію о 17:45 3 вересня", - повідомили агентству.

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За даними поліції, втекли 20-річний уродженець Київської області та 27-річний житель Житомирської області.

За фактом утечі відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.393 Кримінального кодексу України (втеча з місця позбавлення волі або з-під варти).

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146316
 
 
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Побежали под домашний арест. Их тоже ждут дома Двое заключенных сбежали из колонии на Львовщине, - полиция - Цензор.НЕТ 3088
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за часів савецких з 30 теж втікали. ..я ще малий був.в лісі на озерах .рибалив..одному навіть хліб давав...
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