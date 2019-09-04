EN|RU|UK
Теми дня: Нова Рада Українські заручники в РФ Агресія Росії проти України Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо
 Політика України, За кордоном
  3666  50
Все про:Словенія (36) Туреччина (912) членство в ЄС (138) Євросоюз (2593)

 Президент Словенії запропонував ЄС надати Україні й Туреччині "особливий статус"

Президент Словенії Борут Пахор у своєму виступі під час панельної дискусії про майбутнє ЄС на 14-му Стратегічному форумі в Бледі запропонував Європейському Союзу надати "особливий статус" Україні й Туреччині, а також повноцінне членство в ЄС країнам Західних Балкан.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Anadolu.

Зі свого боку глава Міністерства закордонних справ Туреччини розкритикував заяви президента Словенії. Чавушоглу наголосив, що Туреччина хоче повноцінне членство.

"Я не знаю, що змінило його думку. Імовірно, Макрон і хтось ще. Але має бути принцип спадкоємності держави, а також ЄС", - сказав він.

Чавушоглу сказав, що Туреччина готова відкрити нову главу в переговорах з ЄС, якщо питання стосуватиметься стандартів і зобов'язань.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна продовжить шлях до Європи, наближатиме країну та армію до НАТО і його стандартів, - Зеленський

Нагадаємо, Туреччина подала заявку на членство в Європейському економічному співтоваристві (попередник ЄС) ще в 1987 році. У 1997 році вона отримала право на членство в ЄС, а переговори про приєднання почалися в 2004 році.

У 2007 році через заперечення адміністрації кіпрських греків, а також через позицію Німеччини та Франції переговори зупинилися.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146314
 
 
 Топ коментарі
 
А що вийшло ?
Безвіз ми отримали і активно користаємось.
 показати весь коментар
 
а еще это право работать здесь и учиться по контракту.За старого правительства это разрешение должно было вступить с 1 января 2020. Думаю, что и новое не отменило, ведь они пока еще пользуются старыми наработками .
 показати весь коментар
 
Проблема є, але ви теж неправі. Чому? Бо ви не враховуєте війну та шалений тиск росії.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
коментар відмічено як спам  
 
Членство воно або є, або - немає..........
А всі ті "особливі статуси" - до одного місця. Деякі дуріки думали що угода про асоціацію це вже чуть не членство в ЄС. І що з цього вийшло - відомо.
 показати весь коментар
 
 
А що вийшло ?
Безвіз ми отримали і активно користаємось.
 показати весь коментар
 
 
а еще это право работать здесь и учиться по контракту.За старого правительства это разрешение должно было вступить с 1 января 2020. Думаю, что и новое не отменило, ведь они пока еще пользуются старыми наработками .
 показати весь коментар
 
 
звісно, москальню хвилює, що Україна віддаляється від рашки.
 показати весь коментар
 
 
Там Британия выходит из Евро Союза. Возьмите нас вместо них, ну позязя Президент Словении предложил ЕС предоставить Украине и Турции "особый статус" - Цензор.НЕТ 9895
 показати весь коментар
 
 
Німеччина не погодиться.
В них газопровід.
 показати весь коментар
 
 
Не надо пинать зеркало , когда рожа кривая ! Что значит Германия против ? Проблема не в Германии, а в том , что сами украинцы не рыба , не мясо . Были бы с характером , давно бы добились членства в ЕС
 показати весь коментар
 
 
Проблема є, але ви теж неправі. Чому? Бо ви не враховуєте війну та шалений тиск росії.
 показати весь коментар
 
 
Если бы финны были в 1940 году такие безхрибесные и говорили о шаленом давление , то выстояла бы тогда Финляндия ? Маленькая Чечня заставила Россию платит дань , а вы о каком-то давлении
 показати весь коментар
 
Я нижче задав питання про Норвегію. А про фінську війну 1939 року також відомо, що на боці фінів воювали українці. Тобто "безхребетної нації" не було.
 показати весь коментар
 
