 Президент Словенії запропонував ЄС надати Україні й Туреччині "особливий статус"

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Anadolu.
Зі свого боку глава Міністерства закордонних справ Туреччини розкритикував заяви президента Словенії. Чавушоглу наголосив, що Туреччина хоче повноцінне членство.
"Я не знаю, що змінило його думку. Імовірно, Макрон і хтось ще. Але має бути принцип спадкоємності держави, а також ЄС", - сказав він.
Чавушоглу сказав, що Туреччина готова відкрити нову главу в переговорах з ЄС, якщо питання стосуватиметься стандартів і зобов'язань.
Нагадаємо, Туреччина подала заявку на членство в Європейському економічному співтоваристві (попередник ЄС) ще в 1987 році. У 1997 році вона отримала право на членство в ЄС, а переговори про приєднання почалися в 2004 році.
У 2007 році через заперечення адміністрації кіпрських греків, а також через позицію Німеччини та Франції переговори зупинилися.
А всі ті "особливі статуси" - до одного місця. Деякі дуріки думали що угода про асоціацію це вже чуть не членство в ЄС. І що з цього вийшло - відомо.
Безвіз ми отримали і активно користаємось.
В них газопровід.
При цьому Маннергейм поставив Гітлеру ряд умов. По-перше, командувати своєю армією він буде сам, німецькі офіцери не буду допущені до прийняття рішень в фінському штабі. По-друге, фінські війська не будуть наступати на Ленінград.https://znaj.ua/exclusive/karl-gustav-mannergejm-geroj-finlyandiyi-chy-soyuznyk-gitlera
Вчи історію, неук. Ти спеціально не спілкуєшся українською? Ти не жив при СРСР, що тепер починаєш ображати?
Украина пренадлежит к славянскому Миру, где Болгария, Польша, Чехия, Словакия, Словения и Хорватия уже в ЕС.... Также Украина христианская страна, православная как болгары и румыны и немножко католическая(грекокатолическая) как поляки, хорваты, словаки и те же словенцы...
Турция, Албания, часть Боснии - мусульманские страны.... Пока маленькие албанцы и босняки не вступят в ЕС, и евросоюз не убедится, что все в порядке.... что мусульманская культура и западная цивилизация могут мирно сосуществовать.... Турции ничего не светит....
Но в этом особом статусе для Украины ничего плохого не вижу.... Если для Украины - это может быть маленьким шажком к вступлению в ЕС, то для Турции, которая с 1987 года ожидает, - это очередная отстрочка и затягивание ее вступления в Евросоюз....