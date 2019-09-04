 Двоє ув'язнених втекли з колонії на Львівщині, - поліція

Про це повідомили "Інтерфакс-Україна" у відділі комунікації Головного управління Національної поліції у Львівській області, передає Цензор.НЕТ

"З колонії в Миколаївському районі втекли двоє ув'язнених. Повідомлення надійшло в поліцію о 17:45 3 вересня", - повідомили агентству.

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За даними поліції, втекли 20-річний уродженець Київської області та 27-річний житель Житомирської області.

За фактом утечі відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.393 Кримінального кодексу України (втеча з місця позбавлення волі або з-під варти).