 
Так я за сегодня . Не дурак придумал : паршиви правнуки , дедов славних? Знаете почему стоит памятник козакам в Австрии ?
 показати весь коментар
 
А в тебе в роду учасники битви біля Калки є? Президент Словенії запропонував ЄС надати Україні й Туреччині "особливий статус" - Цензор.НЕТ 8317
 показати весь коментар
 
 
Чому тоді кацапи до цих пір кладуть в підгузки від слів Бандера і правий сектор? Президент Словенії запропонував ЄС надати Україні й Туреччині "особливий статус" - Цензор.НЕТ 4399
 показати весь коментар
 
 
Так это жене вся нация ? Вы же не можете войти в ЕС по одиночке , правильно ? Если на одного героя , два предателя, вот в чем проблема
 показати весь коментар
 
Мабуть ви не розумієте того, що зрадники України це в основному нащадки росіян. Мабуть ви у Даніїї повністю втратили українське мислення.
 показати весь коментар
 
Они не граждане Украины и не с вами не пойдут в ЕС ?
 показати весь коментар
 
Вони громадяни, але не є "паршиви правнуки , дедов славних", -ваші слова.
 показати весь коментар
 
в Турции смертная казнь и гонения журналюг. А в Украине точно-газовый.
 показати весь коментар
 
 
пока нет, но в марте президент снова во весь голос заявил о такой готовности с предоставлением доказательств о ее необходимости
 показати весь коментар
 
 
Тобто це лише обговорюється. В умовах від ЄС це також може бути врахованим, хоча я не вірю у принциповість керівництва ЄС у цьому питанні. Чому? Запитайте тоді чому вони не тиснуть на США, де у ряді штатів є смертна кара.
 показати весь коментар
 
Жаль, що Чавушоглу так сприйняв цілком нормальну пропозицію Борута Пахора Президент Словении предложил ЕС предоставить Украине и Турции "особый статус" - Цензор.НЕТ 7067 Надалі би після цього ми би просувалися до членства в ЄС більш швидким темпом.
 показати весь коментар
 
 
Я історію знаю, але щодо характеру ви неправі. І питання вам: за який час Німеччиною була окупована Норвегія? Чи є характер у норвежців?
 показати весь коментар
 
 
Финны ? И ваше сравнения не корректное
 показати весь коментар
 
Тому, що даньці були "безхребетною нацією", коли дозволили Гітлеру посадити маріонетковий уряд Президент Словенії запропонував ЄС надати Україні й Туреччині "особливий статус" - Цензор.НЕТ 6246
 показати весь коментар
 
Датчане , как и норвежцы, умные люди , и они приняли на то время умное решение, и потому у них потери если сравнить с сссс то вообще не было . Разве это не вызывает у вас восхищения в разумном поступке , где люди не погибли ?
 показати весь коментар
 
 
Тобто співробітництво з Гітлером це "приняли на то время умное решение". Далі нема про що говорити.
 показати весь коментар
 
Почему вы мне пишете штампами русской пропаганды ? Я не писал про сотрудничество и даже не имел это ввиду . Я про это , что они не сопротивлялись и сдались немцам , это было разумное решением . Вы же советский человек и потому не знаете , что во время оккупации Германией Дании , датчане тысячи евреев переправили через против в Швецию . Вы тоже как советский человек не знаете , что было в это время если немцы поймали человека за помощь евреям . Когда немцы объявили что бы все евреи вышли на площадь в Копенгагене, вместо них выйшов сам датский Принц .
 показати весь коментар
 
Я про это , что они не сопротивлялись и сдались немцам , это было разумное решением . Потому что у них не было никаких шансов против Германии
 показати весь коментар
 
Тобто фінів ви прославляєте, які опиралися совєцьким, а потім були разом із Гітлером. І поруч у вас протилежна думка про данців. Ви заплуталися у своїх думках.
 показати весь коментар
 
Советский человек , зачем ты сравниваешь ху с пальцем ! И зачем ты врешь что финны были разом с гитлером ? Я же просил , не повторяй штампы русской пропаганды . Это - 1 . 2-е . Финны это финны , и они вспучили в бой , потому что против них не был такой сильный враг как Германия . Там другая территория, где можно было воевать , в Дании все по другому , и территория не так и враг был сильные , чем у финнов . Это все надо знать и понимать перед тем как что-то писать
 показати весь коментар
 
Відносини між Фінляндією і Третім Рейхом - це дуже складна і неоднозначна тема. З одного боку, коли Гітлер звернувся до Маннергейма з проханням розмітити на території країни свої війська, маршал відповів згодою. І, фактично, Фінляндія вступила у війну на боці Рейху.
При цьому Маннергейм поставив Гітлеру ряд умов. По-перше, командувати своєю армією він буде сам, німецькі офіцери не буду допущені до прийняття рішень в фінському штабі. По-друге, фінські війська не будуть наступати на Ленінград.https://znaj.ua/exclusive/karl-gustav-mannergejm-geroj-finlyandiyi-chy-soyuznyk-gitlera
Вчи історію, неук. Ти спеціально не спілкуєшся українською? Ти не жив при СРСР, що тепер починаєш ображати?
 показати весь коментар
 
Это ложь ! Это вам говорит русская пропаганда на украинском языке . Вы покажите мне такое на финском , шведском или английском . Можете ? Тогда и поговорим
 показати весь коментар
 
Мемуари Карла Густава Манергейма прочитайте, будь ласка.
 показати весь коментар
 
Norvegi 62 dnia soprativlialis nemcam,eto samoje dolgoje soprotivlenyje kotoroje byla protiv gitlera v Evrope iz tex stran sto zanial gitler.Da i korol vet sbezal v Angliju nepodpisal kapituliaciju
 показати весь коментар
 
там надо рассматривать Украину и Турцию раздельно, что , думаю, и есть
 показати весь коментар
 
 
Звичайно, що умови для особого статусу будуть різні. На цей час буде так, що Туреччина для ЄС стане важливою.
 показати весь коментар
 
 
Туреччина для ЄС більш приваблива із-за морських проходів.
 показати весь коментар
 
 
Саме так. Ще буде час закінчення договору про Босфор і Дарданелли. Також газопроводи ТАНАП у ЄС...
 показати весь коментар
 
 
Ми, українці, дуже наївні коли вважаємо, що є якісь європейські цінності, їх нема - є лєватство і шкурні бізнесінтереси.
 показати весь коментар
 
 
Звичайно, бо ЄС має лише спільні фінансові інтереси і зовсім різні культури.
 показати весь коментар
 
Никаких спецстатусов, единственным следующим статусом для Украины может быть только статус страны-кандидата на вступление в ЕС
 показати весь коментар
 
 
Sto imejet vidu pro osoby status v EC?Kandidaty v ES v tom cysle i turki oni polucajet finansovuju pomoc ot EC.Ne mnogo 11.5 miliarda evro eto na 7 let s 2014=2020 goda.Takix kandidatov jest 7, ne tak mnogo polucajetsia kogda podelis
 показати весь коментар
 
Некорректно заганять Украину и Турцию в одно стойло (или в один особый статус).... Совершенно две разные страны и по менталитету, и по мировозрению, и по другим показателям.....

Украина пренадлежит к славянскому Миру, где Болгария, Польша, Чехия, Словакия, Словения и Хорватия уже в ЕС.... Также Украина христианская страна, православная как болгары и румыны и немножко католическая(грекокатолическая) как поляки, хорваты, словаки и те же словенцы...

Турция, Албания, часть Боснии - мусульманские страны.... Пока маленькие албанцы и босняки не вступят в ЕС, и евросоюз не убедится, что все в порядке.... что мусульманская культура и западная цивилизация могут мирно сосуществовать.... Турции ничего не светит....
Но в этом особом статусе для Украины ничего плохого не вижу.... Если для Украины - это может быть маленьким шажком к вступлению в ЕС, то для Турции, которая с 1987 года ожидает, - это очередная отстрочка и затягивание ее вступления в Евросоюз....
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору