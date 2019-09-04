EN|RU|UK
Теми дня: Нова Рада Українські заручники в РФ Агресія Росії проти України Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо
 Політика України
  3008  32
Все про:Житомирщина (446) Зеленський (2615) ліс (251)

 Головного лісівника Житомирщини Куринського, якого критикував Зеленський, звільнили

Начальника Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства Андрія Куринського офіційно звільнили.

Про це Куринський повідомив у середу, 4 вересня, на своїй сторінці в Facebook, опублікувавши наказ про своє звільнення, передає Цензор.НЕТ.

"Всім вдячний за підтримку і критику! Щиро бажаю цвісти Житомирському краю, подолати труднощі і непорозуміння, згуртуватися і знайти відповіді на проблеми лісової галузі і впевнено дивитися в майбутнє", - сказав Куринський.

Читайте також: СБУ затримала лісника, який займався незаконною вирубкою лісу в національному парку на Закарпатті. ФОТО

Наказ про звільнення Куринського підписаний 30 серпня заступником голови Державного агентства лісових ресурсів України Володимиром Бондарем.

Нагадаємо, 12 серпня під час наради в Олевську на Житомирщині президент Володимир Зеленський запропонував Андрію Куринському звільнитися у зв'язку з інформацією про його причетність до незаконного видобутку бурштину. Того ж дня Куринський написав заяву на звільнення.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146315
 
 
 Топ коментарі
 
За що? За істерику зеленського?
От придурки, блін...
 показати весь коментар
 
а срок и конфискация будут ???
 показати весь коментар
 
уволили... просто уволили...
или с аудиторской проверкой и полной (может и уголовной???) ответственностью за косяки (которые так раскритиковал недовольный преЗЕдент) ???
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
коментар відмічено як спам  
 
За що? За істерику зеленського?
От придурки, блін...
 показати весь коментар
 
 
А уволили тогда за что? За пьянку работе или за прогулы?
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Зебру, видать, не там перешёл. Палитичиския рыпрэссии!
 показати весь коментар
 
Вы, наверное, не в курсе, сколько на житомирщине леса ******?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
І що?! Зміниться ЩО?! одного звільнили, іншого, такого ж самого, поставлять. А РЕЗУЛЬТАТ?! Чи тут не результат головне, а процес? Шоу, більше нічого. Бо ХТО стоїть за цим всім бедламом, так і далі буде стояти і грабувати. НІЧОГО ж на добре не зміниться, буде ще гірше. Бо ще трохи, ми й голос побоїмось підняти, не кажучи про яякісь там майдани. Ви ж це зробили! Разом!
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Висрався? Молодець, зебіл. Купи собі медаль, придурку.
 показати весь коментар
 
А на шо? Сопьется с горя, такое потерять.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
уволили... просто уволили...
или с аудиторской проверкой и полной (может и уголовной???) ответственностью за косяки (которые так раскритиковал недовольный преЗЕдент) ???
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Для того, чтобы "провести аудит, проверку, нужно знать, что именно проверять, где и как, искать... А ещё уметь "привлекать к ответственности...". А "Блазня" просто "натравили" на неугодного, чтобы переадресовать финансовые потоки... Поставят "своего", и "купоны стричь" будут уже другие...
 показати весь коментар
 
 
А откуда такая инфа что блазня натравили? Или ностальгия и вера в святого пороха не дает вам спать? Никто патриотизм у людей не отбирает, а порядки как то нужно начинать наводить, тем более можно погуглить и понять, за что его уволили а не трепать языком! Он не погнал в шею честного простолюдина, уверен там еще и конфисковать можно!
 показати весь коментар
 
 
Просто я в этой "каше" побултыхался, в своё время, когда занимался спорами в хозяйственных судах, между лесхозами, УООРами, рыбинспекцией, поэтому мне видны эти "поползновения" "изнутри"... "Голая популистическая кампанейщина", не имеющая ничего общего с "наведением порядка в стране"... Примчался "великий сниматель с должностей", наорал, руками помахал, "поснимал", а дальше - "хоть трава не расти...". Люди сидят, и, вместо того, чтобы работать, думают - в какую сторону "кавалерист", с "шашкой наголо", помчится в следующий раз?... Напоминаю - главная задача президента в Украине - внешняя политика... А внутренняя (особенно, хозяйственно-экономическая) - прерогатива правительства... У нас же, "**********", "обосравшись" за рубежом, занялся "наведением порядка" в "отдельно взятой области", или "районе"...
 показати весь коментар
 
Я когда то тоже поверил Порошенко, который ложил всем лапшу на уши, где яркие результаты по борьбе с коррупцией?! А Зеленский не обязан разбираться во всем этом болоте с лесхозами, не умеешь садить лесили рубать - пошел нах! Тут в каждой отрасли как не болото то свинарник! А вы если специалист, и знаете как сделать правильно пошли бы и помогли правильно работать, а не языком писать. Да! Вот сейчас встали бы и пошли в эту ЗЕ команду! У вас есть все шансы оказать стране огромную пользу! Я був, я знаю это не аргумент с вашей стороны, а на Зеленского мы еще посмотрим, дадим шанс и пока посмотрим... Так будет справедливо.
 показати весь коментар
 
"Давай шансы", "смотри".... Пока не повылазит... Люди, которых он представляет, начинали с вранья и клеветы, продолжают популизмом... Вот только забывают, что "популизм" хорош перед выборами, а потом нужно его делами подтверждать... К чему приводит "популизм позже", видно на примере Чавеса и Мадуро... А идти "в эту ЗЕ команду" - всё равно, что публично высраться себе в штаны... Сенека, когда-то говорил: "Если ты не знаешь, в какую гавань ты держишь путь, для тебя ни один ветер не будет попутным...". А "ЗЕ-команда" не знает, что они завтра делать будут, а не то, что они будут делать в перспективе... Болтаются по жизни, "без руля и без ветрил", как "дерьмо в проруби...".
 показати весь коментар
 
Слава Богу, что вы знаете где прийти и распустить свои сопли! Посмотрите на бывшую команду и откуда они пришли! Один порошенко знал путь, но так и не привел к результату! Тошнит с вами беседовать, вы ноете как пацан ясельный! Вы как больной паталогоанатом воспевающий печень умершего! Иуда который за деньги, или за какие то привилегии пишет свои комментарии! Тошнит от вас, удачи.
 показати весь коментар
 
Если тошнит - проблюйся... (Хотя, именно этим, ты здесь, и занимаешься...).
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Він теж лісник-розбійник? Главного лесовода Житомирщины Куринского, которого критиковал Зеленский, уволили - Цензор.НЕТ 2865
 показати весь коментар
 
 
завалілі хоть етава чьорта а шо там бурштин пєєсталі капать вєдь єсть новай мінстр мвд он то должєн ужє прєдпрінять какіє та шагі с пєрвих днєй
 показати весь коментар
 
 
Ну надо же нового смотрящего на яньарь поставить, чтобы не тырил янтарь у Коломойского
 показати весь коментар
 
А петики всё рассказывали мол постращал Зеленский, а они все остались работать...
 показати весь коментар
 
 
Название статьи не корректно. Потому. что не отвечает сути....Суть.... "12 августа во время совещания на Житомирщине Президент Владимир Зеленский предложил Андрею Куринскому уволиться в связи с информацией о его причастности незаконной добычи янтаря. В тот же день Куринский написал заявление на увольнени" А не потому, что он критиковал Зеленского
 показати весь коментар
 
 
Вы бы научились читать правильно. "которого критиковал Зеленский"
 показати весь коментар
 
 
Такой важный сидит, ну точно генерал-лейтенант. А по сути, должность - завхоз.
 показати весь коментар
 
 
Уволили это всё равно, шо наградили, бо оно приспойно теперь долларовым миллионером будет жить себе где ни будь в Карибах или на Испании, а ведь таких расстреливать надо с полной конфискацией всего и вся, шоб в назидание потомкам.
 показати весь коментар
 
 
Вот если легализует добычу янтаря, то я признаю, что теперешняя власть - народная.
 показати весь коментар
 
 
зате бурштин під надійним аваковським контролем! бо ж Зе і молодая ******* і в курсі, і в долі
 показати весь коментар
 
 
що таке "звільнили"?? звільнили и возбудились?? а если не возбудились, тогда за што "звільнили"??
 показати весь коментар
 
 
Так ось він який,бурштиновий король ! А ще був один случай :
Головного лісівника Житомирщини Куринського, якого критикував Зеленський, звільнили - Цензор.НЕТ 3930

(На х... вертів наркомана !)
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору